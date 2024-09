Pápai táviratok a repülőúton átszelt országoknak

Ferenc pápa a hagyományhoz híven táviratban üdvözölte azoknak az országoknak a vezetőit és lakóit, amelyek fölött utazása során átrepült.

Gedő Ágnes - Vatikán

Elsőként az olasz államfőhöz, Sergio Mattarellához címezte sorait: békét és bőséget kívánt Olaszországnak, majd az ázsiai és óceániai találkozók fontosságát emelte ki. Ezek az országok gazdag emberi és lelki kincsekben bővelkednek, amelyeket a szolidaritás és a párbeszéd szellemében kell megosztanunk egymással, a megpróbáltatások idején is. A pápa elviszi Ázsiába és Óceániába a remény, a testvériség és a különböző kultúrák és vallások közötti párbeszéd egyetemes üzenetét, tudatában annak, hogy a problémák megoldásához összefogásra van szükség. Ferenc pápa üzenetben köszöntötte az Indonéziába tartó repülőút során érintett többi nemzet vezetőit is: Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Törökország, Irán, Pakisztán, India és Malajzia elöljáróit. Üdvözölte továbbá a lakosságot is, imáiról biztosítva őket, hogy testvéri egyetértésben és bőségben élhessenek, majd a béke, a jólét és az egység isteni áldásáért fohászkodott számukra.