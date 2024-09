Jézus legyőzte a gonosz kísértését és bennünket is megszabadít – Ferenc pápa katekézise

Bőséges éjszakai eső után napsütéses délelőtt tartotta meg Ferenc pápa szerdai katekézisét a Szent Péter téren, tovább folytatva a Lélek és Jegyese sorozatát. „A Szentlélek a szövetségesünk a gonoszlélek elleni harcban” című mostani katekézisében a pápa leszögezte, hogy Jézus a Lélek indíttatására szenved kísértést, de miután legyőzte a gonoszlelket, a segítségünkre siet, hogy megszabadítson a mi kísértéseinktől, ám a gonosszal soha nem szabad tárgyalni.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Jézus megkísértése nem a sátán, hanem Isten kezdeményezése

Jézust a Jordánban történt megkeresztelkedése után „a Lélek rögtön a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse” (Mt 4,1) – kezdte tanítását a pápa. A kezdeményezés nem a sátáné, hanem Istené. Jézus a pusztába megy, a Szentlélek sugallatának engedelmeskedve, de nem esik az ellenség csapdájába. Miután kiállta a próbatételt – ahogy írva van – „a Szentlélek erejével” visszatért Galileába (Lk 4,14). Jézus a pusztában megszabadult a sátántól és most meg tud szabadítani minket is a Sátántól. Ezt emelik ki az evangélisták a megszállott emberek megszabadításáról szóló számos történettel. Jézus ezt mondja ellenfeleinek: „De ha én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa” (Mt 12,27).

Nagy átverés azt hinni, hogy nincs gonosz

Manapság az ördöggel kapcsolatban egy furcsa jelenséget tapasztalunk. Egy bizonyos kulturális szinten úgy vélik, hogy egyszerűen nem is létezik, vagy ha mégis, akkor az a kollektív tudattalan vagy az elidegenedés jelképe lenne. Ám „az ördög legnagyobb ravaszsága épp az, hogy elhiteti az emberekkel, hogy nem létezik” – hivatkozott a pápa Charles Baudelaire gondolatára. Tehát ravasz módon elhiteti velünk, hogy nem létezik, és így uralkodik mindenen. Ám a mi technológiai és szekularizált világunk mégis tele van mágusokkal, okkultizmussal, spiritualizmussal, asztrológusokkal, amulett-árusokkal és sajnálatos módon valós sátáni szektákkal. Az ördög pedig, miután kiűzik az ajtón, visszatér az ablakon. Elűzték a hit világából, de visszatér a babonasággal. De ha babonás vagy, akkor öntudatlanul is társalogsz az ördöggel, márpedig nincs párbeszéd az ördöggel – szögezte le a pápa a sokszor hangoztatott gondolatát.

A sátán létezésének legerősebb bizonyítéka a szentek küzdelme vele

A sátán létezésének legerősebb bizonyítéka nem a bűnösökben vagy a megszállottakban található, hanem a szentekben! Minthogy azonban az ördög jelen van, a gonoszság bizonyos szélsőséges és „embertelen” formáiban működik, éppen ezért gyakorlatilag lehetetlen eljutni némelykor arra a bizonyosságra, hogy valóban a gonosz működik, mivel nem tudhatjuk pontosan, hol a vége az ő tettének és hol kezdődik a mi saját gonoszságunk. Az Egyház éppen ezért nagyon körültekintő és nagyon szigorú az ördögűzés gyakorlatában, ellentétben azzal, ami sajnos bizonyos filmekben történik! A gonoszlélek igaz, hogy jelen van a szentek életében, de éppen ott lepleződik le, amikor „ellenfénybe” kerül. A szentek és a nagy hívők ugyanis éppen arról tanúskodnak, hogy megküzdöttek ezzel a sötét valósággal, márpedig nem lehet róluk becsülettel azt feltételezni, hogy mindannyian megtévedtek volna.

A sátánnal soha nem tárgyalunk

A gonoszlélek elleni küzdelmet úgy lehet megnyerni, ahogy azt Jézus tette a pusztában, vagyis Isten igéjével. Jézus az ördöggel nem folytat párbeszédet, nem tárgyal vele sohasem, Vagy elűzi vagy elítéli, de soha nem beszél vele. A pusztában is csak Isten Szavával válaszol neki. „Meg van írva” – hivatkozik háromszor is a Szentírásra. Szent Péter az éberséget ajánlja: „Józanok legyetek és virrasszatok! Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el.” (1Pét 5,8), Szent Pál pedig így figyelmeztet bennünket: „Ne adjunk lehetőséget az ördögnek!” (Ef 4,27). Miután Krisztus a kereszten örökre legyőzte „e világ fejedelmének” (Jn 12,31) hatalmát – ahogy egy egyházatya mondta – az „meg van kötve, mint a láncra vert kutya, már nem tud megharapni senkit, csak azokat, akik a veszélyt kockáztatva közel mennek hozzá”. Ferenc pápa határozottan kérte, hogy tartsunk távolságot a kísértővel szemben és soha ne közeledjünk hozzá.

Az ördög jelenléte a világhálón a pornográfia

Példaként idézte, hogy a modern technológia a sok pozitív lehetősége mellett, amiket meg kell becsülni, számtalan eszközt kínál arra, hogy „lehetőséget adjon az ördögnek” és sokan bedőlnek neki. Gondoljunk csak a pornográfiára a világhálón, amely mögött egy virágzó piac húzódik, és ezt mindannyian jól tudjuk. Mert ott az ördög dolgozik. Ez egy nagyon elterjedt jelenség, amitől a keresztényeknek őrizkedniük kell, vagyis azt határozottan el kell utasítaniuk. Hiszen a mobiltelefonján mindenki hozzáfér ehhez a brutalitáshoz, az ördög nyelvéhez: a pornográfiához a világhálón.

Jézus Lelkével mi is győzhetünk a sátán felett

Ám az ördög cselvetésének a tudata nem tántoríthat meg bennünket, ezért a végső válaszunk most is a bizalom és a biztonság: „Én az Úrral vagyok, távozz tőlem”. Krisztus legyőzte a sátánt és nekünk adta a Szentlelket, hogy győzelme a miénk legyen. Sőt még az ellenség cselekedete is a javunkra fordítható, ha Isten segítségével az a megtisztulásunkat szolgálja. Ezért kérjük a Szentlelket a Veni Creator himnusz szavaival: „Ellenségünket űzzed el, s a békét tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér! S kerüljünk mindent, ami árt” – zárta katekézisét Ferenc pápa.

A Szentatya felhívása a drámai libanoni helyzet kapcsán

Ezt követően a Szentatya felhívást intézett a világhoz a drámai libanoni helyzet kapcsán. A pápát elszomorítják a Libanonból érkező hírek, ahol az elmúlt napok heves bombázásai sok áldozatot és pusztítást okoztak. Reméli, hogy a nemzetközi közösség minden erőfeszítést megtesz ennek a szörnyű eszkalációnak a megállítására, mert az elfogadhatatlan! Közelségét fejezi ki a libanoni emberekhez, akik már nagyon sokat szenvedtek a közelmúltban. A Szentatya imádkozik továbbá minden népért, mely háborútól szenved és kéri, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, Mianmarról, Palesztináról, Izraelről, Szudánról, az összes szenvedő népről.