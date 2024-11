A pápa lelki közelségét fejezte ki levelében Ukrajnának az ezer napja tartó háború kapcsán

Ezer nappal Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete után Ferenc pápa levelet küldött, amelyben kifejezi szolidaritását minden ukránnal, valamint reményeit és imáit a békéért.

Francesca Merlo / Somogyi Viktória – Vatikán

November 19-én volt 1000 napja annak, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte teljes körű invázióját Ukrajna ellen. A tragikus nap alkalmából Ferenc pápa ismét kifejezte szolidaritását a szenvedő ukrán néppel. Visvaldas Kulbokas érseknek, Ukrajna apostoli nunciusának címzett levelében a pápa elismerte az ukránok hatalmas szenvedését. „Tisztában vagyok vele, hogy egyetlen emberi szó sem védheti meg életüket a napi bombázásoktól, nem vigasztalhatja meg a halottaikat gyászolókat, nem gyógyíthatja meg a sebesülteket, nem hozhatja haza a gyerekeket, nem szabadíthatja ki a foglyokat, vagy állíthatja helyre az igazságot és a békét” – írja a pápa levelében. Mégis maga a „béke” szó, amiért a pápa imádkozik, egy napon újra visszhangra talál az ukrajnai otthonokban, családokban és utcákon.

Az elhunytak tisztelete

Ferenc pápa az országban tartózkodó képviselőjének írt levelében emlékeztetett arra is, hogy az ukránok minden reggel 9 órakor megtartják a napi „nemzeti egy perc csendet” a háború áldozataiért: gyerekekért és felnőttekért, civilekért és katonákért, valamint a foglyokért, akiket szörnyű körülmények között tartanak fogva. Ezeket az embereket szem előtt tartva a pápa a 121. zsoltár szavait idézte: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta” (Zsolt 121,3). Ez az egység az imában erőteljes emlékeztető arra, hogy az isteni segítség a legsötétebb időkben is megérkezik – hangsúlyozta a pápa. „Vigasztalja meg szívünket az Úr, és erősítse meg a reményt, hogy miközben minden könnycseppet összegyűjt, és mindenkit felelősségre von, közel marad hozzánk akkor is, amikor az emberi erőfeszítések eredménytelenek és a tettek nem megfelelőek.”

Könyörgés a békéért

Ferenc pápa egész pápasága alatt fáradhatatlan szószólója a békének világszerte, és gyakran hív imára a békéért a „vértanúságot szenvedő Ukrajnáért”, ahogy nevezni szokta. Kulbokas érseknek írt levelében a pápa megújította ezt az imát, és kérte, hogy a szívek térjenek meg a párbeszéd és a harmónia elősegítésére. Hangsúlyozta, hogy azok a szavak, amelyekkel a nunciushoz és vele együtt Ukrajna népéhez fordul, nem pusztán a szolidaritás szavai, hanem mélyen gyökerező könyörgés az isteni beavatkozásért. Egyedül Isten „az élet, a remény és a bölcsesség egyetlen forrása” - nyomatékosította.

Áldás Ukrajnára

Levelének végén Ferenc pápa áldását adta a püspökökre és a papokra, akik továbbra is állhatatosak küldetésükben, hogy elkísérjék és támogassák Ukrajna híveit. Végül a pápa kiterjesztette áldását az ukrán nép egészére, kifejezve reményét, hogy „Isten mondja ki a végső szót ebben a hatalmas tragédiában”. „Megáldom az egész ukrán népet” – fejezte be levelét Ferenc pápa az ezer napja tartó ukrajnai háború alkalmából.