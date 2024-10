Ferenc pápa a bűnbánati liturgián: szégyenkezve kérünk bocsánatot bűneinkért

Október elsején, kedden délután Ferenc pápa vezette a Szent Péter-bazilikában azt a bűnbánati szertartást, amely lezárta a szinódusra felkészítő lelkigyakorlatot. Hét bíboros felolvasta a bocsánatkéréseket a különböző bűnökért, mint a szexuális vagy hatalommal való visszaélések, a migránsokkal szembeni közöny; a béke, a nők, az őslakosok elleni bűnök; a tanítás mások ellen való felhasználása, a meg nem hallgatás.

„Bocsánatot kérünk, szégyenkezve” a szexuális abúzusokért, a hatalommal, lelkiismerettel való visszaélésért, a háborúért, a gyarmatosításért és a kizsákmányolásért, a migránsok iránti közönyért, az emberi élet méltóságának hiányzó elismeréséért; a nők elnémításáért, alávetéséért vagy kihasználásáért, különösen a megszentelt életben; a rabok magukra hagyásáért és a halálbüntetésért; a fiataloktól elrabolt reményért és a tanítás embertelen bánásmódra való felhasználásáért; az önteltség hízelkedésének való engedésért; a tekintély hatalommá tételéért. Hét bíboros: Gracias, Czerny, O’Malley, Farrell, López Romero, Fernández, Schönborn bíboros fohászkodott az egyház nevében Isten bocsánatáért az emberek sebei miatt, amelyek továbbra is véreznek, akiknek összetört a bizalmuk. A bíborosok által felolvasott intenciókat Ferenc pápa írta személyesen, mert szükségesnek tartja néven nevezni bűneinket, melyeket hajlamosak vagyunk eltakarni vagy túl szép szavakkal illetni.

Ferenc pápa elé járulnak a tanúságtevők

Fiatalok és tanúságtevők

Mintegy 2500 hívő volt jelen a bűnbánati szertartáson, a most megkezdődő szinódus valamennyi résztvevője mellett sok fiatal is, akiknek az egyház megtisztulva szeretné megmutatni arcát. „Mi megtettük a magunkét, hibáztunk is. Folyatjuk a küldetést, ahogy tudjuk, de most hozzátok fordulunk, fiatalok, akik azt várjátok tőlünk, hogy átadjuk a tanúságot, bocsánatot kérve tőletek is, ha nem voltunk hiteles tanúságtevők” - fordult hozzájuk a pápa. Ezt követően három áldozat mondta el viszontagsága történetét. Laurence Dél-Afrikából gyermekkorában lett papi erőszak áldozata. Hozzá hasonlóan sokuk hangját évtizedekig figyelmen kívül hagyták, és a felelősségvállalás hiánya révén az elkövetők tovább folytathatták romboló viselkedésüket, ezzel aláásva az egyház etikai és lelki tekintélyét. Solange Elefántcsontpartról érkezett Olaszországba, az ő történetét a Migrantes Alapítvány toszkán regionális igazgatója tolmácsolta. Öt hónapja kötött ki Carrarában egy migránshajón, és elhozta azoknak a hangját, akik hozzá hasonlóan elszenvedték a sivatag, az éhezés, az erőszak minden formáját. Végül Deema nővér a szíriai Homsz városából beszélt a megbocsátás és kiengesztelődés erejéről, amely a háború okozta sérüléseket segít gyógyítani, helyrehozni az emberi kapcsolatokat, visszaadni a reményt a fiataloknak.

A szinódusi résztvevők a szertartáson

Ferenc pápa: egy csónakban evezünk, jóban-rosszban

Egyperces csönd előzte meg Ferenc pápa beszédét, aki lila miseruhában, lehajtott fejjel, elhaló hangon szólt a megsebzett emberiség fájdalmáról Istennek: „Mi itt az Atya irgalmasságának koldusai vagyunk. Az egyház mindig a lélekben szegények és a bocsánatot kereső bűnösök egyháza, nemcsak az igazaké és a szenteké. Senki nem menekül meg egyedül, de ugyanígy igaz, hogy egy ember bűne sokakra van kihatással: ahogy minden összefügg a jóban, úgy a rosszban is. Csak akkor válhatunk szinodális egyházzá, ha meggyógyítjuk a beteg kapcsolatokat. Akkor nyerhetjük vissza a hitelességet a küldetésben és gyógyíthatjuk a sebeket, ha meggyónjuk az elkövetett bűnöket”.

Legyünk olyanok, mint a bűnbánó vámszedő

A Lukács evangéliumából felolvasott szakasz a farizeus és a vámszedő viselkedését állítja szembe. Ne legyünk olyanok, mint a farizeus, aki elvileg imádkozik, valójában azonban önmagát ünnepli, ellenben a vámszedő sír és bánja bűneit. „Mi most olyanok vagyunk, mint a vámszedő, lesütjük a szemünket és szégyenkezünk bűneink miatt. Maradjunk hátra vele együtt, szabadítsuk föl magunkban a helyet, amelyet a beképzeltség, az álszentség és a gőg foglalt el. Mi is, püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők, nem hívhatjuk segítségül Isten nevét anélkül, hogy bocsánatot kérnénk testvéreinktől, a Földtől és minden teremtménytől” – mondta a pápa.

A Szentatya elmondja gondolatait

Egyre kegyetlenebb erőszak

Szerdán megkezdődik a szinódus új szakasza. „Hogyan lehetnénk szinodális egyház kiengesztelődés nélkül? A rosszal és az ártatlanok szenvedésével szemben azt kérdezzük: hol vagy, Uram? De a kérdést magunknak kell feltennünk, és elgondolkodni saját felelősségünkön, amikor nem tudjuk megállítani jóval a rosszat. Nem várhatjuk el, hogy megoldjuk a konfliktusokat, ha tápláljuk az erőszakot, ami egyre kegyetlenebbé válik, nem szabadulhatunk meg mások fájdalma, halála árán. Hogyan követhetjük a boldogságot testvéreink boldogtalansága árán?” – sorolta az elgondolkodtató kérdéseket Ferenc pápa.

Törjük meg a gonoszság láncait

Ez a gyónás alkalom arra, hogy visszaállítsuk az egyházba vetett bizalmat, amit hibáink és bűneink széttörtek, és elkezdjük begyógyítani a sebeket, melyek ma is véreznek, megszakítva a gonoszság láncait. Ferenc pápa szavait csönd követte, majd mindenki felállt és lehajtotta a fejét. Ekkor a pápa a záró imádsággal újra bocsánatot kért Istentől: „Segíts visszaállítani arcodat, amelyet eltorzítottunk hűtlenségünkkel! Bocsánatot kérünk, szégyenkezve attól, akit megsebeztek bűneink. Mind bocsánatot kérünk, mind bűnösök vagyunk, de mind remélünk a te szeretetben, Uram”.