Patarnavimas per Mišias – įvadas į krikščionybę

Tarptautinės ministrantų asociacijos prezidentas Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Jeanas Claude’as Hollerichas šiemetinės ministrantų piligrimystės į Romą proga duotame interviu Vatikano radijui sakė, kad patarnauti per Mišias – tai labai svarbus katechezės būdas.

Tai mistagogionė katechezė – asmeniškas dalyvavimas švenčiant tuos slėpinius, kuriuos tradicinė katechezė aiškina žodžiais. Tad patarnavimas per Mišias vaikui yra tarsi įvadas į krikščionybę, į tą santykį, kuris vėliau turi būti praturtintas ir apmąstytas per katechezę ir krikščioniškąjį ugdymą.

Pasak kardinolo, buvimas ministrantais labai padeda ugdyti jaunojo žmogaus krikščioniškąjį sąmoningumą. Tai ypač aktualu šiais laikais. Jei trūksta kitų bendraminčių, tuomet vaikas nenori išsiskirti iš daugumos, kuri, kaip žinoma, gyvena nuo Bažnyčios nutolusiose šeimose. Tuo tarpu, jei vaikas priklauso Mišioms patarnaujančių bendraamžių grupei, jam drąsiau būti krikščioniu. Jam kur kas lengviau, kai mato, kad yra daugiau tokių, kurie dalijasi tais pačiais idealais, kurie seka Kristumi, kuriems buvimas Bažnyčioje teikia džiaugsmą.



Kai jaunas žmogus dalyvauja liturgijoje, jis prisiliečia prie joje švenčiamų slėpinių. Per Mišias Dievas Tėvas leidžia mums dalyvauti jo Sūnaus mirtyje ir prisikėlime. Per bendrystę su Kristaus Kūnu mes tampame Kristaus Kūnu. Taigi liturgija yra esminis dalykas norint būti krikščioniu, sakė kardinolas. Vis dėlto, neįmanoma būti krikščioniu tik per liturgiją. Krikščioniu reikia būti bendruomenėje, kartu su kitais. Ir jei Dievas žmogui dovanoja išganymą, dovanoja ne tik jam vienam. Išganymas skirtas visiems. Mes turime atverti savo širdžių duris ir tapti misionieriais, skelbti Dievo gerumą.



Kardinolas Jeanas Claude’as Hollerichas atkreipė dėmesį, kad patarnavimą per Mišias labai džiugiai išgyvena patys mažiausi ministrantai. Jie jaučiasi labai laimingi, kai jiems tenka garbinga vieta, džiaugiasi būdami puošniai aprengti. Jie taip pat džiaugiasi, kad per liturgiją turi kai ką nuveikti. Paprastai liturgija vaikams prailgsta ir jie nuobodžiauja, todėl jei jie turi ką nors per liturgiją atlikti, tuo pat jie tampa aktyviais dalyviais. Antrasis Vatikano susirinkimas būtent tai ir skatina – kad visi tikintieji aktyviai dalyvautų liturgijoje.



Kardinolas taip pat sakė, kad vaikų įtraukimas į liturgiją labai priklauso nuo kunigų iniciatyvumo ir uolumo. Manau, sakė kardinolas, kad tarp kunigų ir ministrantų vis dar egzistuoja glaudus ryšys. Jį pastaruoju metu pakirto tie skaudūs piktnaudžiavimai, apie kuriuos visi žinome ir kuriuos visi smerkiame. Kunigų ir vaikų ryšį reikia palaikyti ir skatinti, žinoma įtraukiant ir vaikų tėvus. (jm / Vatican News)