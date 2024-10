Spalio 20 d. – Pasaulinė misijų diena. Visas spalis – misijų mėnuo

Pasaulinis misijų sekmadienis (šiemet – spalio 20 d.) yra ypatinga diena Katalikų Bažnyčios kalendoriuje, skirta pabrėžti misijų svarbą visame pasaulyje. Ši diena švenčiama priešpaskutinį spalio sekmadienį, mėnesį, kuris paskelbtas Misijų mėnesiu. Šiuo laikotarpiu tikintieji kviečiami geriau suprasti ir palaikyti Bažnyčios misijinę veiklą.

Pasaulinė misijų diena buvo įsteigta 1926 metais popiežiaus Pijaus XI iniciatyva. Nuo tada kiekvienais metais priešpaskutinį spalio sekmadienį katalikai visame pasaulyje susirenka švęsti šią dieną. Šio sekmadienio metu surinktos aukos skirtos remti misijas visame pasaulyje.

Dėl Pasaulinės misijų dienos, visas spalis yra laikomas misijų mėnesiu. Tai laikas, kai visa Katalikų Bažnyčia skiria ypatingą dėmesį misijoms. Šio mėnesio metu tikintieji kviečiami melstis už misijas, dalyvauti įvairiuose renginiuose ir iniciatyvose, remiančiose misijų veiklą, ir skirti savo laiką bei aukoti lėšas misijoms.

Misijų esmė ir prasmė



Katalikų Bažnyčios misijų veikla yra neatsiejama nuo jos esminės misijos – skleisti Evangeliją ir liudyti Kristaus meilę visame pasaulyje, pagal Jėzaus apaštalų siuntimo žodžius: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mt. 16, 15).

Misijų veikla apima įvairias sritis, įskaitant evangelizaciją, švietimą, sveikatos priežiūrą, socialinę pagalbą ir kultūrinį bendravimą. Ši veikla yra svarbi ne tik Bažnyčiai, bet ir visai žmonijai, nes ji siekia pagerinti gyvenimo kokybę ir stiprinti žmonių bendruomenes.

1. Evangelizacija.

Pagrindinė katalikų misijų užduotis yra skelbti Evangeliją ir liudyti Kristaus meilę. Tai atliekama per pamokslavimą, katechezę, sakramentų teikimą ir Bažnyčios bendruomenių kūrimą. Evangelizacija siekia ne tik pristatyti krikščionių tikėjimą, bet ir padėti žmonėms atrasti giliąją gyvenimo prasmę tikėjime Jėzumi. Misijų veikla padeda žmonėms atrasti tikėjimą ir dvasinę palaimą. Per evangelizaciją ir sakramentus žmonės gali patirti Dievo meilę ir gailestingumą, kas stiprina jų vidinį gyvenimą ir teikia prasmę. Per misijų liudijimą, visa Bažnyčia praturtinama nauju entuziazmu.

2. Švietimas

Katalikų misijos dažnai kuria mokyklas ir švietimo centrus, kuriuose teikiamas ne tik išsilavinimas, bet ir moralinis bei dvasinis ugdymas. Švietimas yra svarbus būdas padėti žmonėms išbristi iš skurdo ir suteikti jiems galimybes siekti geresnio gyvenimo. Per švietimą ir sveikatos priežiūrą misijos prisideda prie socialinės ir ekonominės plėtros. Išsilavinę ir sveiki žmonės turi daugiau galimybių prisidėti prie savo bendruomenių ir šalių gerovės.

3. Sveikatos priežiūra

Daugelyje katalikų misijų veikia ligoninės, poliklinikos ir sveikatos centrai, teikdami medicininę pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Sveikatos priežiūra yra gyvybiškai svarbi misijų veiklos dalis, nes ji padeda kovoti su ligomis, mažina mirtingumą ir gerina bendrą gyventojų sveikatą.

4. Socialinė pagalba

Misijos taip pat teikia socialinę pagalbą. Tai ypač svarbu skurdo, stichinių nelaimių ar karų nusiaubtuose regionuose. Socialinė pagalba siekia ne tik patenkinti pagrindinius poreikius, bet ir padėti žmonėms atkurti savo gyvenimus. Gerbdama žmogaus orumą ir vertę Katalikų Bažnyčia tęsia Jėzaus pradėtą misiją.

5. Kultūrinis bendradarbiavimas

Katalikų misijos siekia suprasti ir gerbti vietines kultūras, tuo pačiu metu skleisdamos krikščioniškas vertybes. Misionieriai dažnai mokosi vietinių kalbų ir prisitaiko prie vietinių tradicijų, siekdami kurti pasitikėjimo ir bendradarbiavimo pagrindu paremtus santykius. Misijos skatina tarpkultūrinį dialogą ir supratimą. Per bendradarbiavimą ir bendravimą su įvairiomis kultūromis misionieriai ir jų bendruomenės padeda mažinti nesusipratimus ir konfliktus, skatindami taiką ir bendrystę. Katalikų Bažnyčios misijų veikla yra svarbi tiek Bažnyčiai, tiek visam pasauliui. Ji prisideda prie Evangelijos skelbimo, dvasinės ir socialinės žmonių gerovės, tarpkultūrinio dialogo ir humanitarinės pagalbos teikimo. Misijos yra gyvybiškai svarbios kuriant teisingesnį ir žmoniškesnį pasaulį, kur visi žmonės gali patirti Dievo meilę ir gailestingumą.

Popiežius kasmet rašo žinią Pasaulinei Misijų Dienai



Per savo kasmetinę žinią Pasaulinei misijų dienai popiežius ne tik veda ir įkvepia katalikus visame pasaulyje, bet ir stiprina vienybės ir bendros atsakomybės jausmą už Bažnyčios evangelizacijos misiją. Šios kasmetinės žinios yra esminės siekiant išlaikyti misijų dvasią gyvą ir mobilizuoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, reikalingus tęsti misijų darbą kiekviename pasaulio kampelyje.

Popiežiaus žinia kasmet primena tikintiesiems apie misijų svarbą Bažnyčios gyvenime. Misijos yra konkreti Dievo meilės ir gailestingumo išraiška, o popiežius nori pabrėžti, kad būtina tęsti evangelizaciją ir tarnystę kitiems. Per savo žodžius popiežius įkvepia tikinčiuosius melstis, aukoti ir, kai įmanoma, tiesiogiai dalyvauti misijose.

Dažnai popiežiaus žinia pabrėžia iššūkius ir sunkumus, su kuriais susiduria misijos visame pasaulyje, tiek materialinius, tiek dvasinius. Šis priminimas padeda jautriau reaguoti į daugelio bendruomenių neatidėliotinus poreikius ir būtinybę nuolatinei paramai. Šv. Tėvas skatina solidarumą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų pasaulio Bažnyčios dalių ir pabrėžia, kad svarbu dirbti kartu siekiant bendrų misijų tikslų ir skatinti teisingumą, taiką ir tvarų vystymąsi.

Negalima pamiršti popiežiaus noro šviesti ir formuoti tikinčiuosius apie misijų teologiją ir praktiką. Popiežius dažnai pateikia teologines refleksijas, biblines citatas ir Bažnyčios mokymą, siekdamas gilinti tikinčiųjų supratimą apie Bažnyčios evangelizacijos misiją. Kiekviena žinia yra proga atnaujinti Bažnyčios įsipareigojimą savo visuotiniam pašaukimui.

Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai 2024 metais



Popiežius šiemet spalio 20 dieną minimos Pasaulinės misijų dienos proga pateikia svarbią žinią tikintiesiems. Ji pagrįsta Mato evangelijos palyginimu apie vestuvių puotą ir turi pavadinimą „Eikite ir kvieskite visus į puotą“. Šioje žinioje popiežius ragina tikinčiuosius aktyviai evangelizuoti ir kviesti visus į bendrystę su Dievu.

Žinia pabrėžia tris pagrindinius aspektus:

1. Misija kaip kvietimas:

Popiežius akcentuoja, kad reikia kviesti visus žmones į Viešpaties puotą, kuri simbolizuoja bendrystę su Dievu ir amžinąjį išganymą. Šis kvietimas turi būti atliekamas skubiai, pagarbiai ir mandagiai, kaip tai darė Jėzus.

2. Eschatologinė ir eucharistinė perspektyva:

Vestuvių puota yra galutinio išganymo Dievo Karalystėje simbolis. Popiežius primena Eucharistijos svarbą kaip būsimosios puotos išankstinį atspindį, kviečiant tikinčiuosius dalyvauti Mišiose ir melstis už misijas.

3. Visuotinė misijos dimensija:

Kiekvienas krikščionis yra kviečiamas dalyvauti Bažnyčios misijoje, skelbiant Gerąją Naujieną kiekvienoje gyvenimo srityje. Popiežius dėkoja misionieriams, kurie skiria savo gyvenimą evangelizacijai, ir pabrėžia naujų misionierių pašaukimų svarbą tęsti Kristaus darbą.

2024 metų žinia pabrėžia, kad visiems tikintiesiems būtina atnaujinti savo įsipareigojimą misijoms, ypač šiuo metu, kai yra tiek daug iššūkių ir galimybių skelbti Evangeliją pasauliui. Kasmet Pasaulinės misijų dienos metu bažnyčiose renkamos aukos skiriamos misijoms remti per Nacionalinę misijų tarnybą, kuri atstovauja Popiežiškosioms misijų draugijoms.

Reikia nepamiršti, kad daugelis misijų organizacijų ieško savanorių, galinčių padėti jų veikloje. Savanorystė gali būti vietinė arba tarptautinė, priklausomai nuo organizacijos poreikių ir savanorio galimybių.

Įsitraukti



Pasaulinis misijų sekmadienis ir visas Misijų mėnuo yra puiki proga kiekvienam tikinčiajam apmąstyti ir prisidėti prie Bažnyčios misijos. Tai laikas, kai galime parodyti savo solidarumą su misionieriais ir prisidėti prie Evangelijos skelbimo visame pasaulyje. Tegul ši diena ir mėnuo mus įkvepia didesniems darbams, meldžiantis, aukojant ir dalyvaujant misijų veikloje.

Tegul Dievas laimina visus misionierius ir jų darbą, o mes būkime atviri kvietimui prisidėti prie šios didingos misijos.

Nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB