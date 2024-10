Patriarchui Baltramiejui – Australijos katalikų universiteto pripažinimas

Kaip praneša graikų apeigų ortodoksų šaltiniai, spalio 4-ąją dieną Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus pradėjo dviejų savaičių vizitą Australijoje. Pagrindinis vizito motyvas – graikų ortodoksų arkivyskupijos Australijoje 100 metų sukaktis. Tačiau į programą įterpti ir ekumeniniai susitikimai. Vienas iš tokių – garbės daktaro vardo suteikimas Australijos katalikų universitete Sidnėjuje.

Šia proga patriarchas pasidalijo mintimis apie dialogo tarp žmonių poreikį, kuris atspindi Dievo prigimtį ir Dievo veikimo būdą pasaulyje. Pagal krikščionišką Apreiškimą, Dievas yra Trejybė.

Dieviški asmenys yra skirtingi ir lygūs, visiškai unikalūs, visiškai skirtingi, kiekvienas iš jų turi dieviškumo pilnatvę, ir tuo mat metu yra viena. Kiekvieno dieviškojo Asmens buvimas kitokiu jokiu būdu nenaikina jų bendrystės ir vienybės. Priešingai, jų skirtingumas praturtina jų bendrystę. Galėtume žengti dar toliau ir pasakyti, kad Trejybės slėpinio atveju skirtingumas yra vienybės sudedamoji dalis. Todėl krikščioniškoje perspektyvoje dialogas yra ne tik žmonių bendravimo priemonė, bet ir dieviškosios tikrovės atspindys.

Pasak patriarcho, šią santykio tikrovę matome įvairiuose matmenyse: galime palaikyti tarpusavio ryšius, galime įsijausti į vienas kitos emocijas, galime atskleisti mokslo tiesas ir jomis dalintis. O Šventasis Raštas apreiškia, jog Dievas nepaliaujamai kalbasi su pasauliu, su gyvąją ir negyvąją kūrinija, kalba per tylą, per vėją, per kūrinius, per pranašus. Mūsų malda Kūrėjui – taip pat šio pokalbio dalis. Dievo dialogo su pasauliu viršūnė – savosios meilės ir savęs apreiškimas per Įsikūnijimą Jėzuje Kristuje, mūsų Viešpatyje ir Išganytojuje. Dialogas su visais, su pasauliu, su Dievu yra imperatyvas, ypač derantis aplink tą patį Viešpatį susibūrusioms dvejoms senoms krikščioniškoms tradicijoms, savo kalboje Australijos katalikų universitete Sidnėjuje pastebėjo ortodoksų patriarchas.

„Dalyvaudami dialoge neturime sumenkinti, juolab išjuokti ar atmesti savo pašnekovų unikalumo. Remdamiesi trejybiniu modeliu, turime vertinti ir priimti jų skirtingumą, nes tas skirtingumas ir savitumas nebūtinai veda į pasidalijimą. Dialogas negriauna vienybės, bet gali praturtinti mūsų vienybės patirtį“, – pridūrė Baltramiejus.

Garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijoje Sidnėjuje dalyvavo ir Melburno šv. Petro ir Pauliaus ukrainiečių graikų katalikų eparchijos vyskupas Mykola Byčokas CSsR, būsimasis kardinolas, tapsiantis jauniausiu kardinolų kolegijos nariu – jam šiandien tik 44 metai amžiaus. Vyskupas pasveikino ortodoksų patriarchą ir padėkojo už tvirtą jo paramą Ukrainai ir teisingai taikai.

Patriarchas vizito Sidnėjuje metu, pirmąją viešnagės Australijoje savaitę, gavo du garbės daktaro vardus – kitą jam įteikė ortodoksų Apaštalo šv. Andriejaus teologijos mokykla. Spalio 10-ąją, patriarchas vadovavo Dieviškosios liturgijos (Eucharistijos) apeigoms pilnutėlėje Sidnėjaus tarptautinių kongresų rūmų salėje, kurioje telpa 9000 asmenų.

Antra patriarcho Baltramiejaus viešnagės Australijoje dalis vyks Melburne. Paskutinioji oficiali vizito diena – spalio 14, nors patriarchas dar liks Australijoje iki spalio 19-osios. Spalio 13-ąją, sekmadienį, Margaret Court vardo Melburno arenoje patriarchas vadovaus Dieviškajai liturgijai, kurioje laukiama apie pusaštunto tūkstančio ortodoksų tikinčiųjų. (RK / Vatican News)