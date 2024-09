A pápa az indonéz fiatalokkal a sokszínűségről és az egységről beszélgetett

Ferenc pápa az indonéziai Dzsakartában töltött első teljes napján, szerda este 6 órakor találkozott a Scholas Occurentes fiatal tagjaival, és négy iránymutatást adott nekik a békés együttéléshez.

Francesca Merlo / Somogyi Viktória – Vatikán

Egy nagyon várt találkozó volt ez Ferenc pápa 45. nemzetközi apostoli útján. A Scholas Occurentes tagjaival való találkozás – a pápa külföldi látogatásainak rendszeres része – mindig érint néhány, a Szentatya szíve és pápasága számára legfontosabb témát. Ezek összhangban vannak az indonéz nép mottójával, ami nem más, mint „Bhinneka Tunggal Ika”, vagyis „Egység a sokféleségben”.

A Scholas Occurrentes, a pápa által alapított globális nevelési projekt, amelynek fókuszában az áll, hogy bevonja a fiatalokat az oktatásba, a művészetbe és a sportba. Az Indonéziában is jelen levő projekt 200 fiatalja, akik különböző szigetekről, iskolákból és vallásokból érkeztek, köszöntötték Ferenc pápát a dzsakartai „Grha Pemuda” Ifjúsági Házban, hűen bemutatva a pápa és az indonéz nép számára oly fontos sokszínűséget és egységet.

A poliéder

Jelen volt egy poliédert ábrázoló szobor a helyiségben, ahol a találkozó zajlott. Olyan nagy méretű volt, hogy a pápa bele tudott lépni. Több mint 1500 fiatal készítette Dzsakartából, Lombokból, Labuan Bayóból és Baliról. A poliéderben két lány üdvözölte Ferenc pápát, mielőtt megosztotta volna tanúságtételét. Az első fiatal lány, aki muzulmán, mesélt Ferenc pápának az oktatás világában szerzett tapasztalatairól, amelyet elmondása szerint annyira szeret, hogy ez arra késztette, hogy hozzon létre egy oktatási alapítványt a városban, ahol él. Beszélt tanári és tanácsadói kötelezettségeiről, mielőtt a Scholas fontosságáról tett volna említést az életében. „Mindent, amit a Scholasban tanultam, alkalmazom a diákjaimra és a kollégáimra ott, ahol dolgozom” – mondta. „Az, ahogyan a Scholasban meghallgattak, értékeltek és befogadtak a csapatomban, egy olyan hagyomány, amelyre minden diáknak szüksége van”.

Bryan vallomása

Az egység témája megismétlődött Bryan vallomásában is, aki utalt az ország mottójára, kifejtve, hogy „ez azt jelenti, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis egyek vagyunk”. Arra kérte a jelenlévőket, hogy nézzenek körül, és tapasztalják meg azt a komfortérzést, amit minden jelenlévő érez a másik környezetében. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy „valami még mindig hiányzik”. Bryan beszélt a diszkriminációval és az internetes zaklatással kapcsolatos valóságról, valamint arról, hogy a Scholas-ban mindenki lehetőséget kap arra, hogy beszéljen és megossza tapasztalatait, jót és rosszat egyaránt. Ferenc pápa Bryannek válaszolva az együttélés és a béke négy elvét fogalmazta meg: A valóság jobb, mint az eszmék; az egység jobb, mint a konfliktus; az egész jobb, mint a rész; és az egész jobb, mint egy ötlet.

Christine tanúságtétele: a békére nevelni egy konfliktusos világban

Egy fiatal nő, Christine is tanúságot tett. „Közvetlenül megtapasztaltam az internetes zaklatást” – mondta a pápának. „Sarokba szorítottak és ok nélkül elutasítottak.” Christine megosztotta aggodalmát amiatt, hogy tudja, ez sok fiatallal történik szerte a világon. De a Scholas révén Christine azt mondja, hogy az emberek megtanulhatják, hogy a gyakran megosztó különbségek egyesíthetnek is. „Megtanultuk egységbe hozni a különbségeinket, az egység kötelékeit építeni, és megérteni, hogy a különbségek nem a pusztuláshoz vezető út, hanem egy lépés az egység felé.” „Ha mindannyian egyformák lennénk, unalmas lenne – válaszolta neki Ferenc pápa. „A különbségek háborúhoz vagy párbeszédhez vezethetnek, választanunk kell. A háború mindig vereség, de a barátaiddal való eszmecsere gyönyörű dolog, amitől fejlődhetsz.”

Az ajándékok és a Gyengédség Szűzanyja

Az ajándékok átadásakor a pápa kapott néhány stólát, amelyeket három börtönintézet fiatal rabjai varrtak és díszítettek, akik részt vettek a poliéder létrehozásának projektjében. Ferenc pápa pedig a "Scholas Occurrentes"-nek ajándékozta a Gyengédség Szűzanyja ikont, a „Korsuni Madonnát”, népies nevén Korsunszkaját, amelyet az októberi forradalomig az Elszenderedés templomában őriztek a Kremlben.

A mangrove és az áldás „mindenkinek”

Végül a pápa jelképesen elültetett egy mangrove-fát e történelmi találkozó emlékére Luhut környezetvédelmi miniszterrel közösen, egy környezetvédelmi és fenntartható fejlődési projekt elindításaként. Az áldás pillanatában a pápa emlékeztetett, hogy az áldás „azt jelenti, hogy jót mondunk mindenki másnak, jót kívánunk” (az olasz kifejezés alapján „benedire”, „dire bene” jót mondani – a szerk.). „Itt különböző vallásúak vagytok, de Isten csak egy.” Mindenkit kért, hogy csendben imádkozzon, majd „áldást adott mindenkire” mondván: „Isten áldjon meg mindannyiótokat, áldja meg vágyaitokat, áldja meg családotokat, áldja meg jeleneteket és jövőtöket”.