A Szentatya karácsonyi Urbi et Orbi üzenete: Jézus a Kapu, általa jutunk az Atya Házába

Szent Karácsony napján, szerdán délben, Ferenc pápa a Szent Péter bazilika homlokzatának központi loggiájáról mondta el a földkerekséghez és Róma városához intézett üzenetét, melyben az örök üdvösség Igéjének szavát tolmácsolta minden embernek, az egész világnak: „Szeretlek téged, megbocsátok neked, térj vissza hozzám, szívem ajtaja nyitva áll!”

Szeretlek téged, megbocsátok neked, térj vissza hozzám, szívem ajtaja nyitva áll!

Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt! – köszöntötte a Szentatya a téren összegyűlt több tízezernyi hívőt. Ezen az éjszakán megújult a misztérium, amely szüntelenül meglep és megindít: Szűz Mária világra hozta Jézust, azt Isten Fiát, pólyába takarta és jászolba fektette. Így találták meg őt örömmel telten a betlehemi pásztorok, miközben az angyalok ezt énekelték: „Dicsőség Istennek és békesség az embernek“.

Igen, ez a történés, amely több mint kétezer évvel ezelőtt történt, ma a Szentlélek műveként megújul. Ő a Szeretet és Élet Lelke, amely termékennyé tette Mária méhét, hogy emberi testéből szülessen meg Jézus. És így ma, korunk gyötrődései közepette, újra és valóságosan megtestesül az örök üdvösség Igéje, aki ezt mondja minden embernek, ezt mondja az egész világnak: „Szeretlek téged, megbocsátok neked, térj vissza hozzám, szívem ajtaja nyitva áll!“

Testvéreim, Isten szívének ajtaja mindig nyitva áll, térjünk vissza Hozzá! Térjünk vissza a szívhez, amely szeret minket és megbocsát nekünk! Engedjük, hogy megbocsásson nekünk, engedjünk, hogy kiengeszteljen magával minket!

Testvéreim, ne féljetek! A Kapu nyitva áll, feltárult! Jöjjetek!

Ezt jelenti a Jubileum Szent Kapuja, amelyet tegnap este nyitottam meg itt, a Szent Péterben: Jézus jelképezi, aki a mindenki előtt nyitva álló üdvösség Kapuja. Jézus a Kapu, amelyet az irgalmas Atya megnyitott a világban, a történelem sodrában, hogy mindenki visszatérhessen Hozzá. Mindannyian elveszett bárányok vagyunk, s szükségünk van egy Pásztorra és egy Kapura, hogy visszatérjünk az Atya házába. Jézus a Pásztor, Jézus a Kapu.

Testvéreim, ne féljetek! A Kapu nyitva áll, feltárult! Jöjjetek! Engedjük meg, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal és kiengesztelődhetünk egymással, még az ellenségeinkkel is. Igen, Isten irgalmassága mindenre képes, megold minden csomót, ledönti a megoszlás falait, feloldja a gyűlöletet és a bosszúállás szellemét. Jöjjetek! Jézus a béke Kapuja.

Gyakran csak a küszöbig jutunk el, s ott megállunk. Nincs bátorságunk átlépni a küszöböt, mert az megkérdőjelez minket. Ahhoz, hogy belépjünk a Kapun, áldozatra: egy lépés megtételére van szükség, arra, hogy hagyjuk hátra a vitákat és a megoszlásokat, hogy ráhagyatkozzunk a Gyermek kitárt karjaira, aki maga a béke Fejedelme. Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a Kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzdje le a megoszlásokat!

Hallgassanak el a fegyverek a meggyötört Ukrajnában, a Közel-Keleten és mindenütt a világon!

Hallgassanak el a fegyverek a meggyötört Ukrajnában! Legyen meg a bátorság ahhoz, hogy kaput nyissanak a tárgyalások és a párbeszéd, a találkozás gesztusai előtt, hogy igazságos és tartós békét érhessenek el.

Hallgassanak el a fegyverek a Közel-Keleten! A betlehemi jászolra szögezett tekintettel Izrael és Palesztina keresztény közösségei felé száll gondolatom, különösen Gázában, ahol igen súlyos a humanitárius helyzet. Szüneteljen a harc, engedjék szabadon a túszokat és segítség meg az éhségtől és háborútól szenvedő lakosságot. Közel vagyok Libanon keresztény közösségéhez is, különösen az ország déli részén, és a szíriai közösségekhez is, ebben a kényes pillanatban. Nyíljanak meg a párbeszéd és a béke kapui az egész térségben, amelyet a konfliktus sújt. Ezen a ponton meg szeretnék emlékezni a líbiai népről is, bátorítva, hogy olyan megoldásokat keressenek, amelyek lehetővé teszik a nemzeti kiengesztelődést.

Az Üdvözítő születése hozza el a remény idejét a sok ezer gyermek családjának, akik a kanyarójárvány következtében halnak meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint az ország keleti részein élőknek és Burkina Faso, Mali, Niger és Mozambik lakóinak. Az őket sújtó humanitárius válságot főként a fegyveres konfliktusok és a terrorizmus csapása okozza, az éghajlatváltozás pusztító következményei pedig csak tovább súlyosbítják, emberéletek elvesztését és sok millió személy elvándorlását eredményezve. Gondolok Afrika szarva országainak lakosságára is, akik számára kérem a béke, az egyetértés és a testvériség ajándékát. A Magasságbeli Fia támogassa a nemzetközi közösség elköteleződését, hogy elősegítse a humanitárius segélyek eljutását Szudán civil lakosságához, és új tárgyalásokba kezdjenek a tűzszünet érdekében.

Karácsony üzenete nyújtson vigaszt Mianmar lakóinak, akik a folyamatos fegyveres összecsapások miatt nagy gyötrelmeket állnak ki, s arra kényszerülnek, hogy elmeneküljenek otthonaikból.

A Jubileum kínáljon alkalmat az elkülönülés falainak ledöntésére

A Kisded Jézus ösztönözze a politikai hatóságokat és minden jó akaratú embert az amerikai földrészen, hogy a lehető leggyorsabban hatékony megoldást találjanak a társadalmi béke igazságban és igazságosságban megvalósuló előmozdítására, különösen Haitin, Venezuelában, Kolumbiában és Nicaraguában. Különösen ebben a jubileumi évben fáradozzanak a közjó építésén és minden egyes személy méltóságának újbóli felfedezésén, leküzdve a politikai megoszlásokat.

A Jubileum kínáljon alkalmat az elkülönülés falainak ledöntésére: legyen szó a politikai életre oly sokszor jellemző ideológiai falakról, vagy akár fizikai falakról, mint az a megoszlás, amely immár mintegy ötven esztendeje foglalkoztatja Ciprus szigetét, és amely megsebezte annak emberi és társadalmi szövetét. Azt kívánom, hogy közös megoldásra jussanak, amely minden ciprusi közösség jogainak és méltóságának teljes tiszteletben tartása mellett vet véget a megosztottságnak.

Jézus, Istennek emberré lett örök Igéje a feltárult Kapu. Mindannyian meghívást kaptunk arra, hogy átlépjünk ezen a Kapun, s újra felfedezzük létezésünk értelmét és minden élet szentségét, s újra magunkévá tegyük az emberiség családjának alapvető értékeit. Jézus a küszöbön vár minket. Mindannyiunkat vár, különösen a leginkább törékenyeket: várja a gyermekeket, minden gyermeket, akik éhségtől és háborútól szenvednek; várja az időseket, akik gyakran arra kényszerülnek, hogy magányban és elhagyatottságban éljenek; várja mindazokat, akik elveszítették otthonukat vagy elmenekülnek a saját földjükről, azt remélve, hogy biztos menedékre találnak; várja azokat, akik elvesztették munkájukat s nem találnak újat; várja a bebörtönzötteket, akik minden ellenére mindig is Isten gyermekei maradnak; várja azokat, akiket a hitük miatt üldöznek.

Hála és köszönet mindazoknak, akik csöndben és hűségesen munkálkodnak a jóért

Nem telhet el ez az ünnepnap anélkül, hogy ne fejeznénk ki hálánkat azok iránt, akik csöndben és hűségesen munkálkodnak a jóért: a szülőkre, a nevelőkre és tanárokra gondolok, akiknek nagy a felelőssége a jövő nemzedékek formálásában; az egészségügyi dolgozókra gondolok, a rendfenntartókra, a karitatív szolgálatot végzőkre, különösen a világban szerte élő misszionáriusokra, akik fényt és vigaszt visznek megannyi nehézséggel küzdő embernek. Mindannyiuknak ezt szeretném mondani: Köszönöm!

Testvéreim, a Jubileum kínáljon alkalmat az adósságok elengedésére, különösen azon adósságokéra, amelyek a legszegényebb országokat sújtják. Mindenki meghívást kap arra, hogy megbocsássa a kapott sértéseket, mivel Istennek az éjszaka hidegében és sötétjében megszületett Fia elengedi a mi összes tartozásunkat. Ő azért jött, hogy meggyógyítson minket és megbocsásson nekünk. A remény zarándokaiként keljünk útra, hogy találkozzunk Vele! Nyissuk meg Őelőtte szíveink kapuit, ahogyan Ő is feltárta előttünk Szívének kapuját! Mindenkinek békés szent karácsonyt kívánok! – zárta a Szentatya karácsonyi Urbi et Orbi üzenetét.

