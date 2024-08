A pápa: A világ figyeljen a sivatagokban, tengerekben életüket vesztő migránsok kiáltására

A heti általános kihallgatáson Ferenc pápa elítélte a migránsok iránti közömbösséget, akik egy jobb életet keresve a sivatagokon és tengereken áthaladva halnak meg. Továbbá szorgalmazta, hogy teremtsenek meg az igazságosságon és a szolidaritáson alapuló globális kormányzási rendszert.

Devin Watkins / Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa félretette a Szentlélekről szóló katekézis-sorozatát a szerdai általános audiencián. Ehelyett arra összpontosított, hogy felhívja a figyelmet a bevándorlók nehéz helyzetére, akiknek ijesztő nehézségekkel kell megküzdeni egy olyan hely keresése közben, ahol békében és biztonságban élhetnek. „Tenger és sivatag” – ezt a két kifejezést emelte ki a pápa, mondván, ezek gyakran ismétlődnek a migránsok és a nekik segíteni igyekvők szavaiban. Arra törekedett, hogy ezekbe a szavakba tömörítse mindazokat a fizikai akadályokat és veszélyeket, amelyekkel a migránsoknak szembe kell nézniük útjuk során. Ferenc pápa megjegyezte, hogy gyakran beszélt a Földközi-tengerről, egyrészt azért, mert ő Róma püspöke, másrészt azért, mert szimbólumként szolgál.

Mare nostrum

„A Mare nostrum” – mondta egy latin kifejezéssel, amelyet az ókori rómaiak a Földközi-tenger leírására használtak – „a népek és civilizációk közötti kommunikáció helye, immár temetővé vált”. A pápa rámutatott, hogy ezeknek a haláleseteknek a többsége megelőzhető lett volna, és elítélte azokat az embereket, „akik szisztematikusan, minden eszközt felhasználva dolgoznak a migránsok visszaszorításán”. „És ha ezt tudatosan és felelősségteljesen teszik, az súlyos bűn” – hangsúlyozta. „Ne felejtsük el, mit mond a Biblia: „Az idegent ne használd ki és ne nyomd el” (Kiv 22,20). Ferenc pápa szerint a tenger és a sivatag tele van jelképekkel a Bibliában, mivel „tanúi az elnyomás és rabszolgaság elől menekülő emberek drámájának”. „Ezek a szenvedés, a félelem és a kétségbeesés helyei, de ugyanakkor a felszabadulás, a megváltás és aznIsten ígéreteinek beteljesülése felé vezető út helyszínei is” – állapította meg Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson.

Előmozdítani a migráció globális kormányzását

Isten – tette hozzá a pápa – maga is osztozik a migránsok által elszenvedett drámában. „Ott van velük, velük szenved, velük együtt sír és reménykedik.” Ferenc pápa kijelentette, hogy mindenki egyetért azzal, hogy „a migránsok nem tartózkodhatnak azokban a halálos tengerekben és sivatagokban”. Ezt a célt azonban szigorúbb törvényekkel vagy határmilitarizálással nem lehet elérni – mondta. „Ezt a célt úgy érjük el, hogy kiszélesítjük a migránsok biztonságos és szabályos útvonalait, megkönnyítve a menedéket azoknak, akik háborúk, erőszak, üldöztetés és különféle katasztrófák elől menekülnek.” „Ezt úgy érjük el, hogy minden módon előmozdítjuk a migráció globális kormányzását, amely az igazságosságon, a testvériségen és a szolidaritáson alapul.”

Irgalmas szamaritánusok

A Szentatya elmélkedését azzal fejezte be, hogy méltatta „annyi irgalmas szamaritánus munkáját, akik a sérült és elhagyott migránsok megsegítésének és megmentésének szentelik magukat a kétségbeesett remény útjain, mind az öt kontinensen”. Külön megemlítette a „Mediterranea Saving Humans” nevű olasz civil társadalmi szervezet munkáját, amely a Földközi-tengeren átkelő migránsok megmentésére törekszik. (Itt jegyezzük meg, hogy ez a szervezet éppen most fejezte be a tengeri mentő akcióját együttműködésben az olasz püspöki konferencia Migrantes Alapítványával.) „Ezek a bátor férfiak és nők annak az emberiségnek a jelei, amely nem engedi, hogy megfertőzze a közömbösség ártalmas, leselejtező kultúrájával” – hangsúlyozta Ferenc pápa. Még ha nem is lehetünk a frontvonalon, imáinkkal mindannyian a magunk módján hozzájárulhatunk ehhez a „civilizációért folytatott harchoz” – zárta beszédét a pápa a szerdai általános kihallgatáson.