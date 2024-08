Ferenc pápa adományai, a segélyszállító teherautók megérkeztek Harkivba

Augusztus 12-én érkeztek meg az orosz támadások által sújtott térségbe azok a teherautók élelmiszerekkel, ruhákkal, higiéniai cikkekkel és gyógyszerekkel, amelyeket a Svájci Gárda tagjai raktak fel a kamionokra Rómában. A segélyek szétosztását a vatikáni Jótékonysági Dikasztérium végzi, együttműködésben a görög-katolikus exarchátussal. Vaszil Tucsapec görögkatolikus püspök, harkivi exarcha: „Sok, a határról evakuált ember kopogtat az ajtónkon és kér segítséget. Semmit sem tudtak magukkal hozni."

Salvatore Cernuzio / Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa karitatív szervezete megérkezett az ukrajnai konfliktus szívébe, Harkivba, amely az orosz bombázások által leginkább érintett régiók egyike. A teherautók élelmiszerrel, kiváltképpen hosszú élettartamú élelmiszerekkel, babaételekkel és személyes higiéniai cikkekkel, ruhákkal, gyógyszerekkel és egyéb alapvető szükségleti cikkekkel érkeztek meg augusztus 12-én, közel négy nappal Róma elhagyása után, ahonnan augusztus 8-án indultak a kamionok. A teljes művelet lebonyolítása, mint mindig, a Konrad Krajewski bíboros főalamizsnás által vezetett Jótékonysági dikasztérium irányításával történik.

A Svájci Gárda segítsége

A pápa új szolidaritási küldeményében közreműködött a Svájci Gárda egy csoportja. Ferenc pápa a háború kezdete óta folyamatosan adományokat, sőt mentőautókat is küldött a konfliktus által sújtott lakosságnak, amelyeket Krajewski bíboros mintegy tíz ukrajnai utazása során osztott szét. A fiatal gárdisták a Szent Szófia római bazilikánál néhány óra alatt megrakták a teherautókat, teljesen megtöltötték dobozokkal.

A harkovi exarcha háláját fejezte ki az adományokért

A Rómából küldött szállítmány a harkivi régióba érkezett, ahol megosztották a helyi görögkatolikus egyházzal is. A vatikáni médiának küldött videójában Vaszil Tucsapec görögkatolikus püspök, a harkivi exarchátus nevében köszönetet mondott a pápának és a Szentszéknek ezért a közelségért. A Szent Miklós székesegyházban alakították ki a segélygyűjtő központot. „Dicsértessék Jézus Krisztus. A humanitárius segélyek megérkeztek Rómából a katedrálisunkba. Külön köszönetet szeretnék mondani Marco Semehen atyának, aki a háború miatt szenvedő harkiviak számára megszervezte a gyűjtést. Köszönöm a Szent Szófia Egyesületnek, az önkénteseknek és a római közösség tagjainak, akik elkészítették és elküldték ezt a segélyszállítmányt. Megérkeztek azok a termékek, amelyeket az emberek mindig kérnek, és más dolgok is, amelyekre szükségük van” – mondta videóüzenetében az exarcha.

Vaszil Tucsapec görögkatolikus püspök kifejezte köszönetét Krajewski bíborosnak ezért a segítségért és a Szentszéknek a támogatásért. „Az utóbbi időben sok embert evakuáltak az orosz határhoz közeli helyekről, különösen Vovcsanszkból és Lipciből, ahol harcok folynak. Sokan közülük Harkivba érkeztek, és minden nap eljönnek hozzánk ennivalót és más alapvető szükségleti cikkeket kérni, például lepedőket és edényeket, mert gyakran csak irataikkal a kezükben kellett menekülniük, hogy mentsék az életüket. Tehát ez a humanitárius segítség nagyon fontos, és még egyszer köszönetet mondok mindazoknak a jótevőknek, akik elfogadták felhívásunkat, és úgy döntöttek, hogy megsegítik Harkiv lakosságát, akik szenvednek a háborútól. Imádkozunk minden jótevőért. Isten áldjon meg benneteket!” – fogalmazott Harkiv görögkatolikus püspöke.

Krajewski bíboros: „Köszönet a nagylelkűségért”

Krajewski bíboros is elégedettségét fejezte ki a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában: „Nagyon örülök a hírnek, hogy a teherautók a Szentatya és sok római ajándékaival megérkeztek úticéljukhoz Ukrajnába. Korábban biztonsági okokból nem lehetett felfedni a helyszínt. Ezek a leginkább bombázott területek, ahol az emberek sokat szenvednek.” A bíboros köszönetet mondott a svájci gárdistáknak is, akik „sok-sok órán keresztül” segítettek megrakni a teherautót, valamint „a sok-sok rómainak, akik nagyon nagylelkűek voltak. Igazán köszönöm.” Természetesen köszönet a pápának is, aki ismét megmutatta konkrét közelségét a „meggyötört” Ukrajnához, amelyet minden nyilvános felhívásában idéz, kérve a híveket, hogy ne feledkezzenek meg róla.