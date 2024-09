Ferenc pápa Vanimo egyházmegye híveihez: Legyetek a külső és belső szépség tanúságtevői

A vasárnap délelőtti szentmisét követően Ferenc pápa Pápua Új-Guinea északnyugati részén fekvő Vanimo félszigetére látogatott, ahol délután találkozott az egyházmegye híveivel. A Szentatya a szépség szakértőinek nevezte a helybélieket, akik ahogy megbecsülik a természetet, értékeljék éppúgy Krisztus evangéliumának és a keresztény közösségnek a szépségét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A tartomány harmada katolikus

A Port Moresby stadionjában tartott vasárnap délelőtti szentmise után Ferenc pápa az ausztrál légierő gépével a közel ezer km távolságra északnyugatra fekvő, a Csendes Óceán partján fekvő Vanimo városába látogatott. Ebéd után egykor indult a pápa repülőgépe és két órás utat követően délután háromkor érkezett a 11 ezer lakosú kisvárosba, mely az óceánba mélyen benyúló félsziget. A szárazföld trópusi zöldje találkozik itt a tenger fehér homokjával és kristálytiszta kékeszöld vizével. Vanimo a Sandaun tartomány székhelye 125 ezer lakossal, melynek éppen harmada katolikus. A tartomány gazdasága a jelentős turizmus mellett a faiparra épül, hiszen itt terem óriási területen az őshonos Kwila kiváló minőségű, erős és tartós keményfa, melyet döntő mértékben Kínába exportálnak. Vanimo egyházmegyéjét 1966-ban állították fel a korábbi apostoli prefektúrából. Az egyházkerületben 25 plébánia működik 85 templommal, melyeket 9 egyházmegyés, 17 egyházmegyei rezidens pap lát el, míg a helyi szemináriumban 40 kispap készül a lelkipásztori hivatásra.

Az itt folyó missziós munka soha nem állt meg

Ferenc pápa a vanimói Szent Kereszt székesegyház előtti sík téren találkozott a hívek mintegy húszezer fős csoportjával, akik közül pár csoport hagyományos bennszülött öltözetben és természetesen tánccal köszöntötte a Szentatyát. Tanúságtételek hangzottak el, majd a pápa ezekhez fűzte gondolatait, miután örömmel üdvözölte az egyházi vezetőket, papokat, szerzeteseket és főként a katekétákat. „Örülök, hogy ebben a csodálatos országban, egy fiatal és missziós országban találkozhatom veletek! – kezdte beszédét a pápa. A 19. század közepe óta itt az itt folyó missziós munka soha nem állt meg, férfi és női szerzetesek, katekéták és világi misszionáriusok folytatták szakadatlanul Isten Igéjének hirdetését, és nyújtottak segítséget testvéreiknek a lelkigondozásban, az oktatásban, az egészségi ellátásban és sok más területen, számos nehézséggel is szembesülve, hogy a „béke és szeretet” eszköze legyenek mindenki számára – utalt az egyik tanúságtevő, Jaisha Joseph nővér szavaira. Így a körülöttünk lévő templomok, iskolák, kórházak és missziós központok tanúskodnak Krisztus eljöttének céljáról, hogy Ő mindenki számára üdvösséget hozzon és hogy mindenkiben felvirágozzék a maga teljes szépsége a közjó javára – idézett a pápa az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításából (182).

Ti a szépség „szakértői” vagytok!

Ti a szépség „szakértői” vagytok, mert szépség vesz körül titeket! Olyan földön éltek, mely ilyen csodálatos gazdagságú a növényekben és madarakban, hogy az ember szájtátva bámulja és csodálja a színek, hangok és illatok világától kicsattanó életet, mely Éden képét idézi fel számunkra. Ugyanakkor ezt a gazdagságot jelként és eszközként bízza rátok az Úr, hogy ti is így élhessetek, harmóniában Vele és testvéreitekkel együtt, a közös otthon és egymás tiszteletben tartásával. Körülpillantva mindenütt a természet báját láthatjuk, ám önmagunkba tekintve ráébredünk, hogy van még egy ennél is szebb látvány, vagyis mindaz, ami bennünk akkor terem, ha szeretjük egymást, ahogyan a házaspár Dávid és Mária vallott róla, amikor hitvesi útjukról szóltak a házasság szentsége felé haladva. A mi küldetésünk pontosan ez: elterjeszteni mindenütt Isten és testvéreink szeretetének és Krisztus evangéliumának szépségét.

Mindenki ott terjessze az evangélium missziós üzenetét, ahol éppen él

Steven tanúságtételére utalva a pápa elismerően jegyezte meg: a hitoktatók közül sokan hosszú utakat tesznek meg, hogy elérjék a legtávolabbi közösségeket, és ezért bizony egy időre elhagyják otthonaikat. Ez nagyon szép dolog, de az is fontos, hogy ne maradjanak magukra, hanem az egész közösség támogassa őket, hogy békésen tölthessék be megbízatásukat, különösen akkor, ha a misszió szükségleteit össze kell egyeztetniük a családi felelősségvállalással. Van azonban egy másik mód is, amellyel segíthetünk nekik, mégpedig a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint: mindenki ott terjessze az evangélium missziós üzenetét, ahol éppen él. (AG 23), vagyis otthon, az iskolában, munkahelyen, bármilyen környezetben, erdőkben, falvakban és városokban és így a helyszín szépséges kilátásai válaszoljanak a közösség szépségének, amelyben úgy szeretjük egymást, ahogy azt Jézus tanította, amikor azt mondta: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,35).

A szeretet erejével győzzék le a félelmet, a babonát és a mágiát!

Ennek jegyében egy nagyszerű zenekart alakítunk, benne Mária József hegedűszólista közreműködésével, amely képes a versengés rendezésére, a személyes, a családi és a törzsi megosztottságok leküzdésére és amely képes száműzni az ember szívéből a félelmet, a babonát és a mágiát, hogy aztán véget vessünk az olyan pusztító magatartásoknak, mint az erőszak, a hűtlenség, a kizsákmányolás, az alkohol és a kábítószerek használata továbbá sok olyan rossz, ami rabul ejt sok boldogtalan embert, itt is – szólt őszintén Ferenc pápa, nevén nevezve a főbb társadalmi kihívásokat. A Szentatya ezután arra emlékeztetett, hogy a szeretet erősebb mindennél, és szépsége képes meggyógyítani a világot, mert Istenben gyökerezik. Ezért terjesszük és védjük meg, még akkor is, ha ez sokba kerülhet, mint Boldog Peter To Rot esetében, aki e földön férj, apa, katekéta volt és vértanú lett, hiszen erről tanúbizonyságot tett nekünk szavaival, példájával és élete odaajándékozásával, hogy megvédje a család egységét azokkal szemben, akik alá akarták ásni annak alapjait. Sok turista, aki meglátogatta ezt az országát, azzal tér haza, hogy meglátta a „paradicsomot”. Ekkor többnyire a táj szépségére gondolnak, de mi tudjuk, hogy itt nem ez a legnagyobb kincs. Van egy másik, szebb és lenyűgözőbb kincs, amely a szívetekben található, és amely a szeretetben nyilvánul meg, amivel szeretitek egymást.

A legértékesebb ajándék ti magatok vagytok!

Ez tehát a legértékesebb ajándék, amelyet megoszthattok és mindenki számára ismertté tehetitek: Pápua Új-Guinea nemcsak változatos növény- és állatvilágáról, varázslatos strandjairól és tiszta tengeréről ismert, hanem mindenekelőtt a jó emberekről is híres, akikkel itt találkoztak. A pápa ezt főként a gyermekekre érti, akinek mosolya és öröme mindenkire rásugárzik. Te vagytok tehát a legszebb kép, amit mindenki magával vihet és a szívében tarthat, aki innen távozik! Ezért arra biztatlak, hogy egyre szebbé tegyétek ezt a szerencsés földet egyházatok szerető jelenléte által – zárta beszédét a pápa, majd áldást adott a vanimói híveknek a vasárnap délutáni találkozó során, majd repülővel visszautazott Port Morestybe.