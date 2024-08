Csak Jézusnál találjuk meg az „örök élet igéit” – Ferenc pápa Úrangyala imája

A tanítványokhoz hasonlóan mi is egyedül csak Jézusnál találhatjuk meg az élet teljességét, mert Ő a „mennyből alászállott kenyér”, akinek örök életet adó igéi vannak – elemezte az évközi XXI. vasárnap evangéliumi szakaszát Ferenc pápa.

Vertse Márta – Vatikán

A tanítványokhoz hasonlóan nekünk sem könnyű megérteni az Urat, de ha befogadjuk kegyelmét a szentségek révén, ha vele maradunk az imádságban, ha csatlakozunk evangéliumához, ha követjük példáját az alázatban és a szeretetben, akkor megtapasztaljuk annak a szépségét, hogy Jézus a Barátunk – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

A tanítványokat a barátság és a bizalom köteléke fűzi Jézushoz

A vasárnapi evangéliumi szakasz (Jn 6,60-69) Szent Péter híres válaszát mondja el nekünk, aki így szól Jézushoz: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak”. Szép válasz! – kezdte beszédét Ferenc pápa, hozzátéve, hogy ez a nagyon szép kifejezés tanúsítja azt a barátságot és bizalmat, amely Szent Pétert a többi tanítvánnyal együtt Krisztushoz fűzi. A Szentatya emlékeztetett rá, hogy Péter ezt a mondatot egy kritikus pillanatban ejti ki, mivel Jézus éppen befejezte egy beszédét, amelyben azt állította, hogy ő a „mennyből alászállott kenyér” (vö. Jn 6,41). Ez nehezen érthető nyelv az emberek számára és sokan, még a tanítványok közül is, akik idáig követték Jézust, most elhagyták őt, mert nem értették nyelvezetét.

A tizenkét apostol Jézusban találta meg „az örök élet igéit”

A Tizenkettő azonban nem távozott el, ők maradtak továbbra is, mert Jézusban találták meg „az örök élet igéit”. Hallották Őt prédikálni, látták a csodákat, amelyeket Jézus vitt végbe, és továbbra is osztoznak Ővele a mindennapi élet nyilvános pillanataiban és meghittségében (vö. Mk 3,7-19).

Jézus döntései túlmutatnak minden hagyományos gondolkodásmódon

A tanítványok nem mindig értik meg, amit a Mester mond és tesz – folytatta beszédét Ferenc pápa. Olykor nehezen tudják elfogadni szeretetének látszólagos ellentmondásait (vö. Mt 5,38-48, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért) - irgalmasságának szélsőséges igényeit (vö. Mt 18,21-22), radikalitását, hogy mindenkinek odaadja magát. Nem könnyű számukra, hogy megértsék, de hűségesek maradnak. Jézus választásai gyakran túlmutatnak az általános gondolkodásmódon, túlmutatnak az intézményes vallás és a hagyományok kánonjain, olyannyira, hogy provokatív és kínos helyzeteket teremtenek (vö. Mt 15,12). Nem könnyű őt követni – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Csak Jézussal tapasztalták meg az élet teljességét

Mégis, az akkori idők sok tanítója közül Péter és a többi apostol csak Jézusban találták meg a választ az élet, az öröm és a szeretet iránti szomjúságukra. Csak Jézusnak köszönhetően tapasztalták meg az élet teljességét, amelyet kerestek, a bűn és még a halál határain is túl. Ezért nem távoznak el: sőt, egy kivételével mindannyian, még a sok bukás és bűnbánat közepette is, mindvégig Ővele maradnak (vö.Jn 17,12).

Nekünk sem könnyű követni az Urat

A pápa ezután arra mutatott rá, hogy ez minket is érint: nekünk sem könnyű követni az Urat, megérteni cselekvésének módját, magunkévá tenni kritériumait és követni példáit. Számunkra sem könnyű. Azonban minél közelebb vagyunk hozzá - minél inkább csatlakozunk evangéliumához, minél inkább részesülünk kegyelmében a szentségekben, minél inkább vele maradunk az imádságban, minél inkább követjük példáját alázatban és szeretetben - annál inkább megtapasztaljuk annak szépségét, hogy Jézus a Barátunk, és annál inkább felismerjük, hogy egyedül Őnála találjuk meg „az örök élet igéit”.

Mennyire van jelen Jézus a mi életünkben?

A Szentatya arra biztatott, hogy tegyük fel magunknak a kérdést: mennyire van jelen Jézus az én életemben? Mennyire hagyom, hogy megérintsenek és provokáljanak a szavai? Mondhatom-e, hogy Jézus szavai számomra is „az örök élet igéi”? A pápa a kérdést a híveknek és saját magának is feltette: „Tőled, fivérem, nővérem, azt kérdezem: Jézus szavai számodra - és az én számomra is - az örök élet szavai?” Beszéde végén a Szentatya a Szűzanyához fohászkodott: „Mária, aki testében befogadta Jézust, Isten Igéjét, segítsen nekünk, hogy meghallgassuk és soha ne hagyjuk el őt”.