2025 m. Jubiliejus Kaire ir Romoje prasidės tą pačią dieną

Aleksandrijos (Egiptas) Koptų Katalikų Bažnyčia 2025 metų jubiliejų pradės š. m. gruodžio 24-ąją, t. y. tą pačią dieną, kai popiežius Pranciškus pradės jubiliejų Romoje. Jubiliejus prasidės popiežiui atvėrus Šventąsias duris į Vatikano baziliką ir pro jas įžengus į vidų.

Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodo nutarimu, Jubiliejus patriarchate prasidės gruodžio 24 dienos apeigomis Patriarchato katedroje Kaire, Egipto sostinės Nasr rajone. Vietinės Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato vyskupijos jubiliejų pradės gruodžio 29 dieną, informavo patriarchato sinodas komunikate apie Kaire, lapkričio 12–14 dienomis vykusius sinodo posėdžius ir jo priimtus sprendimus.

Komunikate apie aštuonis Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodo nutarimus liturgijos, tiek celibate, tiek santuokoje su šeimomis gyvenančiųjų kunigų nuolatinės formacijos, diasporos pastoracijos ir kitais klausimais, sinodas pasidalijo įžvalgomis apie tinkamą naudojimąsi socialiniais tinklais ir apie Romoje neseniai pasibaigusį Sinodą apie sinodiškumą. Kaip žinia, Aleksandrijos koptų katalikų patriarchas Anba Ibrahimas Isakas buvo vienas iš devynių popiežiaus deleguotų Sinodo apie sinodiškumą asamblėjos pirmininkų.



Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodo nariai dėkojo Viešpačiui už viską, kas buvo padaryta Vyskupų sinode Romoje, ypač už dabartinių Bažnyčios poreikių pasaulyje tyrimą. Be to, koptų patriarchato sinodas ypač dėkojo už konkretų būdą, kuriuo sinodo Romoje metu buvo įgyvendinta sinodiškumo samprata.

Per posėdžius taip pat atkreiptas dėmesys į būtinumą ugdyti išmintingai naudotis socialiniais tinklais. Aleksandrijos koptų katalikų patriarchato sinodas pasisakė dėl svetainėse platinamo melo, nukreipto prieš Bažnyčią, jos vyskupus, kunigus ir pasauliečius. Sinodo nariai ragino tikinčiuosius nenusivilti dėl skleidžiamo melo, šmeižto ir įžeidinėjimų, bet išmintingai ir sąmoningai naudotis socialiniais tinklais. Sinodas, be to, išsakė paramą visiems kunigams ir pasauliečiams, kurie tapo melo kampanijos aukomis, juos paskatino tęsti savo tarnystę pasitikint Dievu ir būti pasirengusiais nešti kryžių taip, kaip Gerasis mokytojas. (SAK / Vatican News)