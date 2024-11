Ferenc pápa az olasz honvédségnek: Köszönet, amiért segítitek a gyengéket!

Abból az alkalomból fogadta audiencián az Olasz Hadsereg Szállítási és Anyagellátási ágának tagjait a pápa, hogy 70 éve nyilvánították védőszentjükké Szent Kristófot. Ferenc pápa is nagy tisztelője a szentnek, mindig magával hordja a medálját, hogy segítsen a mindennapokban.

Gedő Ágnes - Vatikán

1954. november 4-én XII. Piusz pápa nyilvánította védőszentjükké Szent Kristófot, ami örvendetes, hiszen a katonai alakulat kérésére egy vértanú szent patrónust kaptak, aki életét adta azért, hogy tanúskodjon Krisztusról. Ez azt jelenti, hogy tudják: az életek megmentéséhez, a segítségnyújtáshoz és védelemhez szükségük van az isteni oltalomra, mint ahogy a magas etikai kódex megtartása felülről érkező ihletet igényel. Feladatuk az emberi személy védelme, a gyengék oltalmazása és mindazoké, akik veszélyben vannak háborúk vagy természeti katasztrófák, járványok miatt.

A pápai audiencia

Szolgálat és méltóság

Ferenc pápa gratulált az olasz honvédeknek, amiért felelősen végzik szolgálatukat akkor is, amikor a béke fenntartása a cél, vagy természeti katasztrófák: földrengések, áradások idején polgári védelmi feladatokat látnak el, nélkülözhetetlen logisztikai tevékenységet végeznek. Tábori kórházakat állítanak föl, az újjáépítéshez és az oltásokhoz szükséges anyagokat szállítják, és emellett az országhatáron túl békemissziókban is részt vesznek, a szállítmányozás, logisztika, anyagelosztás humanitárius célú munkálataiban. Mindez egyetlen szóban foglalható össze: szolgálat. A közjó érdekében fáradoznak, nem hátrálnak meg a veszélyek előtt sem, ha az emberi életek megmentése a cél. Ezen túlmenően pedig önkénteskednek is.

A pápa elmondja beszédét

Segíteni a rászorulókat

Kristóf azt jelenti, Krisztushozó – utalt a pápa az olasz honvédek védőszentjére. Vagyis amikor minden nap fáradhatatlanul végzik munkájukat, segélyt visznek a természeti csapások vagy fegyveres konfliktusok miatt szenvedő lakosságnak, olykor tudtukon kívül is elviszik Krisztus stílusát, aki azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak. Kedves testvérek, védőszentetek, Szent Kristóf őrizzen meg benneteket mindig ezekben a jó törekvésekben! – mondta a pápa, majd idézte a „gépkocsizók imáját”: „Mindenható örök Isten, óvd és áldd meg a szolgálatunkat, amelyet a testvéreknek nyújtunk, ajándékozz meg a képességgel, hogy eszközeinket arra használjuk, hogy segítsük és megmentsük a rászorulókat”. Mária, Isten Anyja óvjon és kísérjen benneteket, hogy a béke kézművesei legyetek!