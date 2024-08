Arkivysk. R. Fisichella: diakonai skelbia viltį, kuri neapgauna

Nuolatiniai diakonai tai mūsų dienų pranašai, pašaukti teikti paguodą ir skelbti viltį, padėti ypač tiems savo bendruomenių nariams, kuriuos slegia sunkumai ar ištiko kančia. Šiais žodžiais apibendrino diakonato misiją arkivyskupas Rino Fisichella, Evangelizacijos dikasterijos proprefektas, dalyvavęs Asyžiuje vykusiame Italijos nuolatinių diakonų suvažiavime.

Rugpjūčio 5–8 dienomis Asyžiuje vykusiame kasmetiniame nacionaliniame nuolatinių diakonų suvažiavime dalyvavo daugiau kaip du šimtai šiai tarnystei įšventintų vyrų iš visos Italijos.

Komentuodamas suvažiavimo temą „Diakonai, pranašai ir vilties sėjėjai“, Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos skyriaus, atsakingo už naująjį evangelizavimą, vadovas arkivyskupas R. Fisichella pirmiausia atkreipė dėmesį į pranašystės sąvoką, kuri, pasak jo, yra kupina gilios prasmės ir labai gerai išreiškia tarnystę, kurią diakonai bus pašaukti atlikti per artėjantį 2025 m. jubiliejų. Diakono tarnystės per „Vilties jubiliejų“ esmė turi būti stengtis prabilti į žmonių širdis, padėti jiems tikėti ir pagal tikėjimą gyventi, suprasti tikėjimo prasmę. Toliau kalbėdama apie viltį arkivyskupas pastebėjo, kad šiandien žmogus viltį supranta kaip kažką, kai jis pats sau susikuria. Tačiau tokios viltys dažnai atsitrenkia į neįmanomumą išsipildyti ir baigiasi nusivylimais. Todėl rengdamiesi Šventiesiems metams turime kelti akis į viltį, kuri nenuvilia ir neapgauna. 2025 m. jubiliejaus skelbimo bulėje Spes non confundit popiežius Pranciškus rašo, kad žmogų gyvenime lydintys neišvengiami nusivylimai, neįgyvendintos iliuzijos, turi skatinti siekti ieškoti gilesnės vilties prasmės, kelti aki į tą viltį, kurios šaltinis yra Dievo apreiškimas.



Pasak arkivyskupo, sklaidydami bulėje esančias nuorodas ir apmąstydami raginimus, suprantame, kad viltis yra neatskiriami susijusi su krikščioniškuoju liudijimu. Evangelizacijoje viltis eina pirmiau tikėjimo ir meilės. Būtina tikėjimo ir meilės kalbą apvilkti vilties drabužiais. Jubiliejus turi tapti džiugia proga tai daryti, sakė arkivyskupas ir priminė nuolatiniams diakonams, kad Šventųjų metų programoje 2025 m. vasario 21–23 dienomis Romoje vyks būtent jiems skirtas jubiliejaus renginys. (jm / Vatican News)