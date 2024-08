Medžiugorjėje baigėsi 35-asis Mladifestas

Medžiugorjėje antradienio, rugpjūčio 7-osios, rytą šventosiomis Mišiomis ant Križevaco kalno baigėsi Mladifestas – tarptautinis katalikų jaunimo susitikimas. Pasak t. Jozo Grbešo OFM, Hercegovinos brolių pranciškonų provincijolo, renginys Švč. M. Marijos piligriminėje šventovėje turėjo suteikti pakankamai dvasinių jėgų jaunimui, kad sugrįžęs į namus autentiškai gyventų pagal krikščionišką tikėjimą ir jį liudytų.

Jaunimo susitikime, kuriame dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių jaunuolių, be maldos ir bendravimo, daug dėmesio skirta liudijimams. Vienas iš liudijusių, Kyjivo-Žytomyro vyskupas augziliaras Oleksandras Jazloveckis, dalijosi įsitikinimu, jog karą galima užbaigti malda ir pasninku – tereikia melsti Švč. Mergelės Marijos stebuklo Ukrainai.



Ganytojas pasidalijo atsiminimais iš pirmosios piligrimystės į Medžiugorję prieš keturiolika metų ir tai, ką jis laiko Marijos stebuklu – Ukrainos sostinės Kyjivo išgelbėjimą nuo rusų įsiveržimo 2022 m. kovo pabaigoje. Vyskupas Medžiugorjėje pirmą kartą lankėsi 2010 metais, atvyko jau būdamas kunigu „apsižvalgyti“, todėl keliavo be dvasininko rūbų ar ženklų. Jis buvo girdėjęs apie Marijos apsireiškimus, norėjo patirti daugiau, nes buvo skeptiškas. Vizitas piligriminėje šventovėje būsimam vyskupui išsklaidė abejones.

Anot Kyjivo-Žytomyro vyskupo augziliaro, yra daug bendra tarp to, kas vyksta jo tėvynėje, ir Fatimos. XX a. pradžioje Švč. M. Marija per apsireiškimus Fatimoje paprašė melstis už taiką, nes malda daug gali. Ganytojas iš Ukrainos patikino, kad daug jaunų ukrainiečių, nebūtinai katalikai, kalba rožinį. Jis girdėjęs iš daugelio žmonių, kad karo veiksmų grėsmės akivaizdoje per maldą tiesiogiai patyrė Švč. M. Marijos pagalbą.

Vyskupas O. Jazloveckis kalbėjo ir apie Marijos stebuklą Ukrainoje. Tai, kad Ukrainos kariai atkovojo visą sostinės regioną po Kyjivo apgulties 2022 metų kovo pabaigoje, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai popiežius Pranciškus paaukojo Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai, galima laikyti Marijos stebuklu, sakė Medžiugorjėje Mladifesto susitikime Kyjivo-Žytomyro vyskupas augziliaras.

Pasak jo, su Marijos pagalba galima užbaigti visus karus, nes jiems kelią užkerta tik malda ir pasninkas. Vyskupas patikino jaunimą, kad ir jie neatsitiktinai atkeliavo į Medžiugorję. Jūs esate čia, nes Švč. M. Marija troško su jumis susitikti. Ši vieta ir šis susitikimas su Švč. M. Marija ir jos Sūnumi paliks ženklą jūsų gyvenime ir galbūt per jus visų, kuriuos sutiksite sugrįžę namo, gyvenimuose, linkėjo svečias iš Ukrainos.

Be vyskupo iš Ukrainos liudijo JAV katalikų ganytojas, iš Salvadoro kilęs Vašingtono arkivyskupijos augziliaras Evelio Menjivar-Ayalas. Pasak jo, Medžiugorjė yra taikos ir brolybės mokykla visam pasauliui ir atsakymas į žmonijos dvasinės sveikatos poreikius. Jis džiaugėsi, kad tiek daug jaunų žmonių galėjo patirti susitaikymą su Dievu Medžiugorjėje, kur Marijos šaukiamasi Taikos Karalienės vardu. Sustiprinti Sakramentais Mladifeste, jie sugrįžta pasiryžę dar tvirčiau mylėti, kovoti su priklausomybe ar išsivaduoti iš pavergiančių santykių, patikino vyskupas iš Amerikos.

Mladifesto dalyviai sužinojo apie bendruomenės „Cenacolo“ narių darbą su narkotikų priklausomybės slegiamais jaunuoliais. Vokietijoje gyvenanti buvusi modelė Simona Mijokovičė papasakojo neįtikėtiną istoriją, kaip išsivadavo iš narkotikų priklausomybės, pagijo iš bulimijos ir rado kelią iš ezoterikos: tikinčio buvusio vyro, pasninko ir maldos dėka ji sukūrė laimingą šeimos gyvenimą.

Mladifeste liudijęs britas, buvęs gangsteris Johnas Pridemore, pasidalijo savo atsivertimo istoriją. Tėvams išsiskyrus jis pradėjo vagiliauti, tapo nusikalstamos gaujos nariu, beveik tapo žmogžudžiu per vienas muštynes Londone prie naktinio klubo. Po kurio laiko jis pradėjo melstis, tapo labai pamaldžiu kataliku ir, įkvėptas Kalkutos Motinos Teresės, pradėjo visiškai naują gyvenimą.

Dar kiti dalyviai pasakojo apie tikėjimu pagrįstą socialinę veiklą. Dvasinį atsivertimą Medžiugorjėje patyręs škotas Magnus MacFarlane-Barrowas, pagalbos organizacijos „Mary's Meals“ steigėjas, papasakojo apie iš nieko pradėtą veiklą, kurios dėka organizacija išdalijo 3 mln. mokyklinių pietų vaikams vargstančiuose kraštuose.

Mladisfeste iškeltas austro kankinio ir palaimintojo Franzo Jägerstätterio (1907–1943), karo metu atsisakiusio tarnauti nacių kariuomenėje, pavyzdys. Pasak Medžiugorjės Šv. Jokūbo parapijos klebono pranciškono t. Zvonimiro Pavčičo, palaimintasis Franzas moko, kad draugystė su Jėzumi nevengia sunkių apsisprendimų. Remdamasis šia draugyste, Franzas atsisakė Hitlerio kare žudyti kitus žmones. Jis buvo šeimos vyras ir tėvas, tačiau būdamas krikščionis jis iš meilės Jėzui paaukojo savo gyvybę kitiems. Tokiu pasielgimu Franzas pradėjo tikėjimo revoliuciją, patikino Švč. M. Marijos šventovės Medžiugorjėje parapijos klebonas. (SAK / Vatican News)