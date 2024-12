Ferenc pápa a dél-franciaországi küldöttekhez: fiatalok nevelése és az idősek gondozása

November 30-án szombaton reggel fogadta a Szentatya a dél-franciaországi parlamenti és önkormányzati képviselők küldöttségének 150 fős csoportját, akik Rómába zarándokoltak. Ferenc pápa főként a fiatalok nevelésének és az idősek gondozásának feladatát hangsúlyozta a hozzájuk intézett beszédében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Az állami és önkormányzati képviselők római zarándoklata egy bátor lépés és arról a szándékukról tanúskodik, hogy saját hívő életüket össze akarják kapcsolni a felelős pozíciókban működő férfiak és nők életével – kezdte beszédét a pápa. Ahogy Frédéric Mistral, Alphonse Daudet és Marcel Pagnol Provence-i költők megénekelték a francia mediterrán ízeket, a képviselők mai feladata, hogy továbbadják ezt a gazdag, sok évszázados történelmet a jövő nemzedékei számára. Ezt a térséget ugyanis erősen befolyásolja a mediterrán jellege, ahol különféle hatások és hagyományok találkoznak, melyekből nézeteltérések is származnak, és amelyek megoldása éppen a képviselők feladata. A pápa Marseille-ben tett látogatása egyik gondolatát idézte, hiszen annak térsége egy olyan hely, ahol különböző országok és valóságok a közös emberség jegyében, nem pedig ideológiák alapján működnek, amelyek elválasztják egymástól az embereket és megosztják az országot.

Az ifjúság nevelése sürgős feladat

A pápa először is az ifjúság nevelését ajánlotta megfontolásra, hiszen ma olyan oktatásra van sürgős szükség, amely mások szükségleteihez irányítja a fiatalokat és felkelti bennük az elkötelezettség iránti vágyat. A mai fiatalnak szüksége van egy ideálra, mert alapvetően nagyvonalú és nyitott az egzisztenciális kérdésekre. Tévedés azt gondolni, hogy a fiatalok semmi másra nem vágynak, mint karosszékben üldögélni és a közösségi oldalakat követni. Ezzel szemben be kell vonni őket a valós világba, mint az idősek vagy fogyatékkal élők meglátogatása, szegények vagy migránsok meglátogatása. Ez ugyanis megnyitja őket a befogadás és az ajándékozás örömére, hogy egy kis vigaszt kínáljanak azoknak az embereknek, akiket láthatatlanná tett a közömbösség fala. Érdekes, hogy a közöny miként öli meg az emberi érzékenységet! – tette hozzá szabadon a pápa. Már létezik több figyelemre méltó kezdeményezés is, amelyek további követést, bátorítást és gyarapítást igényelnek!

Az élet végének alapvető kérdése

Második témaként az élet végének alapvető kérdését ajánlotta a pápa a képviselők figyelmébe, vagyis hogy a palliatív ellátás szélesebb körű fejlesztésén keresztül kísérjék az idősek és rászorulók életét, egészen annak természetes végéig. Életük végén az embereket olyan gondozóknak kell ápolniuk, akik hűségesek hivatásukhoz, vagyis gondoskodást és megkönnyebbülést tudnak nyújtani, még ha nem is tudják a betegeket meggyógyítani. A szavak nem mindig segítenek, de ha a beteg embert kézen fogjuk, ez nagyon jót tesz nem csak nekik, hanem nekünk magunknak is. Örömmel szólt a pápa, hogy vendégei, akik az országuk gazdasági és szociális területein tevékenykednek, mennyire érdeklődnek az Egyház tanítása iránt, és időt szánnak arra, hogy a tervbe vett találkozóikon azt jobban megismerjék a zarándokútjuk során. Noha különféle a politikai és vallási meggyőződésük, mégis vannak közös és egymással megosztott érdekeik és tisztában vannak azzal, hogy milyen szerepet vállalhatnak a közjó érdekében. Az Egyház szeretné felébreszteni azokat a szellemi erőket, amelyek az egész társadalmi életet gyümölcsözővé teszik – zárta a dél-franciaországi küldöttekhez intézett beszédét a Szentatya.