Szentmise Tucci bíboros halálának 10. évfordulóján: emléktábla a Vatikáni Rádióban

Április 14-én a vatikáni XIII. Leó épület kápolnájában a bíborosi kollégium dékánja mutatott be koncelebrált szentmisét a jezsuita bíboros halálának 10. évfordulóján, aki a Vatikáni Rádió főigazgatója, valamint II. János Pál pápa apostoli útjainak szervezője volt. Roberto Tucciról nevezték el a vatikáni média székházának tanácstermét, emléktábla őrzi ezentúl nevét a Piusz palotában.

A La Civiltà Cattolica – című olasz jezsuita folyóirat igazgatója, a II. vatikáni zsinat szakértője, a Vatikáni Rádió főigazgatója és II. János Pál utazásainak szervezője: élete során Roberto Tucci jezsuita bíboros mindezeket a fontos posztokat betöltötte. A szolgálat lelkülete és a felelősségérzet jellemezte, Isten és az egyház iránti szeretet vezérelte munkájában, nagyfokú párbeszédkészség és az emberekkel való udvarias bánásmód jellemezte. Giovanni Battista Re bíboros ezekkel a szavakkal emlékezett a 10 éve elhunyt Tucci bíborosra, aki évekig II. János Pál pápa mellett szolgált.

Emléktábla őrzi nevét

Ő jelentette be I. János Pál halálát

Az emlékmisén jelen volt Emil Paul Tscherrig bíboros, aki azokban az években az államtitkárságon dolgozott és együttműködött a pápai utak előkészítésében; James Michael Harvey és George Jacob Koovakad bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Dikasztérium prefektusa és a jelenlegi pápai utak szervezője. Részt vett továbbá Renato Boccardo érsek és Alberto Gasbarri, akik 2001 és 2005 között, illetve 2005-től 2016-ig feleltek a pápai utak szervezéséért. Rajtuk kívül jelen volt még Piero Marini érsek, aki húsz éven át pápai szertartásmesterként szolgált II. János Pál és Benedek pápa idején, továbbá a vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa, Paolo Ruffini; a dikasztérium titkára, Lucio Ruiz prelátus, végül pedig Federico Lombardi jezsuita, aki a Vatikáni Rádió igazgatója és a Szentszéki Sajtóközpont vezetője volt. P. Lombardi felidézte, hogy amikor rendtársa, Tucci atya a Vatikáni Rádió igazgatója volt, az ún. kis házban lakott, ami később a híres Mater Ecclesiae kolostor lett (itt lakott nyugalomba vonulása után XVI. Benedek), pár száz méterre a XIII. Leó palotától (ami a rádió székhelye volt korábban). Minden reggel elment a kápolnába, hogy bemutassa a 7.30-as latin nyelvű szentmisét, amit közvetített a Vatikáni Rádió. És ő volt az, aki 1978. szeptember 29-én a napi szentmise előtt bemondta I. János Pál pápa halálát, ez volt az első híradás Luciani pápa haláláról.

Barátság II. János Pál pápával

Homíliájában Re bíboros elmondta, hogy Tucci atya és Karol Wojtyla barátsága a II. vatikáni zsinat idején született. 1965-ben ugyanis mindketten ugyanabban a bizottságban vettek részt, ami főként Aricciában ülésezett, hogy kidolgozza azt a szöveget, ami később a Gaudium et Spes – k. lelkipásztori konstitúció lett. 1973-1985-ig a Vatikáni Rádió főigazgatójaként Tucci atya szélesítette a műsorsugárzó nyelveket, ezzel elérve a vasfüggöny mögötti országokat is, ahol nagy volt a rádió hallgatottsága. Nemcsak a tömegtájékoztatás világában volt kiemelkedő szakember, hanem menedzserként is kiváló volt, nagyon odafigyelt az emberekre – méltatta a 10 éve elhunyt jezsuitát Re bíboros.

II. János Pál utazásszervezője

A Vatikáni Rádió vezetőjeként és újságíróként Tucci atya elkísérte II. János Pált az első utazásaira. Együttműködésük 1982-ben szorosabbá vált, amikor a pápa megbízta a külföldi apostoli utak szervezésével, amit ő mindig nagyon bölcsen és ügyesen végzett, egészen 2001-ig. Mindig legalább kétszer elutazott a célországba, nyugodtan és világosan oldotta meg a legbonyolultabb helyzeteket is, még a veszélyes utakon is (pl. Nicaraguába).

Tanácstermet neveztek el róla

2001-ben elismerése és hálája jeléül II. János Pál bíborossá kreálta Roberto Tuccit, akinek ezentúl emléktábla őrzi nevét a Piusz palotában, mely a Vatikáni Rádió és a többi szentszéki médiaszerv székháza.