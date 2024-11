Ferenc pápa: a médián keresztül is kell evangelizálni!

A pápa audiencián fogadta az ESNE (El Sembrador – Nueva Evangelización) katolikus médiahálózat munkatársait az intézmény alapításának negyvenedik évfordulója alkalmából. Nagy szükség van tanítványokra, akik folytatják az Úrtól kapott küldetést – mondta nekik a Szentatya, majd köszönetet mondott, amiért segítik a Latin-Amerikából az USA-ba érkező bevándorlókat. Nagylelkűen és kreatívan folytassák szolgálatukat, engedelmesen követve az egyház útmutatásait.

Tiziana Campisi / Gedő Ágnes - Vatikán

Mexikóba és Spanyolországba készíti adásait az ESNE katolikus rádió-és televíziós hálózat, amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban van. 40 évvel ezelőtt alapította a médiaapostolságot Noel Díaz, mexikói világi hívő, aki biblikus és egyháztörténeti tanulmányokba kezdett, majd úgy döntött, hogy életét Isten és az egyház szolgálatába állítja. Így hívott életre egy sor kezdeményezést elsősorban a kommunikáció területén.

A pápai audiencia

A pápa első találkozása az alapítóval

Ferenc pápa spanyolul üdvözölte Noel Díazt az audiencián, majd felidézte első találkozásukat. 2016 februárjában mexikói apostoli látogatása alkalmával Rómából Kubába tartott a repülőgépe, rajta a kíséretében utazó újságírókkal, akiket sorban köszöntött. Ekkor történt, hogy Noel a földre vetette magát és elkezdte tisztogatni a pápa cipőjét. Megígérte ugyanis az édesanyjának, hogy kipucolja a pápa cipőjét. Álljunk most meg egy pillanatra és gondoljunk az édesanyánkra! – kérte a Szentatya az epizód elmesélése után. Van, akinek még él az anyukája, másoké a mennyben van, de érezzünk hálát a szívünkben mindazért, amit kaptunk tőle. Ezt az örökséget csak az édesanyák adhatják nekünk.

A kommunikáció patrónusa: a Szentháromság

Ferenc pápa ekkor elmondta, mennyire megérintette az a hit és odaadás, amivel Noel a gondviselés felé fordult, amikor az ESNE megalapításával létrehozott egy kommunikátorokból álló közösséget. „Tudjátok, ki a kommunikáció fő védőszentje? A Szentháromság, mert egymással kommunikálva élnek”. A katolikus rádió- és televíziós network munkatársainak köszönetet mondott a pápa, amiért folytatják az evangelizálást, válaszolva Szent II. János Pál pápa hívására, aki az új evangelizációra buzdított. Dicsérő szavakkal méltatta a Szentatya a „73 vagyok” projektet, ami egy külön felajánlás Jézusnak arra, hogy olyan evangelizáló közösséget építsenek, amely képes átadni az evangélium örömét és Isten irgalmasságát. „Ma nagy szükségünk van tanítványokra, akik tovább viszik az Úrtól kapott küldetést, és a médián keresztül is evangelizálnak. Köszönet a munkátokért!”

Csoportkép

Segíteni a bevándorlókat

“Köszönet azért is, mert elviszitek a pápa hangját és üzenetét sok emberhez az USA-ban és több spanyolajkú országban” – folytatta beszédét a Szentatya. Azért is köszönetet mondott a katolikus médiahálózatnak, mert segítenek imádkozni sok testvérüknek, eljuttatni a szentmisét azokhoz, akik nem tudják elhagyni otthonukat, keresztény képzést és egyházi híreket biztosítva nekik. „Elsősorban pedig azt köszönöm, hogy munkátokkal a különböző latin-amerikai országokból érkező bevándorlók mellett álltok, akiknek szükségük van fogódzóra, vigasztaló üzenetekre az anyanyelvükön. Ne hagyjátok abba! Köszönöm azt is, hogy évek óta együttműködtök a Kommunikációs Dikasztérium vatikáni médiacsatornáival!”

Péter kősziklája

Ferenc pápa végül arra bátorította az El Sembrador – Nueva Evangelización katolikus médiahálózat munkatársait, hogy haladjanak előre, tekintetüket az égre és a rászorulókra fordítsák. „Tegyétek nagylelkűen és kreatívan, mindig Péter kősziklájába kapaszkodva, az egyház útmutatásait engedelmesen követve”.