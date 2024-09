A katolikus egyház Pápua Új-Guineában: erős oktatói és karitász jelenlét

Pápua Új-Guinea evangelizálása a 19. században kezdődött, amikor XVI. Gergely pápa 1844-ben felállította a melanéziai apostoli vikáriátust. A misszió kezdetben erős ellenállásba ütközött, de a század végén a helyi katolikus egyház szépen gyarapodni kezdett, egyre több vikárius székhellyel, köztük az 1896-ban alapított Pápua Új-Guinea apostoli helynökségével Port Moresbyben, mely később önálló érsekség ragjára emelkedett.

P. Vértesaljai László SDJ – Vatikán

A távoli szigetországot Szent II. János Pál pápa kétszer is meglátogatta

A térítő munkában nagy szerepet játszottak a maristák, a verbiták és a Pápai Külmisszió szerzetesei. A második világháború során a németekkel szövetséges japánok miként egész Indonéziában, itt is sok kárt okoztak, számos hívő legyilkolásával. Közülük a bennszülött Peter To Rot vértanú hitoktatót Szent II. János Pál pápa 1995-ben boldoggá avatta. A katolikus egyházstruktúrát 1966-ban sikerült felállítani három érsekséggel és tizenegy egyházmegyével. A távoli szigetországot Szent II. János Pál pápa kétszer is meglátogatta. Először 1984 májusában egy négynapos, majd 1996 januárjában egy háromnapos út keretében, ez utóbbi együtt járt az említett vértanú pápua-hitoktató boldoggá-avatásával.

A hívek lelki ellátását immár bennszülött papi és szerzetesi hivatások látják el

A jelenleg tízmilliós ország 95 százaléka meg van keresztelve, a hívek többsége nagyobb részt lutheránus felekezetű. A kereszténység azonban nem államvallás, hiszen a vallásszabadság jegyében az alkotmány garantálja a szabad vallásgyakorlást, ugyanakkor a preambulum leszögezi: A szigetország „elkötelezi magát, hogy megvédje és átadja az utánuk jövő nemzedékeknek azokat a nemes hagyományokat és keresztény alapelveket, amelyeket most vallanak”. 2024-ben azonban a katolikus egyház ellenállt annak az amerikai szabad-keresztény javaslatnak, mely alkotmánymódosítással szerette volna törvényesíteni az állam keresztény identitását az ország új nevével: „Pápua Új-Guinea független és keresztény állam”. A katolikus egyház szerint azonban „az állam természetének a megváltoztatása felekezetivé tette volna az országot, szemben azzal a kulturális és vallási sokféleséggel, mely mindig is jellemezte a pápua társadalmat”. Jelenleg az ország lakosainak 31 százaléka katolikus és a hívek lelki ellátását immár döntő mértékben bennszülött papi és szerzetesi hivatások látják el, számos helyi hitoktató segítségével.

Hitoktatás, szociális elkötelezettség, teremtésvédelem

A kereszténység formai jelenléte ellenére igen erősek még a törzsi, animista hiedelmek, melyek át- és átszövik a keresztény hitet és gyakorlatot. Minthogy az ország lakossága máig döntő mértékben vidéken és falvakban él, ezért csak türelmes oktató- nevelőmunkával lehet segíteni a hitélet tudatosításában. Az ország iskoláinak 70 százaléka a keresztény egyházak fenntartásában áll, közülük 3000 a katolikus intézmény. Az utóbbi évtizedekben nagyszámú fiatal vált mind inkább sérülékennyé, főként a közössége média torz kínálata következtében. Az egyház jelentős szerepet vállal a még jelentős, főként női írástudatlanság felszámolásában, a drogmegelőzésben, az utcagyerekek nevelésében és az egyre elterjedtebb fiatalkori bűnözés megfékezésében. Erős szerepet töltenek be a pápua püspökök a társadalmi igazságosság terén, a kétkezi munkások védelme tekintetében. A teremtésvédelem terén főként a hatalmas tengeri korallzátony-kincs megóvása sürgető feladat. 2022-es adatok szerin a 3 millió katolikus lelket 462 plébánián 627 pap látta el, míg 328-ban készülődtek papi hivatásra. A 453 férfi szerzetes mellett 808 nővér szolgált, főként iskolákban és karitatív intézményekben.