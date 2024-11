A Szentatya fogadta a Pápai Teológiai Bizottság közgyűlésének résztvevőit

A pápa csütörtökön találkozott a Pápai Teológiai Bizottság plenáris ülésének résztvevőivel. Arra buzdította a katolikus teológusokat, hogy dolgozzák ki a szinodalitás teológiát, amely Krisztust helyezi a középpontba.

Devin Watkins / Somogyi Viktória – Vatikán

A Pápai Teológiai Bizottság ezekben a napokban tartja plenáris ülését a Vatikánban. Ferenc pápa méltatta a Bizottságnak a Niceai Zsinat hitvallását megvilágító dokumentumon végzett munkáját. A 2025-ös szentévben ünnepeljük az első Ökumenikus Zsinat 1700. évfordulóját, amely kidolgozta a niceai hitvallást, amely kimondja, hogy a Fiú egylényegű az Atyával. „Egy ilyen dokumentum felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhat a szentév során, hogy táplálja és elmélyítse a hívők hitét, és Jézus személyére alapozva olyan betekintést és elmélkedéseket kínáljon, amelyek hasznosak lehetnek egy új kulturális és társadalmi paradigmához, amelyet Krisztus embersége ihletett” – állapította meg Ferenc pápa a csütörtöki audiencián.

A Pápai Teológiai Bizottság tagjai

A „Jézus szívéhez közel álló” teológia

Ugyanebben a szellemben a pápa felkérte az összes teológust, hogy mindig Krisztust helyezzék tanulmányaik középpontjába, és dolgozzák ki a szinodalitás teológiáját is. A szentév lehetőséget kínál Krisztus arcának újrafelfedezésére. A teológusok helyezzék fejüket „közel Jézus szívéhez”, ahogy azt János apostol tette az Utolsó vacsorán. „Ha közel maradunk az Úr szívéhez, akkor a teológia a forrásból merít, és gyümölcsöt terem az Egyházban és a világban” – hangsúlyozta a pápa. Megjegyezte, hogy a teológiának arra kell törekednie, hogy elősegítse a Krisztussal való találkozást minden hívő számára, még azok számára is, akik nem végeztek magasabb tanulmányokat. „Jézusban megismerjük Isten arcát és egyúttal az emberiség arcát is, és így felismerjük, hogy gyermekek vagyunk a Fiúban és testvérei egymásnak.” Ennek a testvériségnek kell vezetnie a keresztényeket a béke és az igazságosság előmozdításához, különösen a konfliktusoktól sújtott világunkban.

Ferenc pápa beszéddel fordul a Pápai Teológiai Bizottság tagjaihoz

Missziós egyház humorérzékkel

Ferenc pápa ezt követően arra buzdította a teológusokat, hogy tárják fel a szinodalitás következményeit, emlékeztetve a közelmúltban tartott szinódus felhívására a kutatás folytatására. Arra kérte őket, hogy vegyék fontolóra a szinodalitás egyházi dimenzióját, különös tekintettel az Egyház missziós céljára. „Eljött az idő, hogy egy bátor lépést tegyünk előre, és kidolgozzuk a szinodalitás teológiáját, egy olyan teológiai reflexiót, amely segítheti, bátoríthatja és elkísérheti a szinodális folyamatot egy új, kreatívabb és merészebb missziós szakaszba, amelyet a kerygma ihletett, és az egyház életének minden alkotóelemét magában foglalja.” Beszéde végén Ferenc pápa emlékeztette a teológusokat, hogy ne veszítsék el humorérzéküket, még a mindennap folytatott fontos tanulmányok közepette sem. „A Szentlélek az, aki segít bennünket az öröm és a jókedv ezen dimenziójában” – mondta.