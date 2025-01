Megnyílt a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuja

A 2025-ös szentév kezdetének jeleként Rolandas Makrickas bíboros megnyitotta a Santa Maria Maggiore bazilika szent kapuját. Arra hívta a zarándokokat, hogy a hit útján Szűz Mária anyai irányításával járjanak.

Francesca Merlo / Somogyi Viktória – Vatikán

Hivatalosan is megnyílt a pápai Santa Maria Maggiore-bazilika szent kapuja. A szertartást január 1-jén, szerdán Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika litván koadjutor főpapja vezette, akit Ferenc pápa a 2024. decemberi konzisztóriumon bíborosi rangra emelt. Makrickas bíboros a kapu megnyitását követő szentmiséjén mondott homíliájában a szent kapu lelki jelentőségéről és Szűz Máriához, az Istenszülőhöz fűződő mély kapcsolatáról elmélkedett. „Útunk ma kezdődik az „Elveszett” néven ismert ősi harang hangjával, amely az Esquiline-domb tetejéről szól. Számtalan zarándokot vezetett évszázadokon át ez a harang, amely a remény záloga és az imára való felhívás” – hangsúlyozta a litván bíboros.

Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika litván koadjutor főpapja szentbeszédet tart

Szűz Mária: Irányadó világossága

Arra kérte a híveket, hogy gondolkodjanak el Szűz Mária szerepéről, mint az emberiség irányadó világosságáról. Pál apostol szavaira utalva, „Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4), kifejtette, hogy Mária az idők teljességét testesíti meg. „Ő az az út, amelyet Isten választott” – mondta. „Általa az örökkévalóság és a történelem egyesül. Ő a Szeplőtelen Anya, aki elhozza Isten végtelen idejét véges életünkbe.” A római bazilikában őrzik a híres Salus Populi Romani Mária-ikont. Erről elmélkedve a bíboros kiemelte: „ahol jelen van a Szűzanya, ott nem uralkodik zűrzavar, nem győz a félelem. Anyai kezei simogatják életünket, köpenye védelmez bennünket éppen úgy, mint ahogyan a jászolban lévő kis Jézust óvta.”

Makrickas bíboros szentmisét mutat be a szent kapu megnyitása alkalmából

A megújulás útja

A híveket ezután szintén a bazilikában található Szent Bölcső ereklyéjére is emlékeztette. „Gondoljatok csak bele, az időnket ez a Bölcső határozza meg. A kereszténység első zarándokai – a pásztorok – elindultak Betlehem mezőjéről, hogy találkozzanak az Úrral. Ma mi is ezt tesszük” – állapította meg a bíboros. Sokak számára a szentévi út nem csupán fizikai zarándoklatot jelent, hanem mélyen spirituális utat is. „Ez a bazilika, amelyet gyakran a „Nyugat Betlehemének” neveznek, Róma szívében áll, és úgy vezet bennünket, mint a betlehemi csillag” – mondta Makrickas bíboros. „Emlékeztet bennünket arra, hogy hitünk, akárcsak a csillag, Jézus Krisztusra, a világ valódi világosságára mutat.”

A hívek belépnek a szent kapun a Santa Maria Maggiore római bazilikába

Remény minden zarándok számára

Homíliája végén Makrickas bíboros Ferenc pápa szavait idézte a jubileumi évet meghirdető Spes non confundit (A remény nem csal meg) kezdetű bullájából: „Bízzuk életünket és időnket az Istenszülőre, hogy ő vezessen minket Jézushoz: az idők teljességéhez, minden idők, mindannyiunk idejének teljességéhez”. A szentév a kegyelem ideje – hangsúlyozta a bíboros, és arra buzdított minden zarándokot, hogy vállalja fel ennek a lelkületét. „Senki sincs kizárva a reménynek ebből az útjából. Szűz Mária, a mi Édesanyánk mindannyiunk mellett áll. Kivétel nélkül mindannyiunkat szeret, és mindig a Fiához vezet.”