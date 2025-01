A mesterséges intelligencia jó lehetőség, de az ember ne váljon a gépek rabszolgájává

A Hittani Dikasztérium, valamint a Kultúra és Nevelés Dikasztérium közös jegyzéket adott ki a mesterséges és az emberi intelligencia kapcsolatáról, mely leszögezi: A mesterséges intelligencia (MI) nem az intelligencia mesterséges formája, hanem annak egyik terméke. A dokumentum rámutat a benne rejlő lehetőségekre és kihívásokra, amelyek a nevelés, a gazdaság, a foglalkoztatás, az egészségügy, az emberi és a nemzetközi kapcsolatok terén és a háborús helyzetekben felmerülhetnek.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Antiqua et Nova – Régi és Új: ezt a címet viseli a dokumentum, mely Ferenc pápa eddigi megnyilatkozásaira épít a mesterséges és az emberi intelligencia összefüggésében. A két vatikáni dikasztérium által közösen megfogalmazott jegyzék nemcsak azoknak szól, akik a hitre való neveléssel és annak átadásával foglalkoznak, hanem azoknak is, akik a tudományos és technológiai fejlődést az emberi személy és a közjó szolgálatába kívánják állítani. A dokumentum 117 pontban világít rá a MI fejlődésében rejlő lehetőségekre és kihívásokra. Ami a háborús felhasználást illeti, figyelmeztet, hogy a MI bevonása óriási kockázattal járhat, kikerülhet az irányítás az ember kezéből, felgyorsíthatja a fegyverkezést, ami súlyosan sérti az emberi jogokat.

Veszélyek és haladás

A jegyzék a MI veszélyei mellett a fejlődésre is kitér, sőt bátorítja azt, mint az Istennel való emberi együttműködés részét. Az újítások hatása azonban kiszámíthatatlan, és ez aggodalomra ad okot. Ami az emberi és a mesterséges intelligencia megkülönböztetését illeti, a dokumentum félrevezetőnek tartja az intelligencia elnevezést a MI-ra vonatkoztatva. Nem az intelligencia mesterséges formájáról van ugyanis szó, hanem annak egyik termékéről. És mint minden ember által alkotott dolog, a MI is egyaránt használható pozitív vagy negatív célokra. Fontos újításokat készíthet elő, de súlyosbíthatja is a diszkriminációt, a szegénységet, a digitális szakadékot, a társadalmi egyenlőtlenségeket. Etikai aggodalmakat vet föl, hogy a MI főbb alkalmazásait néhány nagyvállalat tartja kezében, így pedig ez a technológia könnyen személyes vagy céges nyereség eszközévé válhat.

Háború és MI

Ami a háborút illeti, a vatikáni megnyilatkozás kiemeli, hogy súlyos etikai aggodalomra ad okot az önműködő és halálos fegyverek rendszere, mely közvetlen emberi beavatkozás nélkül képes kijelölni és megtámadni célpontokat. A pápa ezért óva int ezek használatától, mivel komoly fenyegetést jelentenek az emberiség vagy egész térségek túlélésére. Ezek a technológiák ellenőrizhetetlen pusztító hatalmat adnak a háborúhoz, ami sok ártatlan civilre sújt le, a gyermekeket sem kímélve.

Emberi kapcsolatok

Az emberi kapcsolatok terén az Antiqua et Nova – dokumentum megjegyzi, hogy a MI káros elszigetelődéshez vezethet. A MI emberi jelleggel való felruházása (antropomorfizálás) gondot okoz a gyermekek fejlődésében. A MI személyként való bemutatása pedig súlyos etikai vétek, ha azt csalárd célokra használják. Hasonlóképpen a MI megtévesztő használata a nevelés, a kapcsolatok, a szexualitás terén erkölcstelen és éber odafigyelést igényel.

Gazdaság és munka, egészségügy

Ugyanilyen óvatosságra van szükség gazdasági-pénzügyi téren. A foglalkoztatási szektorban a MI hozzásegíthet a szakértelem és a termelékenység növeléséhez, ugyanakkor le is értékelheti a dolgozókat, mert automatizált ellenőrzés alá vonja őket, merev és ismétlődő feladatokat bízva rájuk. Nagy teret szentel a dokumentum az egészségügynek, tekintve, hogy a MI óriási alkalmazási lehetőségeket kínál az orvostudományban. Ha azonban ez az orvos-beteg kapcsolat helyébe lépne, akkor tovább rontaná a magányt, ami a betegségek gyakori velejárója. Kerülendő a gazdagok orvoslásának erősítése, ahol a tehetős személyek élvezhetik a modern eszközök jótékony hatását, míg mások az alapvető egészségügyi ellátáshoz sem jutnak hozzá.

Nevelés

A nevelés területén is kockázatokat rejt magában a MI nem megfelelő használata. Kellő óvatossággal alkalmazva segíthet az oktatáshoz való jobb hozzáférés biztosításában, közvetlen visszajelzéseket ad a diákoknak. A gond az, hogy sok program válaszadásra korlátozódik ahelyett, hogy a tanulókat kutatásra ösztönözné, vagy hogy ők maguk írjanak szövegeket. Ez pedig nem fejleszti a kritikai gondolkodást. Arról nem szólva, hogy egyes programok torz vagy szándékosan téves információkat generálhatnak.

Fake news és deepfake

Az álhírekkel (fake news) kapcsolatban a vatikáni dokumentum fontos veszélyre hívja fel a figyelmet amennyiben a MI-t arra használják, hogy manipulált tartalmakat és hamis információkat gyártsanak, melyeket aztán megtévesztés és károkozás céljából terjesztenek. Mindig ellenőrizni kell a valóságtartalmát a terjeszteni kívánt információknak. Kerülni kell olyan szavak vagy képek megosztását, amelyek lealacsonyítják az embert. Ki kell zárni mindazt, ami gyűlöletet és intoleranciát kelt, vagy lebecsüli az emberi szexualitást.

Magánélet és kontroll

A magánélet és a kontroll témakörében a jegyzék kiemeli, hogy bizonyos típusú adatok magát a lelkiismeretet is érinthetik, és fennáll a veszélye annak, hogy minden egy meglesni való látványossággá válik. A digitális felügyeletet arra is használhatják, hogy ellenőrizzék a hívők életét vagy hitük kifejezését.

Közös otthonunk

A teremtett világra nézve ígéretesnek tűnnek a MI alkalmazásai a közös otthonunkkal való kapcsolatunk javításában. A MI jelenlegi modelljei azonban nagy mennyiségű energia és víz felhasználását igénylik, jelentős széndioxid-kibocsátással járnak, és intenzíven fogyasztják az erőforrásokat.

Kapcsolat Istennel

A vatikáni dokumentum végül arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy az ember saját művének rabszolgájává válik. Ehelyett a MI-t csak az emberi intelligenciát kiegészítő eszközként kellene hasznosítani, nem pedig helyettesíteni annak gazdagságát.