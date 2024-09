Pirmasis naujojo nuncijaus susitikimas su Lietuvos žmonėmis

Apaštališkojo nuncijaus Baltijos valstybėse šalyse arkivyskupo Georgo Gänsweino sveikinimo žodis sekmadienį, rugsėjo 8 d., Šiluvoje švenčiant Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.

Laudetur Iesus Christus! (Garbė Jėzui Kristui!)

Dėkoju Apvaizdai, dėkoju Dievo Motinai, kuri man davė šią pirmą užduotį iš daugybės užduočių turinčios ir gražios apaštalinio nuncijaus misijos pradžioje. Dėkoju ir Kauno arkivyskupui. Per vyskupus Apvaizda mane atvedė čia. Atvykau su didžiausiu malonumu ir širdimi, kupina džiaugsmo, ir galiu tik dėkoti, kad ir jūs čia šitaip gausiai susirinkote švęsti Mergelės Marijos šventės. Ten, kur tarp tikinčiųjų yra Dievo Motina, ten taip pat yra Dievo malonė.



Štai kodėl svarbu, kad apaštalinis nuncijus užsiimtų ne tik svarbiais darbais, formaliais, biurokratiniais, bet įsilietų į pastoracinio gyvenimo centrą, susitiktų su šio gražaus krašto tikinčiaisiais. Kas būtų koks nors vyskupas be tikinčiųjų?! Bet kokie vargingi būtų tikintieji be gero ganytojo, be vyskupo! Tad svarbu ir labai gražu, kad vyskupai bei tikintieji drauge sudarytų Dievo tautą. Štai kodėl dabar prašau melstis už mane, kaip aš pažadu melstis už jus visus.



