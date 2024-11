Ferenc pápa az Olasz Kézműves Szövetséghez: A munkátok megszépíti a világot

Éves közgyűlésük alkalmából fogadta a pápa az Olasz Nemzeti Kézművesek, Kis- és Középvállalkozók Szövetségének tagjait. A tehetség kibontakoztatásához rá kell hagyatkoznunk Istenre és bizalommal tekinteni a jövőbe, vállalva felelősségünket. A kézművesek részt vesznek Isten alkotó művében.

Gedő Ágnes - Vatikán

A kézművesség azért nagyon kedves nekem, mert jól kifejezi az emberi munka értékét – kezdte beszédét a pápa. Amikor kézzel alkotunk valamit, akkor egyszerre dolgozik a fej és a láb: a cselekvés mindig egy gondolat és egy mások felé irányuló mozgás gyümölcse. A kézművesség a kreativitás dicsérete. A kézművesnek pedig meg kell látni a tehetetlen anyagban azt a sajátos formát, amelyet mások nem képesek észrevenni. Ezáltal Isten alkotó művének közreműködőivé válnak. Szükségünk van a kézművesek tehetségére, hogy újra értelmet adjunk az emberi tevékenységnek, és azt a közjót elősegítő projektek szolgálatába állítsuk – fejtette ki a Szentatya, aki ezután a tálentumokról szóló példabeszédről (vö. Mt 25,14-30) mondta el gondolatait.

A pápai audiencia

Bízzunk Istenben

A gazda három szolgájának ad tálentumokat, hogy kamatoztassák. Amelyik ötöt kapott, ügyesen gazdálkodik vele és még ötöt szerez hozzá. Amelyik kettőt kapott, hasonlóképpen megduplázza. A gazda ugyanúgy megdicséri őket. Nem a mennyiség számít, hanem a befektetett munka, amit a kapott ajándékok gyümölcsöztetésére fordítottak. És éppen ez nincs meg a harmadik szolgában, aki félelemből és lustaságból eltemeti a tálentumot. Lemond a vállalkozásról, mert nem bízik a gazdájában, az életben, a többiekben. Ez a példabeszéd az Istenbe vetett bizalom himnusza. Felhívás arra, hogy egy egészséges, pozitív cinkosságban legyünk Istennel, aki részesít minket javaiban, számít ránk, számol a mi felelősségünkkel. Ha előre akarunk jutni az életben, akkor fel kell hagynunk a félelemmel és bizakodnunk kell – jelentette ki a pápa. Olykor, főleg, amikor nőnek a nehézségek, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Úr egy hajthatatlan bíró vagy ellenőr, semmint az, aki bátorít minket, hogy vegyük kezünkbe életünket.

A gondviselés vezet minket

Az evangélium arra szólít, hogy mindig a hit tekintetével lássunk; ne gondoljuk, hogy csak saját képességeink vagy érdemeink gyümölcse az, amit megvalósítunk. Valamennyiünk története benne van, annak a sok embernek a hozzájárulása is, akik megtanítottak előrejutni az életben, a szüleinktől kezdve. Mindannyiunknak félre kell tenni a félelmeinket, amelyek megbénítják és megölik a kreativitást. Ezt úgy is megtehetjük, ha a mindennapi munkánkat végezzük, és érezzük, hogy részei vagyunk Isten nagy tervének, aki képes meglepni minket ajándékaival. Gazdagságunk mögött nemcsak ügyesség van, hanem a gondviselés is, mely kézen fog és vezet minket. A kézműves munka mindezt jól kifejezheti, ha napról napra abban a tudatban végzik, hogy Isten sosem hagy el minket, és az ő kezének remekművei vagyunk, ezért vagyunk képesek eredeti műveket létrehozni.

A pápa elmondja beszédét

A béke építése szebbé teszi a világot

Ferenc pápa azért is megdicsérte a kézművesek munkáját, mert szebbé teszi a világot. Háborús, erőszakos időket élünk, ami miatt úgy tűnik, hogy elveszítjük az ember képességeibe vetett bizalmunkat. A kézművesek tevékenysége azonban megvigasztal és reményt ad. A világot úgy tehetjük szebbé, ha a békét építjük. Ellentétben a fegyvergyártással, ami állítólag ma a legnagyobb befektetés. Ez nem teszi széppé a világot. Ez csúnya dolog. Ha többet akarsz keresni, a gyilkolásba kell fektetned. Ne feledjétek, hogy a világot a békével tehetjük széppé – tette hozzá a pápa. A Fratelli tutti – k. enciklika úgy határozza meg a béke építőit, mint kézműveseket, akik találékonyan és merészen képesek elindítani az újrakezdés és a találkozás folyamatait. Ugyanezt a találékonyságot és merészséget használják a kézművesek annak a sok műnek az elkészítésében, amellyel a világot gazdagítják.

A háborút Isten ellenségei szítják

Isten minden embert arra hív, hogy kézművesként dolgozzon, úgy, ahogy ő a béke tervén. Ezért bőven osztogatja tálentumait, hogy azokat az élet szolgálatába állítsák, ne pedig eltemessék a halál és a pusztítás meddő talajába, ahogy a háborúk teszik, melyeket Isten ellenségei szítanak. Ferenc pápa végül munkás Szent József oltalmába ajánlotta az olasz kézműveseket, kis- és középvállalkozókat: ösztönzésére mindig kreatívan és szenvedéllyel végezzék munkájukat!