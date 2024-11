„Szent Péter-tér”: új folyóirat indul, amelyben a pápa válaszol a hívek kérdéseire

A Szent Péter-bazilika új kommunikációs csatornát nyit meg, a digitális korszak újításait felhasználva egy inkluzívabb egyházért, párbeszédben a kortárs világgal. Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja és Enzo Fortunato atya kommunikációs igazgató mutatták be a sajtónak a legújabb kezdeményezést. „Szent Péter-tér” – ezt a nevet adták a magazinnak, amelyben maga a pápa válaszol a hívek kérdéseire, elsőként egy nagymama levelére.

Gedő Ágnes - Vatikán

Külön betűtípust fejlesztettek ki a folyóirathoz, mely a Szent Péter-bazilika szépségét, vallási, történelmi, művészi és kulturális örökségét hivatott ünnepelni. Hivatalosan 2025-ben indul a nyomtatás, mely kifejezetten a bazilika kommunikációs formáját tükrözi majd, hidat képezve múlt és jövő, klasszikus és modern között. Könnyen olvasható lesz papíralapon és digitálisan is a „Piazza San Pietro”, vagyis „Szent Péter-tér”, mely elnevezést a pápa választotta több változat közül. A havonta megjelenő magazinban az egyházat és a világot érintő fontos témákról olvashatunk vezércikkeket, valamint aktuális szociális problémákról, mint a szegénység, a bevándorlás, az erőszak, vagy a családok és a kirekesztettek előtt álló kihívások.

Papíralapú és digitális változat

Ferenc pápa személyesen válaszol majd az olvasóknak, minden számban egy levéllel, ezzel is megerősítve, hogy párbeszédet akar folytatni a hívekkel. A folyóirat logója is a megosztás jele: a tér, az agóra, a Bernini-féle oszlopsor mintegy átöleli a közösséget. A bazilika hivatalos fogadópontján (az odavezető sugárút elején, Via della Conciliazione 3a), illetve magában a bazilikában lehet majd megvásárolni az újságot, emellett postai előfizetéssel (30 euróért) is hozzájuthatnak az érdeklődők. Egy példány ára 4 euró, de azoknak, aki nem engedhetik meg maguknak, ingyenes. Az első lapszámot 86 oldalasra tervezik, de ez akár tovább bővülhet. A magazin jelen lesz a közösségi oldalakon is, hogy ezáltal is terjesszék ennek a szent helynek a szeretetét és fontos információkat közöljenek a szentévről.

Webkamerák a bazilikában

Egy webkamerát helyeznek Szent Péter sírja fölé, hogy virtuálisan az egész világról elküldhessék fohászaikat a hívek. December 2-án 18.30-kor Ferenc pápa fogja felavatni a készüléket. Egy másik webkamerát a szentkapura helyeznek, hogy azok, akik nem tudnak oda fizikailag elzarándokolni, jelképesen átléphessenek rajta. A Szent Péter műhely egyik termében fogadják majd az újságírókat és a sajtómunkatársakat a különböző találkozókra és sajtótájékoztatókra.

Nem akarják megkeresztelni az unokát – panaszolja a nagymama

Egy háromunokás nagymama, a bergamói Oliva az első olvasó, aki a pápához fordul kérdésével: nagyon aranyos, élénk 5 éves kislány unokája miatt, akit a szülei nem kereszteltek meg, ők is csak polgári házasságot kötöttek és eltávolodtak a hittől még serdülőkorukban. Sajnos azóta sem érzik magukban a vágyat, hogy újra megtalálják az Urat és jelen legyen az életükben. Ez nagy szenvedést okoz a nagymamának, mert tudja, milyen fontos, hogy az Úr mellettünk álljon, imádkozzunk hozzá, meghallgassuk őt és befogadjuk a szeretetét. „Elképzelem a kisunokámat enélkül a nagy ajándék nélkül, a keresztség szentsége nélkül, őt, aki olyan kíváncsi és szeretné megismerni Jézus történetét, sokat kérdez. Vajon mit gondol minderről Jézus? Tovább fogok imádkozni azért, hogy segítsen megnyitni a szülők szívét, legyen a kisunokám mellett az élet próbatételeiben, legyen barátja és útitársa” – írja levelében a nagymama, majd a Szentatyához fordul vigaszért és tanácsért.

A pápa válaszlevele

„Kedves Oliva! Megértem a szenvedésedet és melletted vagyok” – kezdi válaszlevelét a pápa, majd a keresztség ajándékáról szól. Nagy ajándék ez, amit adhatunk a kicsiknek, mert az első szentség, a kapu, ami lehetővé teszi, hogy Krisztus Urunk és a Szentlélek bennünk lakjon. „Én magam is sok kisgyermeket kereszteltem az elmúlt években a Szent Péter-bazilikában és kórházakban, ez mindig nagy öröm”. Ha a szülők eltávolodtak a hittől, nem szabad elveszteni a reményt. Az imádság nagyon sokra képes, csodákat tesz. Imádkozz több hittel! Gondolj Szent Mónikára és szüntelen imáira, fia, Ágoston megtéréséért, aztán szent püspök lett belőle”. Az ima, a szeretet és a feltámadás reménye segít. A hiteles és önzetlen szeretet erős kötelékeket teremt, melyek meglepőek lehetnek. Van, aki úgy gondolkodik: Miért is kereszteljünk meg egy kisgyereket, aki nem érti, miről van szó? Amikor felnő, majd eldönti.

Nagy ajándék Isten gyermekeivé válni

Ferenc pápa leírja a nagymamának, hogy erre a kérdésre már sokszor válaszolt a következőképpen: A szülők ezáltal valami rendkívüli, szép, jó dolgot ajándékozhatnak gyermeküknek: hogy Isten gyermekének érezheti magát, egy olyan Atya gyermekének, aki mindig elkísér majd minket életünkben. Nem érdemes a világias ünnepségekkel foglalkozni, ez is az egyik ok, ami olykor eltávolít a hittől. Inkább éljék meg a plébánián a többiekkel együtt ezt a várakozást, a maga egyszerűségében.

Erőltetés nélkül beszélgetni a szülőkkel

Egy gyermeket megkeresztelni azt jelenti, hogy bízunk az Úrban, a Szentlélekben, mert a keresztséggel együtt a Szentlélek belép a gyermekbe, növeszti benne a keresztény erényeket, amelyek virágot hoznak majd. Nem lehet azonban előírni a szülőknek akaratuk ellenére a gyermekeik megkeresztelését. A nagyszülők viszont saját példájukkal sok zártnak tűnő szívet képesek megnyitni. Érdemes erről reménnyel, szelíden és szeretettel beszélgetni velük anélkül, hogy erőltetnék a keresztelést. Az önzetlen szeretet meggyőzőbb sok szónál. Isten szeretete jövőt, barátságot, az ő keresését hinti el, és nem tudjuk, mindez mikor szökken szárba. Az ima használni fog, meglátod – bátorítja végül a Szentatya a nagymamát, majd imáit kéri személye számára is.