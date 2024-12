Ferenc pápa vasárnap délutáni programja: Egy Mária-ima két megállóval

Ferenc pápa a Via del Corso Új Múzeumában Chagall "Fehér feszület" festménye előtt (ANSA)

A Szentatya december 8-i programja meglehetősen zsúfolt volt: délelőtt a Szent Péter bazilikában vezette a szentmisét a bíborosi testülettel együtt, köztük a szombaton kreált 21 új kardinálissal, majd délben elimádkozta az Úrangyala imát. Délután négykor a Spanyol téren imát mondott a Szeplőtelen Szűz szobra előtt, előtte azonban felkereste a Salus Populi Romani kegyképet, utána pedig rövid múzeumlátogatás keretében megcsodálta Chagall híres Fehér-feszületét.

P. Vértesaljai László – Vatikán

Megállás egy imára a Santa Maria Maggiore bazilikában

Ferenc pápa a Piazza di Spagna-i imaáhítat előtt, akárcsak tavaly, a Santa Maria Maggiore-bazilikában tett egy rövid megállót, hogy tiszteletét fejezze ki a Salus Populi Romani kegykép előtt, amelynél már több mint 120 alkalommal imádkozott, főként nemzetközi útjai előtt és után, nemkülönben orvosi műtétei alkalmával. Miként mindig, most is egy csokor virággal érkezett, majd a Pál-kápolnában egyedül, csendben imádkozott a Karácsonyra és a Szentévre készülő székvárosáért.

A betegek és az újságírók köszöntése

A vasárnap délután négy órakor a Spanyol térre érkező Ferenc pápa, stólával a nyakában, az autóból a kerekesszékbe átülve megáldotta a jelenlévőket, majd körbejárva üdvözölte az embereket és főleg a betegeket, akikkel kezet fogott. Egy csomag argentin csokoládét ajándékozott honfitársa és régi ismerőse, Eva Fernández újságíró asszonynak, aki éppen a Radio Cope tudósítójaként számolt be az eseményekről.

Újabb megálló és Chagall „Fehér feszületének” a megtekintése

A Spanyol-téri Mária köszöntő után a Szentatya fehér Fiat 500-as kocsija ismét kitérőt tett és megállt a Piazza del Popolo és a Piazza Venezia közt húzódó Corsón, a Palazzo Cipolla, a Hagyma Palota előtt, hogy megtekintse az ottani új múzeumban megnyílt „Chagall Rómában: A fehér feszület” című kiállítást. A 2025-ös szentév alkalmából szervezte meg a kiállítást az Evangelizációért felelős dikasztérium, a Róma Alapítvánnyal együttműködésben. A kiállított tárgyak közt szerepel Marc Chagall világhírű festménye, mely különösképpen is kedves a Szentatyának. Az „El Jesuita” című könyvben még régebben elmondta e képről, hogy számára ez a keresztrefeszítés „nem kegyetlen, hanem tele van reménnyel. Nyugalommal teli fájdalmat mutat”. Ferenc pápa 2013 augusztusában a La Civiltà Cattolica folyóiratnak adott interjújában is említést tett Chagallnak 1938-ban, a zsidók elleni pogromok megindulása után festett remekművéről: „Ferenc pápa a festészetben főként Caravaggiót csodálja, de mélységen hat rá Chagall is e Fehér feszületével”.