A Szentatya a Veronai Katolikus Alapítvány küldöttségéhez: Segíteni mindig és mindenütt!

Ferenc pápa január 18-án szombaton reggel fogadta a Vatikánban a Veronai Katolikus Alapítvány 60 fős küldöttségét. Köszöntő beszédében a közös ház gondozására bíztatta őket és kérte, hogy az alapítvány „katolikus” jelzőjének megfelelően legyenek készen mindig és mindenki megsegítésére.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A Szentatya örömmel köszöntötte a veronai csoportot a reménység jubileumának kezdetén, amikor a „remény zarándokaiként” együtt járunk a világban, tudatában annak, hogy mi a világnak nem tulajdonosai, hanem őrzői vagyunk. Hivatásunk ugyanis, hogy együtt ápoljuk az Úrtól ránk bízott közös otthonunkat, vagyis bölcs és tiszteletteljes szabály szerint műveljük és őrizzük, ahogy az ökonómia, a ház-tartás szó tartalma azt jelzi: felelősen ápoljuk közös otthonunkat.

Továbbra is tegyenek jót mindig és mindenkivel!

Minthogy a veronai alapítvány számos szociális területen tevékenykedik, a pápa örömmel üdvözli a szolidaritás sokféle kezdeményezéseit, az önkéntesség támogatását, a kulturális és szakmai képzéseket. Külön dicséretes a családok és fiatalok támogatása, melyet a veronai egyházmegyével együttműködve folytatnak. Mindezt az alapítvány katolikus jelzőjével összhangban teszik, ezért a pápa arra bíztatta őket, hogy továbbra is tegyenek jót mindig és mindenkivel.

Az állhatatosság megjutalmazza a hűséggel cselekvőket

Tegyenek jót mindig, mert az állhatatosság megjutalmazza a hűséggel cselekvőket. Továbbá tegyenek jót mindenkivel, kezdve a legrászorultabbakkal, az Egyház társadalmi tanítása szerint, amiről számos karitász tevékenységük tanúskodik. A pénz is akkor fiadzik, ha mások javára fektetik be. Sajnos ma néhány országban a pénzt fegyvergyártásba fektetik be, hogy pusztítsanak vele, ami persze nem használ az embereknek – fűzte hozzá a pápa. Egyébként a pénz elöregszik, elnehezíti, megkeményíti a szívet, mely így süketté válik a szegények hangjára. Amikor a gazdagságot az emberi méltóság szolgálatába állítják, az mindenképpen hasznukra válik, a közjó előmozdításával ugyanis javulnak a társadalmi kapcsolatok, melynek mi is részesei vagyunk.

Legyetek a jövő, a boldogság és a béke magvetői!

Az oktatás és a munka kihívásaival szemben folyamatosan újítsák meg a Gondviselésbe vetett bizalmukat, mert az Isten szeretettel irányítja a történelmet, és arra hív, hogy a jövőt az igazságosság szerint építsük. Legyetek a jövő, a boldogság és a béke magvetői! – kérte Ferenc pápa, majd szívből megáldotta a veronai küldöttséget.