A pápa köszönetet mondott a vatikáni alkalmazottaknak szolgálatukért

Ferenc pápa találkozott a Szentszék, Vatikánváros Kormányzósága és a Római Helynökség alkalmazottaival az éves karácsonyi köszöntés alkalmával. Szolgálatukat értékesnek tartja Isten országának a terjesztésében az egész világon.

Tiziana Campisi / Somogyi Viktória - Vatikán

Ferenc pápa szombaton köszöntötte a Szentszék, a Vatikánvárosi Kormányzóság és a Római Vikariátus alkalmazottait családjukkal együtt a VI. Pál teremben az éves karácsonyi jókívánságok kicserélése alkalmával. Háláját fejezte ki a Vatikán és az egyetemes egyház érdekében végzett munkájukért. Megállapította, hogy Vatikánváros utcáin és udvarain, valamint a különböző dikasztériumok folyosóin és irodáiban „olyan érzés tapasztalható, mintha egy nagy méhkasban lennénk”, ahol mindenféle tevékenység zajlik. Köszönetet mondott azoknak, akik éppen dolgoznak és nem tudnak jelen lenni, de lehetővé tették ezt az összejövetelt.

Párbeszéd a kihívásokkal szemben

A pápa párbeszédet sürgetett a munkahelyi problémák kapcsán, hogy megoldásokat lehessen találni rájuk. Mindenkit arra biztatott, hogy a munkahelyén beszéljen az illetékesekkel, hogy „mindig legyen párbeszéd”.

A rejtett Názáretekben

A parányi vatikáni államban az ember „másokkal és másoknak is valami jót épít mindenki számára” – hangsúlyozta a pápa. Emlékeztetett arra, hogy még Jézus, „Isten Fia” is dolgozott, alázatos ács-tanonc lett József műhelyében, irántunk való szeretetből. Hozzátette: „Názáretben kevesen, szinte senki sem tudta, de az asztalosműhelyben sok minden mással együtt és által iparosok építették a világ megváltását!” Hasonlóképpen ez „rátok is vonatkozik, akik mindennapi munkátokkal, konkrét feladataitok rejtett Názáreteiben segítitek az egész emberiséget elvinni Krisztushoz, és Országát az egész világon terjeszteni”.

Családi közösségként növekedni

A pápa ezután a család értékéről elmélkedett, és üdvözölte az ünnepi hangulatot és a sok gyermek jelenlétét. „Szeressétek a családot”, amely „a házasságra alapul és abban gyökerezik, az a hely, ahol az élet keletkezik” – buzdított. Kiemelte, hogy a család az első közösség, ahol „gyermekkortól kezdve az ember találkozik a hittel”, amely továbbadódik, Isten Igéjével, a szentségekkel, és ahol megtanuljuk, hogyan törődjünk egymással és növekedjünk a szeretetben. „Ezért kedves szülők, gyerekek, nagyszülők és unokák, a nagyszülők nagyon fontosak – arra buzdítalak benneteket, hogy maradjatok mindig egységben, közel egymáshoz és az Úr körül: tiszteletben, meghallgatásban, egymásról való gondoskodásban.”

Aggodalom a nagyszülőkért

Majd a szülőkhöz fordulva a pápa arra ösztönözte őket, hogy töltsenek időt gyermekeikkel, és a nagyszülőkkel kapcsolatban pedig azt kérte, hogy ne hanyagolják el őket. „Meglátogatjátok a nagyszüleiteket? A nagyszülők a családban élnek, vagy nyugdíjas otthonban élnek anélkül, hogy bárki meglátogatná őket? Lehet, hogy a nagyszülők idősek otthonában vannak, de látogassátok meg őket!”

Imádkozzunk együtt, mint család

A pápa ezt követően a közös, családi imát javasolta, különösen a karácsonyi ünnepek idején, amikor a betlehemi jászol jelenet előtt gyűlnek össze. „Ima nélkül az ember nem megy előre, még a családban sem. Tanítsátok meg gyermekeiteket imádkozni... Ezekben a napokban azt javaslom, hogy szánjatok néhány percet arra, hogy összegyűljetek a betlehemi jászol körül és adjatok hálát Istennek az Ő ajándékaiért, kérjetek Tőle segítséget a jövőre nézve, és újítsátok meg egymás iránti szereteteteket a gyermek Jézus előtt.”

Az ünneplés pillanata

Beszéde után a pápa megállt, hogy üdvözölje a jelenlévőket, különösen a gyerekeket, akiknek csemegével és apró ajándékokkal kedveskedett. A nagy kihallgatási teremben jelenlévők között pedig kezet fogott sokakkal, számos kisgyermeket megáldott és szót váltott néhányakkal.