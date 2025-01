Szentév: már több, mint félmillióan átlépték a Szent Péter-bazilika szentkapuját

Zarándokok a Via della Conciliazionén (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Az Evangelizálási Dikasztérium közzétette az első adatokat a vatikáni bazilika szentkapuját felkereső zarándokok számáról: mindössze két hét alatt több, mint félmillióan lépték át a szentkaput. Fisichella érsek jelentősnek nevezte az indulást, és a zarándokcsoportok előzetes regisztrációjára buzdít a jubileum év során. Az olasz rendfenntartó erőkkel szorosan együttműködnek a biztonság garantálására.

Gedő Ágnes - Vatikán

Egy nagy fakereszt nyitotta meg a menetet, melyet kisebb-nagyobb imádkozó csoportok követtek, akik a Via della Conciliazione sugárúton kialakított ad hoc folyosón haladtak végig, majd ugyanígy a Szent Péter-téren, ahol zöld kabátos fiatal önkéntesek irányították a szentkapuhoz a zarándokokat. Így kezdődött december 24-én a szentév, és ez folytatódott 2025 első napjaiban is, olyannyira, hogy alig két hét leforgása alatt több, mint 500 ezer zarándok lépett be a szentkapun a Szent Péter-bazilikába.

A Szent Péter-térre érkező menet

Fisichella érsek: jelentőségteljes kezdet

A pontos számadatot, 545.532 fővel az Evangelizálási Dikasztérium tette közzé január 7-én. „Nagyon jelentőségteljes kezdetről van szó, Isten népének széleskörű részvételével” – nyilatkozta Rino Fisichella érsek, a jubileumi év főszervezője. A Szent Péter-térre vezető „via della Conciliazionét megtöltő csoportok fontos tanúságot tesznek, és ez azt is jelzi, hogy a zarándokok Rómában és a négy pápai bazilika környékén biztonságban, megvédve érzik magukat”.

Biztonság a városban

A szentév szervezőinek közleménye kiemeli, hogy a Szentszék és a Dikasztérium szorosan együttműködik az olasz és a vatikáni biztonsági szervekkel, valamint rámutat, hogy várhatóan egyre nő majd a Rómába érkező zarándokok aránya. A szentévi zarándokforgalom kezeléséről szólva Fisichella érsek elmondta, hogy az Evangelizálási Dikasztérium folyamatosan azon dolgozik, hogy minden igényt kielégítő fogadtatás és élmény várja a híveket.

Zöld ruhás önkéntesek segítik a zarándokokat

Időben kell regisztrálni

Az elmúlt napokban több ezren töltötték meg a négy pápai bazilikát és gyakran a templom előtti tereket is a szentkapuk megnyitására érkező zarándokok. Ez mutatja a következő hónapokban várható tendenciát is, mivel igen sűrű a jubileumi események programja. Számítani lehet arra, hogy hosszú sorok alakulnak ki a bejutni kívánó hívek nagy száma miatt, ezért a szervezők arra kérik a zarándokokat, hogy időben regisztráljanak a iubilaeum2025.va honlapon. Az első nagy találkozó a kommunikációban dolgozók szentévi eseménye lesz január 24-26-a között, amelyre több ezer újságíró, szakértő és kommunikációs munkatárs érkezik Rómába szerte a világból.