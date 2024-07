Ferenc pápa imádkozik a Santa Maria in Portico - ikon előtt (archív)

VATIKÁN

Ferenc pápa áldása az 1500 éves római Mária-ikont ünneplő klerikus rendnek

A hagyomány szerint 524. július 17-én bízta Szent I. János pápára és Szent Gallára, a római konzul lányára a Santa Maria in Portico kegyképet két szeráf. Az évforduló alkalmából ünnepi eseménysorozatot tartottak a Santa Maria in Portico in Campitelli-templomban, ahol az ikont őrzik, és amelynek nagy tisztelője volt Leonardi Szent János. Ferenc pápa levelet küldött a Leonardi által 1574-ben alapított, Isten Anyjának Reguláris Klerikusai rend elöljárójának.

Gedő Ágnes - Vatikán

P. Antonio Piccolónak címzett levelében a Szentatya örömmel csatlakozik imáikhoz, amellyel az Örök Város védőszentjeként Romanae Portus Securitatis néven tisztelt Mária-ikon 1500 éves fennállását ünneplik. Az Isten Anyjának Reguláris Klerikusai őrzik 1601 óta a Szűzanya kegyképét, aki szerető és gondoskodó anyaként, világítótoronyként vezette gyermekeit a biztos kikötő felé. Gondviselésszerű egybeesés, hogy 2024-ben, a Remény jubileumát előkészítő évben emlékeznek rendük alapításának 450. évfordulójára, amikor az égi Édesanya tiszteletéről ismert Leonardi Szent János őt választotta a Leonardi-karizma hű őrzőjéül – írja levelében a pápa, majd felidézi a kegykép csodás történetét. A Santa Maria in Portico - templom Mária óvó köpenye A Santa Maria in Portico ("Árkádos" Szűz Mária) kultusza Isten Anyjának egy csodás jelenése után született, mely 524. július 17-én következett be Szent Galla római patríciusnő házában, Szent I. János pápa jelenlététben. Attól kezdve az oszlopcsarnok, ahol a nemes Galla fogadta a szegényeket és a zarándokokat, Mária-kegyhellyé, és szeretetotthonná vált. Leonardi Szent János lelki örököseiként a szerzeteseknek ez felszólítás arra, hogy gondozzák és előmozdítsák a szegények és a legutolsók befogadásának értékét, hogy lakóhelyünk és templomaink a világra nyitott oszlopcsarnokok legyenek, ahol vigaszt és segítséget nyújtunk az élet számos nyomorúságától szenvedő embereknek. A Szűzanya az egyház számára különösen nehéz pillanatban fedte fel önmagát, kiterjesztve köpenyét I. János pápára, aki a békéért szenvedett és halt meg anélkül, hogy megtagadta volna hitét, politikai összeesküvések és testvérháborúk áldozataként. Keressük a békét! A jelenlegi helyzetben ez arra sarkall minket, hogy elősegítsük a békét és imádkozzunk érte – írja a pápa, majd arra kéri a klerikus szerzeteseket, hogy legyenek a béke építői elsősorban közösségeikben a kiengesztelődést keresve. A testvéri élet példája legyen evangéliumi vonzerő a hívek számára, akiknek lelkipásztori szolgálatát végzik. Tekintsenek Máriára mint a vigasz és a biztos remény jelére, Isten anyai arcára, menedékre, aki folytonosan nekünk ajándékozza Fiát, az egyetértés egyedüli forrását, az üdvösség reményét, a béke útját, az ember végső célját. Krisztus a gyógyír mindenre A szent gyógyszerész, Leonardi János ebben a szellemben alapította meg a Boldogságos Szűz Mária Megreformált Papjainak Kongregációját, hogy visszaadja az egyháznak a kezdetek apostoli fényét. Krisztus mindenekelőtt – vallotta, vagyis Krisztust helyezte minden dolog középpontjába, őt tette minden dolog mércéjévé. Csak Krisztus az a gyógyír, mely képes meggyógyítani az egyház és az ember bajait. Ez az elkötelezettség, melyet Mária szeretettel elkísér a neki szentelt kongregáció útján mai is megújul és egyre nagyobb missziós buzgóságra, folyamatos lelki fejlődésre szólítja a szerzeteseket, követve szent alapítójuk buzdítását: Elménk és szívünk tekintete előtt csak Krisztus tisztelete és dicsősége és a Megfeszített álljon. Leonardi Szent János teste a Santa Maria in Portico templomban Képzés és apostolkodás Ferenc pápa a jubileumi ünnepségekre utalva arra bátorítja a szerzeteseket, hogy elevenítsék föl Leonardi Szent János evangelizáló munkáját, aki a Propaganda Fide Pápai Orbán Kollégium első alkotmányát is megírta, azért, hogy olyan papokat képezzenek, akik válaszolni tudnak a kor missziós kihívásaira. Isten Anyjának Reguláris Klerikusai is viseljék szívükön a szerzetesek átfogó képzését, a megfeszített és feltámadt Krisztushoz hasonulva, aki elsőként támadt fel a halottak közül (vö. 1Kor 15,20). Tekintsenek Máriára, Krisztus tanítványára és az egyház Anyjára, hogy apostolkodásuk a kegyelem csatornája és az evangélium örömteli hírének eszköze legyen. Ünnepségsorozat az évfordulón A jubileumra a rend számos kezdeményezéssel készült: július 14-én szolidáris missziós vásárt tartottak a Thouret Szent Johanna Antida szűz által alapított Keresztény Szeretet Nővérei. Az általuk készített és a templom előtti téren árusított termékek árából befolyt összeget karitatív célokra fordítják. „A kegyelem 60 színe” – címmel bemutatták Antonio Tarallo könyvét, melyet beszélgetés követett a szerző és a rendi elöljáró közreműködésével „A szentek csarnoka. Árkádos Szűz Mária, az életszentség kereszteződése” – témában. Július 16-án este vesperást tartottak Davide Carbonaro potenzai érsek vezetésével. Július 17-én a Mária-jelenés ünnepnapján délelőtt közszemlére tették a főoltáron barokk fülkében őrzött kegyképet, hogy a hívek leróhassák előtte tiszteletüket. Délben imádság, majd délután koncelebrált ünnepi szentmise következett, amelyet Matteo Maria Zuppi bolognai bíboros érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke mutatott be. Az alapító szent és tisztelete A Leonardi Szent János által alapított kongregáció 1601-ben Rómában is nyitott egy házat a Santa Maria in Portico-templom mellett. Áldásos hatással volt az Örök Városra a gyakori szentáldozás és a keresztény tanítás terjesztésével. János érdeklődése és apostoli buzgósága nem szorítkozott csak hazája egyházára. Miután megismerkedett a spanyol pappal, G. B. Vivesszel, vele együtt megtervezte egy olyan papi kongregáció megalapítását, amelynek tagjai a hitetlenek között terjesztik majd a keresztény tanítást. Így született meg 1603-ban az az intézmény, amelyből később a Collegium Urbanum Propagandae Fidei bontakozott ki, és amely a missziók római központja lett. Leonardi Szent János élete utolsó éveit Rómában töltötte, itt is halt meg 1609. október 8-án. Először a Santa Maria in Portico-templomban temették el, majd - amikor ez a templom lett a kongregáció központja - átvitték a Santa Maria in Campitelli-templomba. IX. Piusz pápa avatta boldoggá 1861-ben, majd XI. Piusz szentté 1938. április 17-én. XVI. Benedek pápa 2006-ban a gyógyszerészek védőszentjévé nyilvánította. Ünnepét október 9-én tartjuk.