Եւրոպայի Եկեղեցիներու հանդիպումի վայրը Վատիկանն է՝ չարաշահումներու դէմ ռազմավարութիւններն ու ցանցերը ուժեղացնելու նպատակով

Նոյեմբերի 13էն 15ը Անչափահասներու Պաշտպանութեան Քահանայապետական Յանձնախումբի կողմէ նախաձեռնած գագաթնաժողովին ներկայ են շուրջ հարիւր մասնակիցներ 25 Երկիրներէն։ Յանձնախումբի Նախագահ Կարդինալ Օ’Մալլէյի համոզմամբ պէտք է զօրեղ առաջնորդութիւն ցուցաբերել «անհրաժեշտ գործողութիւններ ձեռնարկելու ցանկացած չարաշահում կանխելու համար»:

Մարիամ Երեմեան - Վատիկան

Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին պատգամով եւ Կարդինալ Օ’Մալլէյի Պոսթոնէն լսատեսողական ելոյթով, երեկ՝ 13 Նոյեմբերին Վատիկանի մէջ սկիզբ առաւ «Safeguarding in the Catholic Church In Europe - Պաշտպանութիւն Եւրոպայի մէջ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ» գագաթաժողովը եւ պիտի շարունակուի մինչեւ 15 Նոյեմբեր։

Նախաձեռնութիւնը Անչափահասներու Պաշտպանութեան Քահանայապետական ​​ Յանձնախումբինն է, որուն կը մասնակցին շուրջ հարիւր ներկայացուցիչներ 25 Երկիրներէն։ Ներկայ պիտի ըլլան նաեւ չարաշահումներու զոհեր։

Սրբազան Քահանայապետը իր պատգամին մէջ յաջողութիւն մաղթած է Համաժողովի մասնակիցներուն՝ պաշտպանական ցանց ստեղծելու եւ կանխարգելման լաւ սովորութիւններ հաստատելու ուղղութեամբ ջանքերուն համար՝ գիտելիքներու փոխանակման, մէկը միւսին աջակցելու եւ «արդիւնաւէտ եւ կայուն» պաշտպանութեան ծրագիրներ երաշխաւորելու համար:

Մինչ Պոսթոնի Արքեպիսկոպոս, Անչափահասներու Պաշտպանութեան Քահանայապետական Յանձնախումբի նախագահ Կարդինալ Սին Փաթրիք Օ Մալլէյը իր պատգամին մէջ ընդգծեց, որ զոհերու եւ վերապրածներու ներկայութիւնը եւ մասնակցութիւնը առ աւելիով կ’ամրապնդէ իրենց նախանշած առաքելութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնած է մասնակցութեան համար։

Երեխաները մեր հաւատքի առանցք

Ընդգծելով, ապա, որ Եւրոպան միշտ պահպանած է մշակոյթներու, լեզուներու, ցեղային խումբերու եւ կրօններու ժառանգութիւնը, Կարդինալը յոյս յայտնեց, որ այդ բազմազանութիւններն են, որ «կրնան նպաստել Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ մէջ չարաշահումներու պատճառաւ երեխաներուն եւ մեծահասակներուն հասցուած վնասը վերականգնելու մեր ջանքերուն»: «Երեխաները մեր հաւատքի առանցքն են. պէտք ենք անոնց ձայն տալ եւ ունկնդրել զանոնք: Պէտք ենք ունկնդրել եւ արձագանքել անոնց, որոնք տուժած են՝ միշտ առաջնորդելով հոգատարութեամբ եւ կարեկցանքով», աւելացուցած է Կարդինալ Օ'Մալլէյը: «Պէտք ենք հետեւիլ պատշաճ ընթացակարգին մեղադրանքներու հետաքննութեան հարցում եւ պէտք ենք ցուցաբերել ուժեղ առաջնորդութիւն՝ ձեռնարկելով անհրաժեշտ գործողութիւններ՝ հնարաւորինս կանխելու ցանկացած չարաշահում»:

«Ապահով տարածք»

Հաշուի առնելով այն հանգամանքը, որ մասնակիցները պիտի ներգրաւուին բարդ նիւթերով եռօրեայ քննարկման մէջ, ստեղծուած է «Ապահով տարածութիւն»՝ հնարաւոր անյարմար իրավիճակները կառավարելու համար՝ ինքնասպասարկման ռազմավարութիւններով եւ փորձագէտներու օգնութեամբ: