Singapūro kardinolas: ir gerai gyvenančiam žmogui reikia Dievo

Popiežius ir kard. Williamas Goh Sengas per Mišias Singapūro stadione (Vatican Media)

Ir Singapūre, kuris pirmauja turtingiausių pasaulio valstybių reitinguose, Bažnyčia yra pašaukta skelbti išganymą. Tai daryti ji privalo taip, kaip kitados mokė šv. Ignotas Antiochietis – ne tik išmintingais žmonių žodžiais, bet visų pirma Kristų mylinčių širdžių liudijimu, sakė Singapūro arkivyskupas kardinolas Williamas Goh Sengas popiežiaus vizito proga duodamas interviu Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos žinių agentūrai „Fides“.

Kaip šiandien Singapūre galima perduoti tikėjimą į Kristų? Pasak kardinolo, pirmas dalykas, kurį reikia visada atsiminti, yra tai, kad Bažnyčia turi būti misionieriška. Jos tikslas turi būti evangelizuoti, o ne „konservuoti“, tai yra tik stengtis save išsaugoti. Visi Bažnyčios nariai, o ypač tarnaujantieji sielovadoje, turi turėti gyvą tikėjimą, nes be asmeninio tikėjimo į Kristų, be meilės jam misija nėra įmanoma. Dėl to Singapūre stengiamasi, kad svarbiausias tikėjimo perdavimo matmuo būtų vesti žmones į asmeninį susitikimą su Kristumi ir atsivertimą. Tai nutinka, jei žmogus asmeniškai pajaučia Dievo meilę bei gailestingumą ir Šventosios Dvasios veikimu įvykstantį gyvenimo atsinaujinimą.



Kardinolas sakė, kad šia prasme yra labai svarbu skatinti mažų tikėjimo kupinų bendruomenių augimą, kad jos galėtų ne tik atlikti konkrečius darbus, bet ir dalytis savo tikėjimu, ypač kartu melstis, klausytis Dievo žodžio. Stengiamasi užtikrinti, kad kiekvienas katalikų bendruomenės narys galėtų priklausyti tokiai mažai tikėjimo bendruomenei, kad kiekvienas jaustų, jog tikėjimo kelionėje turi čia pat esančių ir jį palaikančių bendražygių. Tai labai svarbu, kai reikia padėti jaunimui augti tikėjimu. Jei jaunas žmogus neturi atramos savo bendruomenėje, jis atitolsta nuo Bažnyčios.



Bažnyčia kvėpuoja dviem plaučiais – dvasiniu tikėjimo matmeniu ir artimo meilės darbais, sakė Singapūro arkivyskupas. Jei žmonės konkrečiai nepatiria Dievo gailestingumo, Evangelijos skelbimas vien žodžiais negali paveikti jų gyvenimo. Labai svarbus katalikiškų karitatyvinių organizacijų liudijimas, tačiau reikia atsiminti, kad jų veikimo pagrindas turi būti tikėjimas. Katalikiškos karitatyvinės organizacijos neturi tapti paprastomis humanitarinėmis ar nevyriausybinėmis organizacijomis. Tikėjimas į Kristų ir pašaukimas skelbti Evangeliją turi teikti joms gyvybę ir skatinti artimo meilės darbams. Tačiau tai vėlgi reiškia ne tai, kad per karitatyvinę veiklą turi būti vykdomas prozelitizmas, bet kad reikia ieškoti galimybių dalytis Gerąja Jėzaus Naujiena, o ne tik teikti materialinę pagalbą tiems, kuriems jos reikia.



Kardinolas pasidžiaugė, kad Singapūro visuomenės sąranga ir valstybės įstatymai suteikia visas galimybes Bažnyčiai vykdyti savo misiją. Singapūro visuomenės gyvenimas nėra tobulas, bet tikrai didelė dauguma žmonių stengiasi gyventi teisingai. Vyriausybė stengiasi išlaikyti vieningą visuomenę ir dėl to yra pelniusi piliečių pasitikėjimą, turtingi piliečiai remia labdaros projektus. Priimti griežti įstatymai, kurių žmonės laikosi, nes supranta, kad nuo to priklauso jų saugumas ir gerovė. Tačiau, nors turime taiką, harmoniją, saugumą ir gerą ekonomiką, tai dar ne viskas gyvenime, sakė kardinolas. Žmogus gyvas ne vien duona. Čia ir atsiskleidžia religijos prasmė, taip pat tikėjimo į Kristų prasmė. Svarbu tai priminti ypač jaunimui, kuris, aišku, nori komforto ir malonumų, bet taip pat ieško gyvenimo prasmės ir tikslo. Todėl stengiamės jaunimui kalbėti apie gyvenimo viltį, apie tą viltį, kuri suteikia tikrąją laimę, apie susitikimą su širdies troškulį numalšinančia Dievo meile. (jm / Fides / Vatican News)