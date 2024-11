Ferenc pápa köszöntése a „Találkozás a centrumban” bécsi csoportjához

A Szentatya pénteken délelőtt találkozott a „Begegnung im Zentrum”, a „Találkozás a centrumban” nevű kezdeményezés bécsi csoportjának 30 tagjával. A bécsi érseki palotában működő hely a különféle nemzetiségű hajléktalanokat segíti, főként önkéntesek közreműködésével. A pápa a hozzájuk intézett beszédében megállapította: „Ami összeköt minket az abban áll, hogy testvérek vagyunk, az egyetlen Atya gyermekei”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Guten Morgen! Jó reggelt! – köszöntötte Ferenc pápa a vendégeit: Örülök, hogy eljöttetek ide. Minthogy ti rendszerint a bécsi érseki palotában találkoztok, kérem, adjátok át üdvözletemet Schönborn bíborosnak. Most pedig örömmel üdvözöllek benneteket itt ma. Nagyon különböző országokból jöttetek ide, akik más és más vallási felekezethez tartoztok, és mindegyikőtöknek megvan a maga sajátos élettapasztalata, melyeket néha komoly nehézségek viszontagságok is jellemeztek . Egy dolog azonban összeköt mindnyájunkat, mégpedig, hogy testvérek vagyunk, az egyetlen Atya gyermekei. Ez pedig mindnyájunkat egyesít.

Mindannyian adományozók és megajándékozottak vagyunk

És nagyon örülök, hogy ez a valóság konkrétan testet ölt a közösségeitekben, amikor segítitek egymást, és találkozóitokon megosztjátok egymással mindazt, amit ki-ki fel tud ajánlani. Valójában nem igaz, hogy egyesek adnak, mások pedig csak kapnak, hiszen mindannyian adományozók és megajándékozottak vagyunk, szükségünk van tehát egymásra, és arra vagyunk hivatva, hogy egymást kölcsönösen gazdagítsuk. Ám ne feledjük, hogy mindez nem csak anyagi ajándékokon keresztül történik, hanem „egy egyszerű mosoly, egy baráti gesztus, egy testvéri tekintet, az őszinte meghallgatás és ingyenes szolgála által is” – utalt a pápa a Spes non confundit, a Remény nem csal meg kezdetű, a szentévet meghirdető bullájára.

Próbáljuk meg mindig ajándékká tenni életünket mások számára

Ekkor ugyanis valójában azt tesszük, amit az Úr mondott nekünk, vagyis szeretjük egymást, ahogyan Ő szeretett minket. Adjunk hálát Istennek szeretetének ajándékáért, amely azokon a derék embereken keresztül érkezik hozzánk, akikkel kapcsolatban vagyunk. Az Úr ugyanis minden korlátot és minden nehézséget meghaladóan szeret minket. Mindannyian egyedi személyek vagyunk az Ő szemében, aki soha meg nem feledkezik rólunk. Mint egymás fivérei és nővérei próbáljuk meg mindig ajándékká tenni életünket mások számára, hogy az életünk ajándékká váljon mások számára.

Még egyszer köszönöm ezt a találkozást és köszönöm mindazt, amit együtt, közösen tesztek. Imádkozom értetek és megáldalak Benneteket. Most pedig mindannyian imádkozzunk együtt, csendben, egy percig – kérte a Szentatya, s ahogy beszéde kezdetén tette, most is németül szólt és vett búcsút vendégeitől, a „Begegnung im Zentrum” kezdeményezés bécsi csoportjának 30 tagjától: „Gott segne uns alle!, Áldja meg az Isten mindnyájunkat!”.