Megnyílt a Falakon-kívüli Szent Pál bazilika Szent Kapuja

Az Úr megjelenése ünnepének vigíliáján, vasárnap délelőtt Harvey bíboros, a Falakon-kívüli Szent Pál bazilika főpapja átlépte a bazilika küszöbét, miközben felhangzott a jubileumi himnusz. A bíboros homíliájában hangsúlyozta: az egyház minden zarándokot arra hív, hogy „lelki utazásra induljon a hit nyomdokain”.

Vertse Márta – Vatikán

„Örülök, ha ezt mondják nekem: Az ÚR házába megyünk! Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem”. A zsoltáros szavai és a kürt hangja kísérte az utolsó Szent Kapu megnyitásának szertartását a Falakon- kívüli Szent Pál pápai bazilikában, amelyet január 5-én, vasárnap délelőtt James Michael Harvey bíboros érsek vezetett. A hívek tekintete a Népek Apostolának földi maradványait őrző bazilikába való belépés előtt a mozaikokkal díszített homlokzat timpanonjának tetején lévő kereszt felé fordult. A halált és a bűnt legyőző élet szimbóluma alatt két latin nyelvű szó áll: „Spes unica”, egyetlen remény. Ezek a szavak emlékeztetnek arra a bizonyosságra, hogy Krisztus a remény, a Kapu, amelyen keresztül beléphetünk Isten országába.

A Szent Pál bazilikában, néhány kilométerre attól a helytől, ahol az apostol vértanúságot szenvedett, a szertartás elején Harvey bíboros az Apostol életének epizódjait ábrázoló bronzkapuhoz lépett a hívek csendes imájának kíséretében.

Krisztus a Kapu és aki rajta keresztül megy be, üdvözül

A Szent Kapu megnyitása előtt a bíboros a következő szavakkal fordult a hívekhez:

Testvérek, Krisztus a kapu, és aki belép rajta keresztül a juhok aklába, üdvözül. Ez a mi hitünk, a mi reménységünk, amely nem csal meg. Ahogy kinyitjuk e bazilika szent kapuját, amely Szent Pál emlékét őrzi, mi, Isten népe és legelőjének nyája, mi, Krisztus nevében megkereszteltek és megjelöltek, kérjük a Népek Apostolát, hogy kísérje lépteinket ebben a jubileumi évben. A húsvéti szentségekből táplálkozva haladjunk együtt a dicsőséges kereszt, az üdvösség horgonya mögött, és a Lélek vezessen minket az örök élet útján.

Ezután felcsendültek a bazilika harangjai, majd a bíboros átlépte a küszöböt, miközben felhangzott a jubileumi himnusz. A szentmisén több mint 2800-an vettek részt.

Öröm és remény

Homíliájában a Falakon-kívüli Szent Pál bazilika főpapja a Szent Kapu megnyitásáról szólva megállapította, hogy „egy egyszerű, ugyanakkor lenyűgöző cselekedet”. „Mérhetetlen örömmel léptük át a szent templom küszöbét, mert jelképesen átléptük a reménység ajtaját” – fejtette ki a bíboros, utalással a szentév két központi szavára, ami az öröm és a remény. Öröm, mert megszületett a Megváltó, remény, mert Krisztus a mi reménységünk.

Megbocsátás és kegyelem

Az öröm a helyes érzés a Jézus Krisztusban való Megváltás ajándéka iránt is, egyesíti az egyház és Isten népe által megélt időket. A karácsonyi örömöt idén a jubileum kíséri, amely a megbocsátásban találja meg az emberiség minden lépésének csillagát. „A Szent Kapu megnyitása jelzi azt az üdvözítő utat, amelyet Krisztus nyitott meg megtestesülésével, halálával és feltámadásával, és amely az Egyház minden tagját az Istennel és a felebaráttal való megbékélésre hívja” – mondta Harvey bíboros. A Szent Kapu küszöbét hittel átlépni azt jelenti, hogy belépünk „az irgalom és a megbocsátás idejébe”, hogy a remény útja, amely nem csal meg, minden ember számára megnyíljon. „Milyen nagy szükségünk van most a reményre! Ebben a pandémiát követő időszakban, amelyet sajnos tragédiák, háborúk és különböző válságok sebeznek meg, a reményt, amely kétségtelenül a jövőhöz kötődik, a jelenben is megtapasztaljuk” – mutatott rá homíliájában a bazilika főpapja.

A remény zarándokai

Harvey bíboros utalt rá, hogy Ferenc pápa a december 11-i általános audiencián kifejtette: a remény nem üres szó, vagy homályos kívánság, hogy a dolgok jól alakuljanak. A remény bizonyosság, mert az Isten ígéreteihez való hűségén alapszik. A reményt nem szabad „passzív erénynek” tekinteni, hanem ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, „egy rendkívül aktív erény, amely segít abban, hogy a dolgok megtörténjenek”. A 2025-ös jubileumi év, mint minden szentév, arra kér minket, hogy zarándokokká váljunk – emlékeztetett rá a bíboros. Ez azt jelenti, hogy egy olyan közösség részének érezzük magunkat, amely kétezer éve járja ennek a világnak az útjait, hirdetve az Úr Jézus feltámadását. Az egyház minden zarándokot arra hív, hogy lépjen egy lelki útra a hit nyomdokain. A keresztény remény valóban támogat bennünket zarándoklatunkon – fejezte be szentbeszédét Harvey bíboros, hangsúlyozva, hogy Karácsony, a jubileum és az emberiség útja várják a remény zarándokainak lépteit.