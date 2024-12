Ferenc pápa: A Guadalupei Szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk!

December 12-én este hat órakor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Guadalupei Szűzanya liturgikus emléknapja alkalmából a Szent Péter-bazilikában. Az élet különböző pillanataiban, öröm, nehézség, a hétköznapok közepette gondoljunk Mária szavaira: Ne félj! Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád? A többi ideológia – állapította meg homíliájában a pápa.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán

Gyógyír és ellenszer a szomorúságra, mely olykor ránk tör a mindennapokban – Mária anyai szeretete körülvesz minket, szemben minden ideológiával, amellyel eszközként akarták használni üzenetét. Ne féljünk, mert ő mindig, mindenki mellett ott áll, mint egy édesanya, éppúgy, ahogy ötszáz évvel ezelőtt megjelent az egyszerű indiánnak, Szent Juan Diegónak a Mexikóváros melletti Tepeyac dombon. A Guadalupei Szűzanyát, Mexikó „édesanyját” egész Latin-Amerika tiszteli, a világegyház december 12-én ünnepli liturgikus emléknapját. Csütörtökön este hat órakor a Szent Péter-bazilikában kiállították azt a képet, amely 1531 decemberében megjelent a tilmán, az indián köpenyen.

Fehér rózsák, mexikói népviselet

Az argentin pápa imába mélyedt a szertartást megelőzően a kegykép előtt, amelynek lábánál fehér rózsákat helyeztek el - mint ahogy péteri szolgálata során eddig minden évben szentmisét mutatott be ezen az ünnepen. Mintegy négyezer hívő, 350 pap, 14 püspök és 14 bíboros volt jelen a bazilikában, köztük sok mexikói. Az énekes szolgálatot a Pápai Mexikói Kollégium kórusa a Sixtus-kápolna és a Pápai Latin-Amerikai Kollégium énekkara vállalta, az olvasmányok és imádságok, az evangélium is spanyolul hangzott el. A felajánlásnál családok és házaspárok járultak az oltár elé hagyományos népviseletben, azt a földet képviselve, ahol a Morenita többször megjelent. A pápával koncelebrált Robert Francis Prevost bíboros, a Püspöki Dikasztérium prefektusa, Luis Manuel Ali prelátus, a Kiskorúak Védelme Pápai Bizottság titkára, Hilario González García mexikói püspök. Anyanyelvén, szabadon megfogalmazott homíliájában Ferenc pápa többször idézte a Szűzanya szavait, amelyeket Juan Diegónak mondott bátorításul, és ami most minden aggódó és sebzett embernek egyaránt szól.

Óvakodjunk az ideológiától

“Mária képét nézzük, a várandós Guadalupei Máriát, aki a Megváltó születését hirdeti nekünk, és milyen anyai gyengédséggel mondja az indiánnak: „Ne félj! Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád?” Itt tárul fel Mária anyasága – mondta a pápa. Ebből a guadalupei misztériumból sajnos sok ideológia akart hasznot húzni. Az üzenete pedig mindössze három fő dologból áll: a tilma, az anya és a rózsa. Nagyon egyszerű dolgok. Mária anyasága van belevésve ebbe a tilmába, az egyszerű köpenybe. Mária anyasága a rózsák szépségében mutatkozik meg, melyeket az indián megtalál és magával visz; és Mária anyasága csodát tesz, mert hitet ébreszt a prelátusok kissé hitetlenkedő szívében.

Emlékezzünk életünk szomorú és boldog perceiben a misztériumra

Mindaz, amit a guadalupei misztériumról mondanak a tilma, az anya és a rózsa üzenetén túl, hazugság, ideológiai célú felhasználás – hangsúlyozta a pápa. A guadalupei misztérium az, hogy tiszteljük őt, és a fülünkben halljuk szavait: „Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád?” Ezt kell meghallanunk életünk minden pillanatában: amikor nehézség, boldogság az osztályrészünk, amikor a mindennapokat éljük.

„Ne félj! Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád?” Ez a guadalupai üzenet. A többi ideológia – ismételte a pápa, majd ezzel a buzdítással zárta homíliáját: A Szűzanyának az indián köpenyén megmaradt képével távozzunk, hallgatva ismétlődő hangját, mint egy refrént, amint azt mondja nekünk: „Ne félj! Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád?”