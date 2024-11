Ֆրանչիսկոս Պապին ճառը Մար Թումա Ասորի Մալանքար Եկեղեցւոյ սիւնհոդոսի անդամներուն` «Աղօթենք, քալենք, աշխատինք միասին»։

Նորին Սրբութիւն այնուհետև ընդգծեց համամիութենական ճանապարհորդութեան երկու կարևոր կէտեր՝ սիւնհոդոսականութիւնը և առաքելութիւնը եւ ասկէ մեկնելով նշեց որ Մար Թումա Եկեղեցին, որ աւանդութեամբ սիւնհոդոսական է, կարող է նշանակալի կերպով սատարել համամիութենական սիւնհոդոսականութեան, ու նաեւ քրիստոնեաներու միջեւ միութեան ու Եկեղեցիներու միջեւ համագործակցութեան։

Ռոպէր Աթթարեան - Վատիկան

Երկուշաբթի 11 նոյեմբեր 2024ի առաւօտեան Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը առաքելական պալատին մէջ ընդունեց Մար Թումա Ասորի Մալանքար Եկեղեցւոյ սիւնհոդոսի անդամները, հանդիպումը նկատելով «պատմական» տրուած ըլլալով որ առաջին անգամն է որ սիւնհոդոսի անդամները պաշտօնական այցելութիւն կու տան Վատիկան ու Քահանայապետին։

Քահանայապետը առ այդ ակնարկեց Մար Թումա Եկեղեցւոյ համամիութենական երկար աւանդութեան զայն սահմանելով «կամուրջ» ընդմէջ Արեւելքի եւ Արեւմուտքի, ընդգծելով այդ Եկեղեցւոյ համամիութենական երկրախօսութեան ծիրէն ներս կարեւոր դերակատարութիւնը, որ «պաշտօնապէս սկիզբ առաւ Վատիկանեան Տիեզերական Բ ժողովի տարիներուն», ըսաւ Սրբազան Պապը յիշելով ապա երկու եկեղեցիներու միջեւ կայացած վերջին հանդիպումները` իր նպաստ երկխօսութեան, մաղթելով որ կարելի ըլլայ հասնիլ Եկեղեցիներու միջեւ լիակատար հաղորդութեան։

Նորին Սրբութիւն այնուհետև ընդգծեց համամիութենական ճանապարհորդութեան երկու կարևոր կէտեր՝ սիւնհոդոսականութիւնը և առաքելութիւնը եւ ասկէ մեկնելով նշեց որ Մար Թումա Եկեղեցին, որ աւանդութեամբ սիւնհոդոսական է, կարող է նշանակալի կերպով սատարել համամիութենական սիւնհոդոսականութեան, ու նաեւ քրիստոնեաներու միջեւ միութեան ու Եկեղեցիներու միջեւ համագործակցութեան։

Այս առնչութեամբ Սրբազան Պապը մէջբերեց աստուածաբան Զիզիուլասի խօսքերը, որ կ՛ըսէր թէ «Եկեղեցիներու միութեան վերջնական թուականը վերջին դատաստանի օրուայ յաջորդող օրը պիտի ըլլայ», բայց ըսաւ Ան մինչ այդ պէտք է որ քալենք միասին, աղօթենք միասին ու աշխատինք միասին. All together. All together» շեշտեց Սրբազան Քահանայապետը դիտել տալով թէ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ վերջերս գումարուած Սիւնհոդոսականութեան նուիրուած սիւնհոդոսի ժամանակ ինք առաջարկած է միասին կազմակերպել աւետարանութեան նուիրուած սիւնհոդոս մը, «բոլորս միասին» հաստատեց անգամ մը եւս Ան մատնանշելով որ սոյն Սիւնհոդոսը պիտի մղուի` երաշխաւորելու, աղօթելու ու միասին խորհրդածելու եւ յանձնառու ըլլալու աւելի լաւ քրիստոնէական վկայութեան մը ի սպաս, որպէսզի աշխարհը հաւատայ (Յովհ. 17,21)։

Ի վերջոյ Քահանայապետը շնորհակալութիւն յայտնեց Մա Թումա Եկեղեցւոյ սիւնհոդոսի անդամներուն անոնց աղօթքներուն վստահեցնելով իր անձը եւ իր աղօթքները ապահովեցնելով անոնց ապա հրաւիրեց իւրաքանչիւր իր լեզուով աղօթելու «Հայր մեր» Տէրունական աղօթքը` որպէս միութեան նշան։