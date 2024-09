Australijos „Caritas“: popiežiaus vizitas – ryškus vilties simbolis

Popiežiaus vizitas taps ryškiu vilties simboliu aplankomų kraštų visuomenėms, pareiškė Australijos „Carito“ atstovas.

Denas Skehanas, Australijos Carito programų direktorius, priminė, kad trys popiežiaus lankomi kraštai – Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja ir Rytų Timoras – yra šalys, kuriose Australijos Caritas su viso pasaulio katalikais vykdo paramos programas. Pasak jo, Carito atstovams didžiulė privilegija lankytis katalikų remiamuose bendruomenėse. Carito žmonės labai džiaugiasi galėdami patiri nepaprastą šių šalių gyventojų svetingumą ir dėkingumą, nes nuoširdžiai pripažįsta, kad katalikiška labdara konkrečiai padeda daugeliui pakilti iš skurdo.



Todėl popiežiaus vizitas jiems taps ryškiu vilties simboliu ir šventė dėl viso to, ką, kaip pasaulinė šeima, pasiekėme ir galime pasiekti nuolatiniais atjautos ir partnerystės veiksmais, patikino pareiškime Australijos Carito atstovas. Jis priminė tyrimo centro Pew research išvadą, pagal kurią Katalikų Bažnyčia suteikia maždaug ketvirtadalį sveikatos paramos pasaulyje ir kad kai kuriuose besivystančiuose regionuose parama išauga iki 40 procentų. Bažnytiniai tinklai, be to, užtikrina švietimą, prieglobstį ir paramą visiems stokojantiems, neatsižvelgiant į konfesiją, priminė Australijos Caritas.

Indonezijoje gyvena apie 8,3 mln. katalikų, sudarančių 3 procentus populiacijos, Papua Naujoje Gvinėjoje apie du milijonai katalikų sudaro apie ketvirtį populiacijos, o Rytų Timoras yra absoliučiai katalikiškas kraštas – iš 1,3 mln. gyventojų per 97 procentus yra katalikai. Australijos Caritas remia paramos projektus visame Pietryčių Azijos regione. Australijos Carito programų direktorius pareiškime paminėjo kai kurias organizacijos inciatyvas, vykdomas popiežiaus lankomuose kraštuose.

Papua Naujojoje Gvinėjoje tai apima partnerystę su Katalikų Bažnyčios sveikatos tarnybomis siekiant pagerinti kaimo vietovių gyventojų gyvenimo ir sveikatos kokybę atnaujinant ir įrengiant naujus švaraus vandens ir elektros energijos tiekimo tinklus.

Rytų Timore viena Australijos Carito remiama apsaugos programa skirta smurtą patyrusioms moterims, galinčioms prisiglausti saugiuose globos namus ir gauti kitokią paramą, įskaitant paskolas, įgyti smulkaus verslo įgūdžių ir dalyvauti lytinių nusikaltimų prevencijos programoje.

Indonezijoje Australijos Caritas per Laz Harfa ekonomikos ir sveikatos plėtros projektą padeda pažeidžiamoms šeimoms padidinti savo pajamas, tapti ekonomiškai savarankiškomis, gyventi sveikesnėmis higienos sąlygomis, gauti prieigą prie švaraus vandens. (SAK / Vatican News)