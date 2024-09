A pápa a hatóságokhoz: Szingapúr ragyogó fénye annak, amit az emberiség elérhet

Ferenc pápa a szingapúri elnök társaságában beszédet intéz az ország hatóságainak, civil társadalmának és diplomáciai testületének képviselőihez (AFP or licensors)

Ferenc pápa a szingapúri hatóságokhoz, a civil társadalomhoz és a diplomáciai testület tagjaihoz szólva dicsérte Szingapúr növekedését, rugalmasságát és a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét, és további erőfeszítéseket sürgetett az inkluzivitás, a környezeti fenntarthatóság és a közjó érdekében.

Francesca Merlo / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa szingapúri látogatásának második napján, csütörtök délelőtt a Szingapúri Nemzeti Egyetemen (NUS) találkozott a hatóságok, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Háláját fejezte ki a szingapúri hatóságok szívélyes fogadtatásáért. A jelenlevőkhöz intézett beszédében kiemelte Szingapúr egyedülálló szerepét a mai világban, mint „elsődleges jelentőségű kereskedelmi kereszteződést, és olyan helyet, ahol különböző népek találkoznak”.

Növekedés és rugalmasság

A pápa hangsúlyozta a városállam átalakulását „egyszerű eredetéből”, és elismerését fejezte ki „rendíthetetlen elkötelezettségéért a fejlődését elősegítő projektek és kezdeményezések végrehajtása iránt”. Megjegyezte: ezt a fejlődést nem véletlenül, hanem „racionális döntésekkel” és gondos tervezéssel sikerült elérni. Lee Kuan Yew-ra, Szingapúr első miniszterelnökére emlékeztetve a pápa utalt hagyatékára, kiemelve, hogy elgondolása és vezetése fektette le az ország gyors növekedésének és átalakulásának alapjait.

A közjó keresése

Ferenc pápa ezután szólt arról, hogy Szingapúr elkötelezettje nemcsak a gazdasági növekedésnek, hanem a társadalmi igazságosságnak és a közjó előmozdításának is. Elismerte az ország erőfeszítéseit annak biztosítására, hogy minden polgár részesedhessen a haladásból az állami lakhatást, a magas színvonalú oktatást és a hatékony egészségügyi rendszert biztosító politikák révén. A pápa reményét fejezte ki, hogy ezek az erőfeszítések folytatódnak mindaddig, „amíg minden szingapúri teljes mértékben részül belőlük”. Ugyanakkor óva intett attól a kockázattól, hogy „a pragmatizmust vagy az érdemeket mindenek fölé helyezik”, ami akaratlanul is a peremreszorultak kirekesztéséhez vezethet. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, ahogy ezt gyakran teszi, hogy fontos a szegényekre és idősekre is gondolni, valamint fontos védelmezni a migráns munkavállalók méltóságát. „Ezek a migránsok nagymértékben hozzájárulnak a társadalomhoz, és méltányos bért kell nekik biztosítani” – figyelmeztetett Ferenc pápa a szingapúri hatóságokhoz intézett beszédében.

Társadalmi harmónia a digitális korban

A pápa ezután aláhúzta a hiteles emberi kapcsolatok ápolásának fontosságát, különösen a digitális korszakban. Arra buzdította a szingapúriakat, hogy a technológiai fejlesztéseket használják a „megértés és a szolidaritás előmozdítására” ahelyett, hogy elszigeteljék az egyéneket a „hamis és megfoghatatlan valóságtól”. Ferenc pápa hangsúlyozta továbbá a különböző etnikumok, kultúrák és vallások „harmonikus” együttélését Szingapúrban. Ezt az befogadást – mondta a pápa – „elősegíti a mindenkivel konstruktív párbeszédet folytató állami hatóságok pártatlansága”, amely biztosítja, hogy minden egyén hozzájárulhasson a közjóhoz. Ez a kölcsönös tisztelet, párbeszéd és együttműködés elengedhetetlen a „konfliktusok és a káosz elkerüléséhez”, valamint annak a biztosításához, hogy a fejlődés kiegyensúlyozott és fenntartható maradjon.

Elkötelezettség a környezeti fenntarthatóság mellett

Beszéde végén Ferenc pápa köszönetet mondott Szingapúrnak a környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségéért, elismerve a városállamot, mint példát arra, hogy a kis nemzetek is jelentős hatást gyakorolhatnak a környezeti válság elleni küzdelemben. Felszólította Szingapúrt, hogy folytassa „az innovatív megoldások keresését a környezeti kihívások kezelésére”, és emlékeztette őket arra, hogy erőfeszítéseik más nemzeteket is erre ösztönözhetnek. Végül Ferenc pápa azért imádkozott, hogy Isten vezesse Szingapúr vezetőit népük szükségleteinek és elvárásainak megválaszolásában. Továbbá reményét fejezte ki, hogy az ázsiai nemzet folyamatos erőfeszítései továbbra is „a befogadás és a testvériség szellemét” tükrözik majd, mindenki javát szolgálva. „Isten áldja Szingapúrt!” – zárta beszédét Ferenc pápa a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez.

Találkozó a szingapúri volt miniszterelnökkel

Az egyetemről visszatérve a Xavéri Szent Ferenc Lelkigyakorlatos Központba, szingapúri szálláshelyére, a pápa fogadta Lee Hsein Loong-ot, az ázsiai ország korábbi miniszterelnökét és feleségét. Lee Szingapúr első miniszterelnökének a fia, aki cambridge-i és a Harvard Egyetemen végzett tanulmányait követően politikai pályára lépett és 2004-től az ország miniszterelnöke volt négy mandátumon keresztül.