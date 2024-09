Ferenc pápa a 250 éves olasz pénzügyőrséghez: Teremtsetek új humanizmust!

Szeptember 21-én szombaton reggel fogadta a Szentatya az Olasz Pénzügyőrség 300 tagját a Kelemen-teremben a testület alapításának 250. évfordulóján, Szent Máté apostol és evangélista, a pénzügyőrök védőszentjének ünnepén. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdította őket, hogy a normák betartásán és betartatásán túl fáradozzanak egy új humanizmus megteremtésén, mely a pártatlanságon és a méltányosságon alapul.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„A hagyományban a jövő” mottóval emlékezik az Olasz Pénzügyőrség az alapítására

„A hagyományban a jövő” mottóval emlékezik az Olasz Pénzügyőrség alapítása negyedévezredes múltjára. A testület a pénzügyi felügyelet és határvédelmi szolgálat ellátására született, adó- és gazdasági-pénzügyi és tengeri rendészeti feladatokkal együtt, amihez kapcsolódnak még a tengeren és a hegyvidéken folytatott mentési munkálatok is. E küldetés történelmi emléke a zsidó menekülteknek és a világháborúk üldözötteinek nyújtott segítség – kezdte beszédét a pápa, majd védőszentjüket méltatta.

A kétszeresen is megvetett Máté Jézusban felfedezte az ingyenességet

Szent Máté, az egykori vámos kétszeresen is megvetett volt Jézus korában. Egyfelől a birodalmi hatalom pénzbeszedője volt, másfelől pedig korrupt módon viselkedett és így jelképe lett a haszonleső és gátlástalan magatartásnak, mely a pénz-istent imádja. Ez a magatartás napjainkban is károsan hat a társadalmi életre az aránytalanságok, a peremre szorítás és a leselejtezés, de főként az élelmiszer-pazarlás révén, melynek maga az állam is kárvallottja lesz. A pénzügyőrség feladata abban áll, hogy hozzájárul a gazdasági kapcsolatok igazságosságához, ellenőrzi a magánszemélyek és vállalkozások tevékenységére vonatkozó szabályok betartását, mely minden állampolgár kötelessége. A pénzügyőrség a pártatlanság szabályai szerint járuljon hozzá továbbá az állam szükségleteihez anélkül, hogy a legerősebbeket részesítené előnyben, küzdjön az internet és a közösségi hálózatok nem megfelelő használata ellen és legyen hatékony az adóbeszedés terén, valamint a fekete- és alulfizetett munkavégzés elleni küzdelemben.

A korrupció latin szó – cor-ruptum – jelentése: szakadt szív

Az „asztal alatt” folytatott korrupció kapcsán a pápa megjegyezte, hogy az egy meghasadt szívből születik, hiszen a korrupció latin szó erre utal: cor-ruptus, szakadt szív. A korrupció egy nagyon erős antiszociális magatartás, mely feloldja a társadalom alapját képező kapcsolatok és pillérek érvényességét, ezért a megfelelő válasz nem csak a szabályokban rejlik, hanem a „humanizmus újraalapításában”, az emberiesség újjáteremtésében.

„Ha egy társadalomban a gyerekek és az idősek tudnak mosolyogni, akkor az a közösség egészséges”

Az Úr Jézusnak a fiatal Mátén nyugvó tekintete feltárja, hogy az ember méltósága és élete egy nép életének a szíve. A pénzügyőrök is hozzájárulhatnak ennek az új humanizmusnak a megteremtéséhez azzal a munkával, amivel a hozzájuk csatlakozni kívánó fiatalokat segítik, hogy ők aztán az álláskeresésen túl elkötelezett hivatásra is leljenek. Máté bizonyos értelemben a profit logikájától a méltányosság logikája felé mozdult el. Jézus iskolájában azonban túllépett a méltányosságon és az igazságosságon, és így Máté megismerte az ingyenességet, az önátajándékozást, amely szolidaritást, megosztást és befogadást eredményez. Ennek konkrét jelét tapasztalják például a Földközi-tengeren veszélyben lévő migránsok befogadásában és megmentésük szervezésében, a pápa éppen ezért hálásan köszöni mindezt, valamint a természeti katasztrófák idején tanúsított bátor közbeavatkozásukat is. Dicséretes a drogkereskedelem, a halál kereskedői elleni küzdelmük, ugyanakkor szolgálatuk nem ér véget az áldozatok védelmével, hanem magában foglalja a vétkesek újjászületésének elősegítését, felmutatva számukra egy másfajta élet lehetőségét. Végül munkájuk eredményességének jelzésére a pápa egy személyes tapasztatát osztotta meg velük: „ha egy társadalomban a gyerekek és az idősek tudnak mosolyogni, akkor az a közösség egészséges”.