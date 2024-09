Ferenc pápa „testvéri találkozója” a jezsuitákkal Indonéziában

A pápa az apostoli látogatásai során szokásos találkozását a jezsuitákkal a dzsakartai apostoli nunciatúrán tartotta Indonéziába vezető útjának második napján.

Salvatore Cernuzio és Devin Watkins / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa szerdán találkozott a Jézus Társasága Indonéziában szolgáló tagjaival a távol-keleti országba tett apostoli útja programjai között. A találkozóra a dzsakartai apostoli nunciatúrán került sor, miután az elnöki palotában találkozott az indonéz hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. A nunciatúrán jelen volt Julius Riyadi Darmaatmadja jezsuita bíboros, a 89 éves dzsakartai nyugalmazott érsek (1996-2010). A pápa szokásához híven közel egy órán keresztül négyszemközt beszélt a jezsuitákkal, és több kérdésre is válaszolt.

„Testvéri látogatás a rendtársak körében”

Antonio Spadaro jezsuita atya, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium helyettes titkára szerint a találkozó hangulata meleg és családias volt. „Ferenc pápa mindig nagyon ellazult ilyenkor” – mondta Spadaro atya a Vatikáni Rádiónak. „Otthon érzi magát, így tud adni egy első visszajelzést a látogatásról.” Hozzátette, hogy indonéz rendtársainak a pápa meglepetését és örömét fejezte ki a sok fiatal láttán. „Talán ez az, ami a legjobban meglepett. A Szentatya észrevette, hogy milyen fiatalok a képzésben részt vevő jezsuiták Indonéziában” – hangsúlyozta Spadaro atya. Megosztotta, hogy a pápa a Jézus Társaságáról, valamint a megkülönböztetés és az ima fontosságáról beszélt.

Ferenc pápa és Julius Riyadi Darmaatmadja jezsuita bíboros, dzsakartai nyugalmazott érsek

A keresztények legyenek kovász a társadalomban

„A legfiatalabb jezsuita megkérdezte tőle, hogy mikor van ideje imádkozni, és elmesélt nekik néhány anekdotát” – magyarázta Spadaro atya, megjegyezve, hogy a megvitatott témák más fontos indonéziai kérdésekhez is kapcsolódtak, „mint például a vallások közötti párbeszéd vagy az inkulturáció, amelyet nagyon hangsúlyozott”. „Ferenc pápa szereti azokat az egyházakat, amelyeket én „nullapont” (0.…%) egyházaknak nevezek. Indonéziában 3%-nál tartunk, tehát a lakosság kis százaléka katolikus, de még így is 8 millió emberről van szó, és az országon belül is meghatározó a jelenlétük. A keresztények célja” – folytatta Spadaro atya – „az, hogy hozzájáruljanak az ország növekedéséhez, hogy olyanok legyenek, mint a tésztába kevert kovász, és ez igazán fontos a pápának. A keresztények üzenete az, hogy a számokon túl teljes mértékben működjenek együtt a közjó érdekében. A Szentatya számára az életerő, a teremtőképesség a fontos.”



A pápa Kelet-Timorban és Szingapúrban is találkozik jezsuitákkal

A pápa a tervek szerint még két találkozót tart jezsuitákkal, egyet Kelet-Timorban és egy másikat Szingapúrban. Spadaro atya nagyra értékelte a pápa „bepillantását” a helyi egyházak sajátosságaiba. „Ferenc pápa lát egy lehetőséget ezen a földön, a harmónia lehetőségét egy pluralista kontextusban” – emelte ki. „Ma még az elnök is a harmóniáról és a pluralizmusról beszélt. Hiszem, hogy itt van remény a jövőre, amelyet annyi fenyegetés ér egy olyan időszakban, amikor a világ megosztott és darabokra töredezett. Tehát a pápa szeme nagyon nyitott a valóságra és a jövő keresésére.”

Ferenc pápa és az indonéziai jezsuiták találkozója

Itt jegyezzük meg, hogy a Szentatya jezsuitákkal folytatott találkozásának teljes átirata általában a „La Civiltà Cattolica” olasz jezsuita folyóiratban jelenik meg néhány héttel azután, hogy visszatér Rómába.