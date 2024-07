Parolin bíboros: jelenlétem Ukrajnában, „élőben” elhozni a pápa közelségét

Parolin bíboros szentmisét mutat be a berdicsivi Mária-kegyhelyen

Hétfőn tovább folytatódtak a vatikáni államtitkár kötelezettségvállalásai és találkozói a kelet-európai országban. Vasárnap ellátogatott Kijev-Halics nagyérseke, Szvjatoszlav Sevcsuk székhelyére: az Egyház szerepe legyen prófétai, össze kell hívni egy nagy imatalálkozót a békéért.

Alessandro De Carolis / Beata Zajaczkowska / Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa által számtalanszor kifejezett lelki közelség a vasárnapi Úrangyala imádság és az általános kihallgatások alkalmából most „élő” közelséggé válik. Pietro Parolin bíboros így összegezte látogatását július 21-én este, ukrajnai útja egyik központi programja végén. Vasárnap délelőtt a berdicsivi Mária-kegyhelyen szentmisét mutatott be, majd délután ellátogatott a Kijev-Halicsi nagyérsek székhelyére, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjének, Szvjatoszlav Sevcsuk érseknek a székhelye található.

Parolin bíboros látogatása a görögkatolikus nagyérsek székhelyén

A pápa „nagy közelsége”

Ebből az alkalomból a bíboros meg akarta erősíteni az Ukrajnába tett látogatásának lényegét. Az ország a kitartó hitben keres erőt ahhoz, hogy szembenézzen a mindennapok drámájával. „Az üzenet, amit a pápától hoztam, a közelség üzenete. A pápa ezt sokféleképpen kifejezte ezekben az években”, a gyakran használt jelzővel, a „meggyötört Ukrajna” kifejezéssel. A pápa kezdettől fogva nagy közelséget tanúsított, nagy részt vállalt ennek a népnek a fájdalmában és szenvedésében. „Jelenlétem hozzá ad valamit, mondjuk „élőben” a pápa jelenlétéhez, aki osztozik a fájdalomban, de mindenekelőtt szeretne segíteni, hogy utak nyíljanak meg e háború megoldása felé” – húzta alá Parolin bíboros.

Remény Istenben

Vasárnap az államtitkár felidézte: „A homíliában azt mondtam, hogy az Egyház szerepe legyen prófétai, Illés próféta képe szerint. Hívjunk össze egy nagy imára a békéért, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy Istennél minden lehetséges, és még ha reményeink mindig végesek és korlátozottak is, tudjuk, hogy Isten nagyobb nálunk, a szívünknél és a lehetőségeinknél.”

A vatikáni államtitkár szentmisét mutatott be a berdicsivi Mária-kegyhelyen

Folyamatban lévő építkezés

A bíboros megosztott egy emléket is, ami még jelentősebb, ha összehasonlítjuk azzal a pusztítási forgatókönyvvel, amelyet Ukrajna két és fél éve elszenved. A nagyérsek székhelyéről szólva elmondta, hogy észrevette a „nagy előrelépést” azóta, hogy 2016-ban látogatást tett ott. Akkor még nagyon az elején jártak az építményt illetően, és még ha eddig nem is fejezték be, de jelentős előrelépés történt, és sok rész, különösen a templom, sokat haladt előre. Örülök, hogy látom ezeket a dolgokat” - jegyezte meg Parolin bíboros.

Ljubomir Huszar bíboros sírjánál Parolin bíboros a Kijev-Halicsi nagyérsekség székhelyén

Harkov segédpöspöke: Parolin Odesszában, elismerés egy hősi városnak

Jan Sobiło püspök nyilatkozott a bíboros államtitkár jelenlétéről a kelet-európai országban: a Szentszék folyamatos erőfeszítéseit mutatja az igazságos béke érdekében. Két és fél éve egy Via Crucis-t élünk. Pietro Parolin bíboros ukrajnai látogatása azt mutatja, hogy Ukrajna még mindig a Szentatya szívében van, és hogy a Szentszék diplomáciai erőfeszítései töretlenül folytatódnak az igazságos béke elérésére. Jan Sobiło püspök emlékeztetett arra, hogy a vatikáni államtitkár az elmúlt évtizedben kétszer járt Ukrajnában. Többek között ő indította el „A pápa Ukrajnáért” elnevezésű kampányt, amely a Donyeck és Luhanszk elleni támadás által leginkább érintetteknek szól.

„Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Ukrajnában 2014 óta tart a háború” – mondta Zaporizzsja püspöke. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt két és fél év „igazi Via Crucis volt, amelyet az egész ukrán nép jár”. Rámutatott Parolin bíboros ötnapos látogatásának két kiemelkedő pillanatára: az odesszai látogatásra és a berdicsivi imára.

„A megszállók száz százalékig meg voltak győződve arról, hogy a Fekete-tenger felől meghódítják Odesszát, és ez nagyon gyorsan sikerül majd nekik, teljesen elvágva Ukrajna hozzáférését a tengerhez, ami létfontosságú az ország számára. Eközben a kegyetlen bombázások ellenére ez a terv meghiúsult, bár nagyon nagy pusztítás történt ebben a gyönyörű városban” – mondta Sobiło püspök.

Továbbá felidézte, hogy Odessza nagy kulturális hagyományokkal rendelkező, pompás koncertjeiről híres kikötőváros, sok különböző nemzetiségű ember lakta, akik a két év háború alatt sokat szenvedtek, és még mindig szenvednek, mert a támadások és bombázások nem szűntek meg. „Parolin bíboros látogatása elismerés ennek a hősi városnak, amely megvédte az emberi méltóságot, megvédte a nagyszerű kultúrát és a különböző nemzetiségű emberek békés együttélését” – húzta alá Sobiło püspök, aki Odesszát „karakteres városnak” nevezte.