Ferenc pápa: a házassági semmisségi perek legyenek gyorsak és ingyenesek

A Szentatya audiencián fogadta a Rota Romana, az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bíróságának tagjait a bírósági évad megnyitása alkalmából. A pápa által tíz éve bevezetett reform lényege, hogy egyszerűsítse és meggyorsítsa az eljárásokat, valamint, hogy jobban szervezett és hozzáértő legyen az egyházmegyei struktúra. A házasság érvényességének megállapítása fontos lehetőség, az emberek számára gördülékennyé kell tenni a folyamatot.

Tiziana Campisi / Gedő Ágnes - Vatikán

A lelkek üdvösségét szolgálja a Rota Romana bíróság munkája, amely mérlegeli, hogy érvényes házasságról van-e szó, melynek célja az, hogy segítsék megtisztítani és helyreállítani az emberi kapcsolatokat. Ferenc pápa a Kelemen-teremben találkozott pénteken délelőtt a vatikáni fellebviteli bíróság tagjaival a bírósági évad megkezdése alkalmából. A Római Kúriának ez a szervezete nagy felelősséget hordoz. Gyorsabb és egyszerűbb eljárásokra van szükség, hogy a késedelmes ítélethozatal miatt az állapotuk tisztázására váró hívek szívét ne nyomassza sokáig a kétség sötét árnya – mondta beszédében a pápa. Ezen felül a Szentatya azt kéri, hogy az eljárások legyenek ingyenesek. Sajnálattal állapította meg, hogy a házassági semmisségi perekre vonatkozó reform óta eltelt tíz év, és még mindig vannak hívők, akik nem tudnak a rövidített eljárás létezéséről, mely megfelelő feltételek mellett a megyéspüspök előtt lefolytatható.

Találkozás a Szentatyával

Gördülékeny eljárás az igazság és igazságosság megtartásával

Sok hívő fájdalommal és reménységgel várja, hogy tisztázzák a személyes állapotukra vonatkozó igazságot, és hogy ennek következményeként teljes értékű szentségi életet élhetnek-e. Sokak számára, akik boldogtalan házasságban éltek, fontos lehetőség a házasság érvényességének vagy érvénytelenségének kimondása, ezért segíteni kell nekik, hogy minél gördülékenyebben járják végig ezt az utat.

A megyéspüspök feladata

Tíz évvel ezelőtt két motu proprio formájában rendelkezett Ferenc pápa a házassági semmisségi perek reformjáról (Mitex Iudex Dominus Iesus és Mitis et Misericors Iesus). A pénteki audiencián emlékeztetett a reform szellemére és arra, hogy a semmisségi eljárásokkal kapcsolatos normák módosítását a 2014-es püspöki szinódus kérte azért, hogy a perek hozzáférhetőbbek és gördülékenyebbek legyenek. Az újítások a struktúrákat is érintették, azzal a céllal, hogy az igazságszolgáltatás a lehető legjobban megfeleljen azoknak, akik az egyházhoz fordulnak házassági helyzetük tisztázásáért. A pápa aláhúzta, hogy a reform középpontjába a megyéspüspököt kívánta állítani, akinek az egyházmegyében kell igazságot szolgáltatnia, egyrészt a bíróságok közelségét garantálva és azok működését felügyelve, másrészt bíróként, akinek döntéshozói hatalma van, amikor fennáll a házasság semmissége, tehát lehetséges a rövidített eljárás (processus brevior). A Szentatya szorgalmazta, hogy a bíróságok tevékenységét illesszék be az egyházmegyei pasztorációba, a püspökök biztosítsák azt, hogy a hívek tudjanak az eljárás létezéséről, mely megoldhatja szorult helyzetüket. Szomorú olykor azt látni, hogy vannak hívek, akik nem tudnak erről a lehetőségről. Emellett pedig fontos garantálni az eljárások ingyenességét, hogy az egyház tanúsítsa Krisztus ingyenes szeretetét, aki valamennyiünket üdvözített.

A pápa elmondja beszédét

Fontos a képzés

A püspöknek biztosítania kell az egyházmegyében egy jól képzett papokból és világiakból álló bíróság felállítását, megbizonyosodni arról, hogy igazságosan és szorgalmasan végzik a munkájukat. Alapvetően fontos a tudományos, emberi és lelki képzésük, ez mindig a hívek javára válik, akiknek joguk van ahhoz, hogy figyelmesen foglalkozzanak ügyükkel, még akkor is, ha negatív visszajelzést kapnak.

Körültekintés, igazságosság, szeretet

Ferenc pápa kiemelte, hogy a reform eltörölte a kettős egybehangzó ítélet szükségességét , valamint arra bátorított, hogy minél gyorsabban döntsenek a semmis házassági ügyekről, mindig a hívek javát és lelki megnyugvásukat tartva szem előtt. Ugyanakkor óvatosan és igazságosan kell alkalmazni a szabályokat, nem feledkezve el a szeretetről sem.

A család a Szentháromság szeretetének egységét tükrözi

Végezetül a pápa megjegyzi, hogy a család annak a szeretetközösségnek az élő tükröződése, ami maga a Szentháromságos Isten. Ezért az eljárás valamennyi szereplője tisztelettel közelíti meg a házastársi és családi valóságot. A házasság szentségében egyesült férj és feleség megkapták a felbonthatatlanság ajándékát, ami nem egy olyan cél, amit saját erejükből kell elérniük, még kevésbé jelenti szabadságuk korlátozását, hanem Isten ígérete, akinek hűsége lehetővé teszi az emberi hűséget.