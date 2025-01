Ferenc pápa katekézise a gyermekek kihasználásáról: Együtt sokat tehetünk értük

Az új év második szerdai katekézisében a Szentatya ismét a gyermekeket világszerte ért sokféle kizsákmányolás ellen emelte fel a hangját, amiért is fel kell ébreszteni a szunnyadó lelkiismeretet és meg kell tanulni Jézus gyengédségével feléjük fordulni. A kihívások sokszor meghaladják az egyes személyek lehetőségeit, de együtt igenis sokat tehetünk értük! – sürgette a pápa.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A kiskorúak bármiféle bántalmazása aljas és kegyetlen cselekedet

Jézus sokszor beszélt a kicsinyek védelmének, befogadásának és szeretetének a jelentőségéről, mégis a mai világban kiskorúak százmillióit kényszerítik dolgozni, gyakorta különösen is veszélyes munkára – kezdte katekézisét a Szentatya. Nem is beszélve a gyerekekről – folytatta –, akikkel prostitúció vagy pornográfia céljából kereskednek, valamint a kényszerházasságokról, ez pedig keserű dolog. Társadalmainkban sajnos sokféle módon bántalmazzák a gyerekeket, pedig a kiskorúak bármiféle bántalmazása aljas és kegyetlen cselekedet. Nem is egyszerűen csak társadalmi csapás, hanem bűncselekmény, ami nagyon súlyosan megsérti Isten parancsolatait. Ezekből már egy eset is túl sok. Fel kell tehát ébresztenünk a lelkiismeretünket, gyakorolnunk kell a közelséget, a bizalmat és az együttműködés konkrét munkáját irántuk. A pápa egy latin-amerikai országra utalt, ahol gyümölcsszüret gyermek-kezeket igénylő kényes munkájára kényszerítik őket.

Ne fordítsuk el róluk a tekintetünket!

A széles körben elterjedt szegénység, a családok szociális támogatásának a hiánya, az elmúlt években erősödő marginalizálódás, a munkanélküliség és a munkahelyi bizonytalanság jelentik azokat a tényezőket, amelyek leginkább a legfiatalabbakat terhelik meg. A nagyvárosokban a társadalmi megosztottság és az erkölcsi leépülés „szorítása” révén a kábítószer-kereskedelemben és a legkülönfélébb tiltott tevékenységekben foglalkoztatnak gyermekeket. Hány ilyen gyereket láttunk már közülük áldozatként elesni! Néha tragikus módon arra késztetik őket, hogy társaik „ítéletvégrehajtóivá” váljanak, túl azon, hogy önmagukat, saját méltóságukat és ember-mivoltukat megkárosítják. Ennek ellenére az utcákon, plébániák közelében mindezek láttára gyakorta másfelé fordítjuk tekintetünket. A Szentatya utalt az argentin Loan fiú esetére, akit elraboltak, vélhetőleg emberi szerv-kereskedelem és szervátültetés szándékával.

Törvény rögzítse a gyermekek jogait!

Ferenc pápa arra a társadalmi igazságtalanságra hívta fel a figyelmet, mely egymás közelében élő gyermekek egyikét merőben ellentétes utakra és sorsokra indítja, mert az egyik hátrányos helyzetű családban született. Elfogadhatatlan ez az emberi és társadalmi törés azok közt, akik szabadon álmodozhatnak, míg mások áldozatul esnek. Jézus pedig azt akarja, hogy mindannyian szabadok és boldogok legyünk, mert ha már minden férfit és nőt fiaként és lányaként szeret, akkor szíve teljes gyengédségével szereti a kicsinyeket. Ezért arra kér bennünket, hogy álljunk meg és hallgassuk meg azok szenvedését, akiknek nincs hangjuk, akiknek nincs iskolázottságuk. A kizsákmányolás, főként a gyermekek kizsákmányolása elleni küzdelem az útja az egész társadalom jobb jövőjének felépítéséhez. Néhány ország bölcsen rögzítette a gyermekek jogait, amit meg lehet keresni az interneten.

Egyenként csak egy-egy csepp vagyunk, de együtt már tengert tetszünk

Ferenc pápa feltette a kérdést, hogy mit is tehetünk ebben a helyzetben? Először is fel kell ismernünk, hogy ha fel akarjuk számolni a gyermekmunkát, akkor abban nem lehetünk bűnrészesek. Mert cinkossá, bűnrészessé válunk, amikor például olyan termékeket vásárolunk, melyeket gyermekmunka révén állítanak elő. Mert hogyan is tudok enni és öltözködni annak tudatában, hogy az étel vagy a ruhák mögött kizsákmányolt gyerekek munkája áll?! Tehát az első lépés a tudatos vásárlás a bűnrészesség elkerülése érdekében. Nézzük meg, honnan származnak ezek a termékek. Az ellenvetésre, hogy egyenként nem tudunk sokat tenni, a pápa a közös cselekvést javasolta: egyenként csak egy-egy csepp vagyunk, de együtt már tengert tetszünk. Az intézményeket arra kell emlékeztetünk, hogy befektetéseikben ne engedélyezzenek és ne is alkalmazzanak gyermekmunkát. Számos állam és nemzetközi szervezet hozott már törvényeket és irányelveket a gyermekmunka ellen, de még többet is lehet tenni. A jelenlévő újságírókat a pápa arra szólította fel, hogy irányítsák a figyelmet erre a problémára és segítenek megoldást találni és ha kell, tegyenek bátran feljelentést. Köszönetet mondott mindazoknak, akik nem fordítanak hátat olyan eseteknek, amikor a gyermekmunka túl korán felnőtté teszi őket. Mindig emlékezzünk Jézus szavaira: „Amit eggyel tettetek e legkisebb testvéreim közül, velem tettétek” (Mt 25,40).

Teréz anya imája: Kérek egy biztonságos helyet, ahol játszhatok!

Végül a Szentatya Kalkuttai Szent Teréztől idézett, aki az Úr szőlőjének örömteli munkása, a leghátrányosabb helyzetű és legelfeledettebb gyermekek édesanyja volt és most az ő nevükben emelt szót: „Kérek egy biztonságos helyet, ahol játszhatok. Mosolyt kérek attól, aki tud szeretni. Jogot kérek, hogy gyermek lehessek, hogy egy jobb világ reménye lehessek. Azt kérem, hogy mint személy növekedhessek! Számíthatok rád?” Ferenc pápa a katekézis után köszöntötte a különféle zarándok-csoportokat, együttérzését fejezte ki a Mianmarban történt földcsuszamlás miatt, mely sok áldozatot követelt és óriási anyagi kár keletkezett, majd ismételten felemelte szavát a háború sújtotta övezetek lakóiért, kérve számukra a béke adományát.