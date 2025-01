Szentévi audienciasorozatot kezdett a pápa a reményről: Kezdjük újra!

Nagyjából kéthetente szombaton tart audienciákat majd Ferenc pápa a szentévben, ami a szerdai általános kihallgatáshoz hasonlóan egy katekézissel (tanítással) és a zarándokok köszöntésével történik majd. Az első alkalommal a remény és az újrakezdés kapcsolatát elemezte Keresztelő Szent János példáján keresztül.

Gedő Ágnes - Vatikán

„Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? (...) Prófétát látni? Azt láttatok, sőt - mondom nektek - prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről meg van írva: Íme, elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála”. (Lk 7,24.26-28)

Zarándoklatunk célja egy ajándék az újrakezdéshez

Ferenc pápa köszöntötte a szentévre érkezett zarándokokat, akiket szombaton délelőtt fogadott a VI. Pál-teremben. Ez az új audienciasorozat azoknak szól, akik Rómába érkeznek a szentévre és egy új kezdetet keresnek. A jubileum egy új kezdet ugyanis, lehetőség mindenki számára, hogy újrainduljunk Istentől. A szentévvel új életet, új szakaszt kezdünk. Ferenc pápa elmondta, hogy a szombati audienciákon a reményről szeretne tanítani. Ez az isteni erény olyan erő, mely Istentől jön. Nem egy szokás vagy jellemvonás, hanem olyan erő, amit kérnünk kell. Ezért válunk zarándokká: egy ajándékot akarunk kérni az újrakezdéshez életünkben.

A pápai audiencia

A Jordán folyó és a szentkapu

Krisztus megkeresztelkedésének ünnepére készülünk, és ez eszünkbe juttatja a remény nagy prófétáját, Keresztelő Jánost. Csodálatosan beszél róla Jézus: ő a legnagyobb az asszonytól születettek közül (vö. Lk 7,28). Így értjük meg, miért sietett oly sok ember hozzá az újrakezdés vágyától hajtva. A szentév pedig ebben segít minket – fűzte hozzá a Szentatya. Ahogy mi ma átlépünk a szentkapun, úgy javasolta János az embereknek, hogy keljenek át a Jordán folyón, belépve az ígéret földjére. Kedves testvérek, ez a kulcsszó: újrakezdés. Véssük eszünkbe és mondjuk együtt: újrakezdeni – ismételtette el az audiencia résztvevőivel a pápa.

Más lépték, más nagyság

Jézus aztán hozzátesz még valamit, ami elgondolkodtat minket: Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála”. (Lk 7,28). A remény, kedves testvérek, ebben a minőségi ugrásban rejlik. Nem tőlünk függ, hanem Isten Országától. Ez a meglepetés: ha befogadjuk Isten Országát, akkor a nagyság új rendjébe lépünk, és erre mindannyiunknak nagy szüksége van világunkban. Mit is kell tehát tennünk? Újrakezdeni! – válaszolták kórusban a zarándokok.

Ferenc pápa a zarándokokkal

Kérdéseink a zarándokúton

Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, Keresztelő János börtönben van, kétségek között. Mi is sok kérdést hordozunk magunkban zarándoklatunkon, mert sok Heródes akadályozza most is Isten Országát. Jézus azonban megmutatja nekünk az új utat, a nyolc boldogság útját, ami az evangélium meglepő törvénye. Nézzünk magunkba: valóban megvan bennünk a vágy az újrakezdésre? Meg akarjuk tanulni Jézustól, ki az igazán nagy? Isten Országában a nagy a legkisebb. A remény földünk, a sokat bántott és sebzett közös otthonunk, és minden ember számára Isten nagyságában van, ami más, mint a földi mérték. Induljunk újra Istennek ebből az eredetiségéből mely Jézusban ragyogott föl és ami arra kötelez minket, hogy szolgáljunk és testvérien szeressünk, és fölismerjük önnön kicsinységünket. Ez egy új kezdet, ez a mi jubileumunk. Nekünk tehát akkor újra kell kezdenünk! – mondták együtt a pápával a szombati szentévi audiencián a zarándokok.