Arkivysk. S. Ševčukas papasakojo kardinolui apie tarnystę sunkiu karo metu

Ukrainos graikų apeigų katalikų didžiojo arkivyskupo sekretoriatas paskelbė pranešimą apie pastarosiomis dienomis įvykusius arkivyskupo Sviatoslavo Ševčuko susitikimus su į Ukrainą atvykusiu popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu.

Pagrindinis susitikimas ir ilgas išsamus didžiojo arkivyskupo ir kardinolo pokalbis įvyko sekmadienio, liepos 21 d., pavakare per kardinolo vizitą graikų katalikų Kristaus Prisikėlimo katedroje. Pokalbio metu arkivyskupas S. Ševčukas padėkojo kardinolui P. Parolinui už apsilankymą dabartiniu sunkiu karo metu, išsamiai papasakojo apie Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios tarnystę karo baisumų kontekste, paprašė perduoti padėką popiežiui už Šventojo Sosto pastangas išlaisvinti du graikų katalikų kunigus Ivaną Levickį ir Bohdaną Heletą, kurie beveik dvejus metus buvo laikomi nelaisvėje ir buvo išlaisvinti birželio 28 d. per apsikeitimo belaisviais operaciją. Per pokalbį buvo paminėta Šventojo Sosto pozicija dėl nelaisvėje laikomų žmonių, išsakyta paties popiežiaus jo Velykų Urbi et orbi kalboje. Tąkart Pranciškus paragino išlaisvinti įkaitus ir apsikeisti kaliniais pagal formulę „visi už visus“.

Ukrainos graikų katalikų didžiojo arkivyskupo sekretoriato komunikate taip pat minimas kardinolo P. Parolino susitikimas su arkivyskupo bendradarbiais, vykęs katedroje, taip pat malda prie buvusio didžiojo arkivyskupo kardinolo Lubomyro Husaro kapo katedros kriptoje. Paminėtas ir prieš tai Berdyčivo šventovėje įvykęs kardinolo ir didžiojo arkivyskupo susitikimas. Kardinolas Pietro Parolinas sekmadienį aukojo Mišias Ukrainos lotynų apeigų katalikų nacionalinėje Dievo Motinos šventovėje Berdyčive. Tarp Mišių koncelebrantų buvo ir graikų apeigų didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Galiausiai primenama, kad liepos 20 dieną lankydamasis Odesoje popiežiaus valstybės sekretorius taip pat aplankė Ukrainos graikų katalikų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. (jm / Vatican News)