A pápa a kelet-timori szentmisén: A gyerekek megmutatják a „kicsiség” fontosságát

A becslések szerint 600.000 embernek – vagyis Kelet-Timor lakossága csaknem felének – tartott keddi szentmiséjének homíliájában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a gyermekek egyszerre jelentenek áldást és jelet.

Joseph Tulloch / Lorena Leonardi / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa kedden szabadtéri szentmisét celebrált a kelet-timori tengerparti síkságon, Taçi Toluban. A helyi hatóságok szerint mintegy 600.000 ember – vagyis az ország lakosságának csaknem fele – volt jelen a szertartáson. Hagyományos timori tánc nyitotta meg a szentmise ünneplését. Majd az est leszálltával a pápa spanyol nyelvű homíliát mondott, és időnként megállt, hogy egy timori pap szakaszonként lefordíthassa szavait tetumra, az ország egyik hivatalos nyelvére.

A kelet-timori pápai szentmisén

Taçi Tolu

A szentmisére Taçi Toluban, a timori tengerpart egy védett területén került sor, amely alig tíz kilométerre található a fővárostól, Dílitől. Szent II. János Pál 1989-ben az országban tett látogatása során szintén felkereste ezt a helyet. Ferenc pápa is ebben a festői környezetben, amelyet gazdag biodiverzitás jellemez, mutatta be a szentmisét szeptember 10-én kedden délután, magyar idő szerint délelőtt, miután személyesen találkozott a Jézus Társasága tagjaival a nunciatúrán.

Sárga-fehér esernyők, a vatikáni zászló színei a szertartáson

A pápa érkezése

A szertartás kezdetén érezhető volt a Szentatya megjelenése iránti várakozás: az útja során az utcák szélén, sok háztetőn és autó tetején tolongó emberek köszöntötték. A pápát a nagy síkságon, az alkalomra kiosztott fehér és sárga esernyőkkel rendelkező hívősereg várta: sok hívő már hajnal óta várakozott a tűző napon és órákig tartó utazást követően, hogy eljussanak a szentmisére a közeli vidékekről is. Csak nem sokkal a szertartás kezdete előtt csukódtak össze a napernyők, feltárva sokezer ember lelkes arcát. A színpad felé vezető úton Ferenc pápát többször megállították útja során, hogy üdvözöljék, fotózkodott néhány püspökkel, és megajándékozta egy fiú a portréjával. A sekrestyében a szertartási öltözet felöltése után a pápa elfoglalta helyét az erre az alkalomra felállított nagyoltárnál, mellette a koncelebrálók, Virgílio do Carmo da Silva bíboros, Díli érseke és Norberto Do Amaral, Maliana püspöke, a Kelet-Timori püspöki konferencia elnöke.

Egy gyermek születése

A pápa azzal kezdte prédikációját, hogy Izajás próféta szavairól elmélkedett az első olvasmány alapján: „Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk” (Iz 9,5). A pápa szerint ezek a szavak Jeruzsálem lakóihoz szóltak, és „a város virágzása idején” érkeztek, de amikor egyben „nagy erkölcsi hanyatlás” is jellemezte. A város nagy gazdagsága ellenére a szegényeket magukra hagyták, akik éheztek, elterjedt a hűtlenség, és a vallásgyakorlás „egyre inkább puszta formalizmussá alacsonyodott”. Emiatt – mondta a pápa – Izajás próféta azért jött, hogy „egy új távlatot” hirdessen, amelyet Isten nyitott meg. Isten azonban nem „hadseregek, fegyverek és gazdagság erejével” menti meg őket, hanem „egy fiú ajándékozásával”.

A lelkes kelet-timori emberek köszöntik a pápát

A gyermek: áldás és jel

„A világ minden részén – folytatta Ferenc pápa – a gyermek születése „az öröm és az ünnep ragyogó pillanata”, amely „a jó iránti vágyat, a tisztasághoz és az egyszerűséghez való visszatérést” jelenti. „Milyen csodálatos, hogy itt Kelet-Timorban ennyi gyerek van: fiatal ország vagytok, és láthatjuk, hogy földetek minden szeglete az élettől buzog. Ez nagy ajándék, de egyben jel is, emlékeztet arra, hogy „teret kell adni a gyerekeknek, a kicsiknek, befogadni őket, gondoskodni róluk” – hangsúlyozta Ferenc pápa. Kötetlen szavakkal hozzátette, hogy Kelet-Timorban „mosolyognak a gyermekek”. „Az a nép, amely megtanítja gyermekeit mosolyogni és szeretni, olyan nép, amely a jövő felé tekint.” Ugyanakkor óva intett azoktól a „krokodiloktól”, amelyek meg akarják változtatni a kultúrát, a történelmet, mert ezek erősen harapnak. „Isten közelsége a gyermek által jut kifejeződésre, Isten gyermekké válik, és nem csak azért, hogy meglepjen és elérzékenyítsen minket, hanem azért is, hogy megnyisson bennünket az Atya szeretetére, és, hogy Ő formáljon minket azért, hogy meg tudja gyógyítani sebeinket, rendezni tudja nézeteltéréseinket, rendet tudjon tenni a létezésben” – mutatott rá a pápa.

„Kicsinnyé válni”

A gyermek születése egyben annak a jele is, hogy mennyire fontos „kicsinnyé válni”. „Ne féljünk, hogy kicsinnyé tegyük magunkat Isten és egymás előtt, ne féljünk elveszíteni az életünket, szánjunk rá időt, hogy felülvizsgáljuk terveinket, feláldozva valamit, hogy egy testvérünk jobban legyen és boldog legyen” – buzdított Ferenc pápa homíliájában a kelet-timori szentmisén. „Ne féljünk, hogy szükség esetén újra dimenzionáljuk projektjeinket, nem azért, hogy csökkentsük azokat, hanem, hogy még szebbé tegyük azokat önmagunk odaajándékozása és mások befogadása révén.”