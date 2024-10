Ferenc pápa: Boldog Popiełuszko atya arra tanított, hogy a jóval győzzük le a rosszat

A szerdai általános audiencia végén a Szentatya a lengyel zarándokokhoz szóló köszöntésében megemlékezett Boldog Jerzy Popiełuszko atyáról, aki negyven évvel ezelőtt lett a kommunista vallásüldözés áldozata. Ne feledkezzünk el a háborúban szenvedő országokról: Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Mianmarról. A háború mindig vereség, ezt sose feledjük; imádkozzunk és küzdjünk a békéért! – kérte a pápa.

Katekézise felolvasása után a Szentatya köszöntötte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, köztük a lengyeleket, akik október 19-én emlékeznek Boldog Popiełuszko atya 1984-ben elszenvedett vértanúságára. Az évforduló alkalmából kedden konferenciát rendeztek Rómában „A pap, akire a világnak ma szüksége van” – címmel a Pápai Gergely Egyetemen. Ferenc pápa köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd azért fohászkodott, hogy „ez a boldog, aki azt tanította, hogy a rosszat a jóval kell legyőzni, támogassa őket az egység építésében, amely az igazságon és az emberi személy méltóságának tiszteletén alapszik.

Ferenc pápa az audiencián

Emlékkonferencia Rómában

1984. október 19-én lesz negyven éve annak, hogy elrabolták és meggyilkolták a lengyel kommunista titkosszolgálat emberei a fiatal papot, aki ma az egység építésének, a hit, az igazság és a szabadság védelmének ragyogó tanújaként áll előttünk. Ő valóban az emberek között élt, nyájszagú pásztor volt, aki az egyház periférián élőket kereste – állapította meg az emlékkonferencián mondott felszólalásában Ewa Czaczkowska lengyel történész. „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval” (Róm 12,21) ez a rómaiaknak írt levélből vett részlet vált a vértanú pap lelki örökségévé. Így alakította át az embert és a világot. Nem harc, erőszak és gyűlölet által, hanem az igazság, a jóság és a szeretet eszközével – emelte ki a történész.

Ewa Czaczkowska (fotó: Tomasz Gołąb)

Az igazságért élt, de tőle megtagadták azt

Boldog Popiełuszko atya élete és tevékenysége arra emlékeztet minket, hogy mennyire fontos az igazságra törekedni a legellenségesebb körülmények között is – mutatott rá a konferenciát megnyitó beszédében Adam Kwiatkowski szentszéki lengyel nagykövet. Mindazonáltal üldözői mindent megtettek azért, hogy minél tovább rejtve maradjon a teljes igazság elrablása és halála körül. Még ma is vita tárgya a kutatók között, hogy mi is történt pontosan 1984. október 19-én. Ha pedig megkérdezik tőlünk, ki rendelte el meggyilkolását, valószínűleg nem tudnánk pontos választ adni.

Orwell 1984 – című könyvében szerepelhetne a róla szóló fejezet

Andrzej Grajewski publicista és politológus rámutatott, hogy ha George Orwell tudott volta a vértanú pap drámájáról, egy fejezetet szentelhetett volna neki híres művében, az 1984-ben, mely a totalitárius rendszer anti-utópiáját mutatta be. Számos hasonlóság szerepel a brit író által leírt totalitárius világ és a Népi Lengyelország valósága között, amelyben Popiełuszko atya élt és hirdette az evangéliumot.

A Szolidaritás szakszervezet támogatója volt

Tisztelete az egész világra kiterjed

Tanúságtétele és vértanúsága messze túlmutat a lengyel határokon, az egé sz egyház öröksége. Ennek ékesszóló bizonyítéka, hogy ereklyéi Rómában, a Tiberisz-szigeten álló Szent Bertalan bazilikában találhatók a kortárs vértanúk szentélyében. 2016-os temetése óta ereklyéi előtt 23 millióan rótták le tiszteletüket a világ mintegy 140 országából. Minden földrészen tisztelik ereklyéit, 1800 helyen, melyből 700 Lengyelországon kívül található. A világ minden részéről érkeznek tanúságtételek a közbenjárásáról szóló kegyelmekről.