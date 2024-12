バチカンで2024年度のプレゼピオの除幕とツリーの点灯

教皇フランシスコは、12月7日、バチカンのクリスマスツリーとプレゼピオの寄贈者に挨拶をおくられた。同日夕方には、聖ペトロ広場で、ツリーの点灯とプレゼピオの除幕式が行われた。

教皇フランシスコは、12月7日(土)、バチカンにクリスマスツリーとプレゼピオを寄贈した各地の使節とお会いになり、挨拶をおくられた。

待降節から降誕節にかけて、バチカンの聖ペトロ広場やパウロ6世謁見ホールを彩るツリーとプレゼピオは、毎年異なる地方から贈られる。

2024年度のクリスマスを迎えるにあたり、広場のツリーは、イタリアのトレンティーノ・アルト・アディジェ州トレント県レドロから、また広場の大型プレゼピオは、同じくイタリアのフリウリ-ヴェネツィア・ジュリア州ゴリツィア県グラードから寄贈された。

一方、謁見ホールのステージ上のプレゼピオは、パレスチナのベツレヘムよりもたらされた。

レドロの森から届けられた今年のツリーは、29メートルのモミの木で、PEFC森林認証プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)の認証を受け、厳密な環境計画によって管理されている森林の、間伐指定区画の木の中から選ばれた。

アドリア海のラグーナ(潟)に浮かぶ町、グラードから寄贈された広場の大型プレゼピオは、かつてグラードの漁師たちが住んでいた「カソーネ」と呼ばれる葦や藁で作られた特徴的な家の中に聖家族を招き、漁のための小舟「バテーレ」や、水をたたえた周辺の風景と共に、潟で暮らす人々の生活が表現されている。プレゼピオの人物像の造形にはラグーナの泥が用いられている。

「ベツレヘムの降誕祭2024」と題されたパウロ6世ホールのプレゼピオは、ベツレヘムの二人のアーティストが企画し、現地のキリスト教関係者の協力を得て準備・制作されたもので、伝統に現代の要素を交えながら、イエスの降誕を表現している。聖家族やその他の人物像にはオリーブの木が使用されている。

教皇は、それぞれの贈り物に心からの感謝を表し、関係者らに祝福を与えられた。

これらのクリスマスのシンボルは、皆異なっていても、イエスが遺した同じ平和と愛のメッセージを伝えている、と述べた教皇は、これらを前に、世界の各地で戦争の悲劇のために苦しむ兄弟姉妹を思い起こし、平和の祈りを上げるようにと皆を招かれた。

同日夕方、各地方の使節とバチカン市国関係者が参加し、聖ペトロ広場でプレゼピオの除幕とツリーの点灯が行われた。

クリスマスの伝統の歌の合唱や演奏が響く中、広場を訪れた多くの市民、巡礼者らは、ツリーを見上げ、プレゼピオの前に集いながら、バチカンの待降節の雰囲気を味わっていた。